Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fec5786d-1621-4dfd-b2e4-3662ffb1f4c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelek szerint nem terrorcselekmény, hanem baleset történt vasárnap délelőtt Stockholm belvárosában, amikor felrobbant és kigyulladt egy helyi busz - jelentette a helyi sajtó.","shortLead":"A jelek szerint nem terrorcselekmény, hanem baleset történt vasárnap délelőtt Stockholm belvárosában, amikor felrobbant...","id":"20190310_Felrobbant_es_kigyulladt_egy_csuklos_busz_Stockholmban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fec5786d-1621-4dfd-b2e4-3662ffb1f4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adaa404-a2c8-4c35-b11d-d9b717e96774","keywords":null,"link":"/vilag/20190310_Felrobbant_es_kigyulladt_egy_csuklos_busz_Stockholmban","timestamp":"2019. március. 10. 14:24","title":"Felrobbant és lángba borult egy csuklós busz Stockholm belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3483b11-e0de-488d-92c5-ef0a5d3491aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A médiában elsősorban olyan hírek jelennek meg, amelyek az információszabadság működésképtelenségét mutatják, de nem ez az általános – nyilatkozta Péterfalvi Attila.","shortLead":"A médiában elsősorban olyan hírek jelennek meg, amelyek az információszabadság működésképtelenségét mutatják, de nem...","id":"20190311_Peterfalvi_Kozerdeku_adat_hogy_mennyi_penzbol_ul_repulore_a_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3483b11-e0de-488d-92c5-ef0a5d3491aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a0dd4a-afb0-4142-bf9a-c5634148b883","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Peterfalvi_Kozerdeku_adat_hogy_mennyi_penzbol_ul_repulore_a_miniszterelnok","timestamp":"2019. március. 11. 07:11","title":"Péterfalvi: Közérdekű adat, hogy mennyi pénzből ül repülőre a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándort a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságon. az 500 és az 1500 méteres verseny után a 1000 méteresből is kizárták. Az olimpiai bajnok magyar férfi váltó vasárnap viszont bronzérmes lett.","shortLead":"Liu Shaolin Sándort a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságon. az 500 és az 1500 méteres verseny után...","id":"20190310_Gyorskorcsolya_vb_a_magyar_ferfi_valto_bronzermes_lett_Liu_Shaolin_Sandort_1000_meteren_is_kizartak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d1b491-5d23-4772-81d3-8f8e587735a7","keywords":null,"link":"/sport/20190310_Gyorskorcsolya_vb_a_magyar_ferfi_valto_bronzermes_lett_Liu_Shaolin_Sandort_1000_meteren_is_kizartak","timestamp":"2019. március. 10. 17:05","title":"Gyorskorcsolya vb: a magyar férfi váltó bronzérmes lett, Liu Shaolin Sándort 1000 méteren is kizárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A OneCoin nevű kriptopénzes csalás vezetőjét, Konstantin Ignatovot a Los Angeles-i nemzetközi reptéren kapták el, testvérét még keresik. Magyarországon több ezer ember dőlt be a klasszikus piramisjátéknak, melyből összesen több mint 2 milliárd eurót vettek ki a csalók.","shortLead":"A OneCoin nevű kriptopénzes csalás vezetőjét, Konstantin Ignatovot a Los Angeles-i nemzetközi reptéren kapták el...","id":"20190311_Letartoztattak_a_Magyarorszagon_is_nepszeru_piramisjatek_vezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cec3f8-efd4-4f7b-be05-bf3cd94e6745","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Letartoztattak_a_Magyarorszagon_is_nepszeru_piramisjatek_vezetojet","timestamp":"2019. március. 11. 09:56","title":"Letartóztatták a Magyarországon is népszerű piramisjáték vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22daf2bb-c399-4c44-9f44-748d78c53cc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Húsz éve jelent meg a 2+2 üléses sportkupé és majd a roadster, amelyet a kezdetektől fogva nálunk szereltek össze.","shortLead":"Húsz éve jelent meg a 2+2 üléses sportkupé és majd a roadster, amelyet a kezdetektől fogva nálunk szereltek össze.","id":"20190311_audi_tt_gyor_sportkupe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22daf2bb-c399-4c44-9f44-748d78c53cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ebc14a-6725-4cab-8d70-6dd4f2be113b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_audi_tt_gyor_sportkupe","timestamp":"2019. március. 11. 12:14","title":"Nagyon úgy tűnik, hogy elköszön a győri Audi TT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt össze bennünket, és hogy az értékek alapjának vannak azért határai is, mondta Angela Merkel német kancellár, miután tárgyalt a német kormányfővel.\r

\r

","shortLead":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt...","id":"20190311_Merkel_a_neppart_es_a_Fidesz_vitajarol_Kulonbozo_ertekeink_vannak_de_vannak_hatarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd135629-fc76-4cdb-8e97-2de628f6dbb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Merkel_a_neppart_es_a_Fidesz_vitajarol_Kulonbozo_ertekeink_vannak_de_vannak_hatarok","timestamp":"2019. március. 11. 16:04","title":"Merkel a Néppárt és a Fidesz vitájáról: Különböző értékeink vannak, de vannak határok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a51020-dda8-4213-91e1-948e109412fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A riporterek tíz nap haladékot kaptak arra, hogy elhagyják Törökországot. A német külügyminiszter elfogadhatatlannak tartja az újságírók kitessékelését az országból.","shortLead":"A riporterek tíz nap haladékot kaptak arra, hogy elhagyják Törökországot. A német külügyminiszter elfogadhatatlannak...","id":"20190310_Kiutasitottak_harom_nemet_ujsagirot_Torokorszagbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4a51020-dda8-4213-91e1-948e109412fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab144540-8a12-4d18-8572-9a9574db9b31","keywords":null,"link":"/vilag/20190310_Kiutasitottak_harom_nemet_ujsagirot_Torokorszagbol","timestamp":"2019. március. 10. 16:36","title":"Kiutasítottak három német újságírót Törökországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ae72463-b8c8-46a7-9f45-7e3e41cb3374","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Politikusok, celebek, sportolók voltak a vendégei Akash Ambani és Shloka Mehta lakodalmának. A lagzit Mumbaiban tartották: vannak, akik száz millió dollárra becsülik az ünnepség költségeit. ","shortLead":"Politikusok, celebek, sportolók voltak a vendégei Akash Ambani és Shloka Mehta lakodalmának. A lagzit Mumbaiban...","id":"20190310_Pazar_lagzit_csapott_Azsia_leggazdagabb_emberenek_fia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ae72463-b8c8-46a7-9f45-7e3e41cb3374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63fea1e-a4d0-43f9-9983-d514466e281c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Pazar_lagzit_csapott_Azsia_leggazdagabb_emberenek_fia","timestamp":"2019. március. 10. 18:49","title":"Pazar lagzit csapott Ázsia leggazdagabb emberének fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]