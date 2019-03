Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A leghíresebb nyugati borvidékek termékeit is veri a 2008-as magyar bor. Magyar a világ legdrágább bora, 11 millió forint egy palack Régóta nagy a jövés-menés a Fogaskerekű svábhegyi megállójától pár perce lévő, szűkös Felhő utcában. Kiderült, a tulajdoni lap szerint a 3000 négyzetméteres, két korábbi telek összevonásából megszületett ingatlannak kizárólag egy tulajdonosa van, Bessenyei István. Sarka Kata élettársa 3000 négyzetméteren építkezik a Svábhegyen A mozogni képtelen idős férfihoz először a mentőket hívták, majd a krízisközpontot, de csak órák múlva kaptak segítséget. Órák múlva érkezett csak segítség egy mozgásképtelen férfihoz a VIII. kerületben Az ország legnagyobb részén erős szél fúj, 16 megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Szélvihar miatt adtak ki figyelmeztetést Egy embert feszítővágóval kellett kiszabadítani a járműből. Három kamion ütközött össze az M1-es autópályán Amíg nem derül ki, mi okozta a vasárnapi légikatasztrófát, nem engedik felszállni a többi azonos típusú repülőt sem. Több légitársaság is betiltotta a Boeing-737-8 MAX gépek repülését Egy vecsési ház padlásán fogták el azt a két fiatalt, akik előző héten elloptak egy újszülött pónit Pestszentlőrincről. Elkapták Vecsésen a pónitolvajokat Ha új állást keresel, az első dolog, amit meg kell tenned, a LinkedIn-profilod felfrissítése. Sok álláskereső azonban hajlamos nagyobb hibákat is elkövetni, amikor a profilját szerkeszti, ezzel tudattalanul is szabotálva a lehetőségeit. A 6 legnagyobb hiba, amit a LinkedInen elkövetsz