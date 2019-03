Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76161c47-a5ff-4b67-814e-07bc0c9fdbd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brutális játékok eddig is készültek, azonban a Rape Day-nek minden korábbinál nagyobb népharagot sikerült szítania. A kiadását tervező Steam épp ezért úgy döntött, eláll a projekttől, igaz, kellett néhány nap, mire erre a döntésre jutottak.","shortLead":"Brutális játékok eddig is készültek, azonban a Rape Day-nek minden korábbinál nagyobb népharagot sikerült szítania...","id":"20190310_rape_day_videojatek_nemi_eroszak_steam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76161c47-a5ff-4b67-814e-07bc0c9fdbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d340bc-72ba-4866-b795-52a53d502a21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_rape_day_videojatek_nemi_eroszak_steam","timestamp":"2019. március. 10. 17:03","title":"Győzött a népharag, nem adják ki a nők megerőszakolásáról szóló játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6025515b-c50e-416e-8dfc-01399f323c16","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gumicsont vagy tényleg egy lehetséges forgatókönyv, hogy elválik a Fidesz és a Néppárt útja? Kizárás vagy kilépés? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Gumicsont vagy tényleg egy lehetséges forgatókönyv, hogy elválik a Fidesz és a Néppárt útja? Kizárás vagy kilépés...","id":"20190309_Zavecz_a_Fulkeben_Orbannak_az_a_feladata_hogy_tuzbe_hozza_a_Fideszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6025515b-c50e-416e-8dfc-01399f323c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca87e32c-280d-4380-806b-6a6260100920","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Zavecz_a_Fulkeben_Orbannak_az_a_feladata_hogy_tuzbe_hozza_a_Fideszt","timestamp":"2019. március. 09. 10:00","title":"Závecz a Fülkében: Orbánnak az a feladata, hogy tűzbe hozza a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4ba172-b51f-4758-a2a0-6fd91e888ec3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borús, de meleg lesz a szombat.","shortLead":"Borús, de meleg lesz a szombat.","id":"20190309_Ez_a_zaporok_napja_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca4ba172-b51f-4758-a2a0-6fd91e888ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0785099-4947-45a0-a17e-e501b05cb5f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Ez_a_zaporok_napja_lesz","timestamp":"2019. március. 09. 07:51","title":"Ez a záporok napja lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5eae05-1254-4362-b29c-02e1262f0b1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hetilap már ott tart, pert fontolgat az áruházlánc ellen, mert nem teszik polcra a lapot. Puzsér is akciót hirdetett, Lukácsi pedig nem vásárolni ment, de elment egy Aldiba. Vitt lapot.","shortLead":"A hetilap már ott tart, pert fontolgat az áruházlánc ellen, mert nem teszik polcra a lapot. Puzsér is akciót hirdetett...","id":"20190309_Az_egykori_KDNPs_Lukacsi_Katalin_Magyar_Hangot_vitt_az_Alidba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de5eae05-1254-4362-b29c-02e1262f0b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b6961f-59a9-495f-a6a2-b300c7802c0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Az_egykori_KDNPs_Lukacsi_Katalin_Magyar_Hangot_vitt_az_Alidba","timestamp":"2019. március. 09. 14:20","title":"Az egykori KDNP-s Lukácsi Katalin Magyar Hangot vitt az Aldiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d08d6c6-9ff6-44f0-8853-3a8cc71ebbe9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez az elképesztő luxus divatterepjáró tipikus példája annak, amikor a kevesebb több. És nem is kevéssel.","shortLead":"Ez az elképesztő luxus divatterepjáró tipikus példája annak, amikor a kevesebb több. És nem is kevéssel.","id":"20190310_polgarpukkasztas_kimaxolva_milliardosoknak_szant_uj_rollsroyceba_pattantunk_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d08d6c6-9ff6-44f0-8853-3a8cc71ebbe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8a0b09-10ef-4b6f-aa15-b6316d972765","keywords":null,"link":"/cegauto/20190310_polgarpukkasztas_kimaxolva_milliardosoknak_szant_uj_rollsroyceba_pattantunk_be","timestamp":"2019. március. 10. 06:41","title":"Polgárpukkasztás kimaxolva: milliárdosoknak szánt tuning Rolls-Royce-ba pattantunk be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782f9eb0-5ddc-4641-89d0-31a58e81ded0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190309_Ha_egy_kutya_a_Google_autojat_kergeti_annak_nyoma_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=782f9eb0-5ddc-4641-89d0-31a58e81ded0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1ad115-7381-484f-8bc4-90444e278931","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Ha_egy_kutya_a_Google_autojat_kergeti_annak_nyoma_marad","timestamp":"2019. március. 09. 14:25","title":"Ha egy kutya a Google autóját kergeti, annak nyoma marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31168a1d-36ba-4685-8055-079c0a4b53be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elégedettek a budapesti V. kerületben a gyalogosok a járdafelújításokkal, mert több helyen nem lehet elférni a parkoló autóktól.","shortLead":"Nem elégedettek a budapesti V. kerületben a gyalogosok a járdafelújításokkal, mert több helyen nem lehet elférni...","id":"20190310_Szepek_az_V_keruleti_felujitott_jardak_csak_epp_nem_lehet_rajtuk_elferni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31168a1d-36ba-4685-8055-079c0a4b53be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c5b88a-52c2-4c86-9097-3b0b6340edd9","keywords":null,"link":"/elet/20190310_Szepek_az_V_keruleti_felujitott_jardak_csak_epp_nem_lehet_rajtuk_elferni","timestamp":"2019. március. 10. 20:13","title":"Tenyérnyi széles járdán kell ügyeskedniük a gyalogosoknak egy V. kerületi utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kisebb gazdasági válságot vár őszre a kormány; újra felvetődött az ötlet, hogy gyúrják egybe a MÁV-ot a Volánnal; sztrájkoltak a Hankook dolgozói, meg is kapták a fizetésemelést. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kisebb gazdasági válságot vár őszre a kormány; újra felvetődött az ötlet, hogy gyúrják egybe a MÁV-ot a Volánnal...","id":"20190310_Es_akkor_a_jolertesult_Gulyas_Gergely_bemondta_a_szeptemberi_valsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf881d52-67be-4064-a075-dd3d82668fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Es_akkor_a_jolertesult_Gulyas_Gergely_bemondta_a_szeptemberi_valsagot","timestamp":"2019. március. 10. 07:00","title":"És akkor a jólértesült Gulyás Gergely bemondta a szeptemberi válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]