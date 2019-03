Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"faf443a9-9eae-4bf8-baad-266b5f8dc5b3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szinte ugyanúgy, mintha velünk történtek volna meg a tragikus események.","shortLead":"Szinte ugyanúgy, mintha velünk történtek volna meg a tragikus események.","id":"20190312_Az_eroszakos_hirek_megbetegithetnek","timestamp":"2019. március. 12. 08:10","title":"Az erőszakos hírek megbetegíthetnek"},{"available":true,"c_guid":"e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 18 éves Szoboszlai Dominik, illetve a Cipruson légióskodó Balogh Norbert is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely a szlovákok és a horvátok elleni jövő heti Európa-bajnoki selejtezőkre kezdi meg a felkészülést.","shortLead":"A 18 éves Szoboszlai Dominik, illetve a Cipruson légióskodó Balogh Norbert is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott...","id":"20190311_A_magyar_foci_egyik_legnagyobb_tehetseget_is_behivtak_a_valogatottba","timestamp":"2019. március. 11. 15:52","title":"A magyar foci egyik legnagyobb tehetségét is behívták a válogatottba"},{"available":true,"c_guid":"ed1f1ac2-7c94-455d-b442-545443219952","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfüggesztett börtönre ítélték a 65 éves férfit, aki a muszlimokat szidta az év első osztrák babájának fotója alatt.","shortLead":"Felfüggesztett börtönre ítélték a 65 éves férfit, aki a muszlimokat szidta az év első osztrák babájának fotója alatt.","id":"20190311_Facebookos_kommentjei_miatt_iteltek_el_egy_osztrak_ferfit","timestamp":"2019. március. 11. 15:26","title":"Facebookos kommentjei miatt ítéltek el egy osztrák férfit"},{"available":true,"c_guid":"65e30045-3711-4243-b93b-177d09cf9838","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány által hozott törvény miatt nem tudott az egyetem tovább itt működni, ha szeretnék, hogy a CEU maradjon, még mindig tehetnek érte: ne vonják vissza az egyetem működési engedélyét, üzeni az egyetem.","shortLead":"A kormány által hozott törvény miatt nem tudott az egyetem tovább itt működni, ha szeretnék, hogy a CEU maradjon, még...","id":"20190311_Rektor_A_kormany_eluldozte_a_CEUt_Budapestrol_es_hazudnak_amikor_ezt_tagadjak","timestamp":"2019. március. 11. 10:40","title":"Rektor: A kormány elüldözte a CEU-t Budapestről, és hazudnak, ha mást mondanak"},{"available":true,"c_guid":"7a247eed-cc42-48ca-ae77-90cfa0d55719","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az alkoholfüggő Tamás komoly lépésre szánja el magát: le akar szokni. A nehéz, de sikeres terápia történetét dolgozza fel terapeutája, Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus nemrég megjelent, Függőben című könyvében. A kötetből választottunk ki egy rövid részletet.","shortLead":"Az alkoholfüggő Tamás komoly lépésre szánja el magát: le akar szokni. A nehéz, de sikeres terápia történetét dolgozza...","id":"20190310_A_szulokrol_is_levalunk_Ugyanez_a_helyzet_a_terapeutankkal","timestamp":"2019. március. 10. 20:15","title":"A szülőkről is leválunk - ugyanez a helyzet a terapeutánkkal"},{"available":true,"c_guid":"482089cf-0fc5-4c5e-92c2-b9c55e87e04a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság perújítást rendelt el, mivel a börtönben ülő Jozef Rohác bérgyilkos azt mondta, ő ölte meg Prisztás Józsefet, és nem Portikék, akiket gyanúsítanak. A rendőrség ezt másképp gondolja.","shortLead":"A bíróság perújítást rendelt el, mivel a börtönben ülő Jozef Rohác bérgyilkos azt mondta, ő ölte meg Prisztás Józsefet...","id":"20190311_A_rendorseg_nem_hisz_Rohacnak_hetfon_targyaljak_ujra_a_Prisztasugyet","timestamp":"2019. március. 11. 07:42","title":"A rendőrség nem hisz Rohácnak, hétfőn tárgyalják újra a Prisztás-ügyet"},{"available":true,"c_guid":"239a60d9-3951-4751-9de6-86859bc27d3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel 25 éve adták ki a Shockwave első verzióját. A multimédiás platform gyorsan elterjedt, és még néhány éve is minden böngészős játék ennek segítségével futott a számítógépeken, mára azonban jobbára csak biztonsági kockázatot jelent a segédprogram.","shortLead":"Közel 25 éve adták ki a Shockwave első verzióját. A multimédiás platform gyorsan elterjedt, és még néhány éve is minden...","id":"20190312_adobe_shockwave_windows_shockwave_player_vege","timestamp":"2019. március. 12. 08:03","title":"Itt az idő: törölje a számítógépéről a kiskapukat nyitó programot, mert most megszüntetik"},{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az életveszélyessé vált, és emiatt bezárt pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítésére egyszer már kiírtak egy közbeszerzést, de azt túl magas árajánlatok miatt eredménytelennek nyilvánították. Most ismét magasabb a becsült költség, mint a rendelkezésre álló keret – írja a Szabad Pécs.","shortLead":"Az életveszélyessé vált, és emiatt bezárt pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítésére egyszer...","id":"20190311_Ujra_kiirtak_a_kozbeszerzest_megint_hibadzhat_a_keret_az_eletveszelyes_iskola_felujitasara","timestamp":"2019. március. 12. 06:02","title":"Újra kiírták a közbeszerzést, megint hibádzhat a keret az életveszélyes iskola felújítására"}

","shortLead":"A kormány által hozott törvény miatt nem tudott az egyetem tovább itt működni, ha szeretnék, hogy a CEU maradjon, még...","id":"20190311_Rektor_A_kormany_eluldozte_a_CEUt_Budapestrol_es_hazudnak_amikor_ezt_tagadjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65e30045-3711-4243-b93b-177d09cf9838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956f4b57-e69c-440e-8bce-d69870bf5397","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Rektor_A_kormany_eluldozte_a_CEUt_Budapestrol_es_hazudnak_amikor_ezt_tagadjak","timestamp":"2019. március. 11. 10:40","title":"Rektor: A kormány elüldözte a CEU-t Budapestről, és hazudnak, ha mást mondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a247eed-cc42-48ca-ae77-90cfa0d55719","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az alkoholfüggő Tamás komoly lépésre szánja el magát: le akar szokni. A nehéz, de sikeres terápia történetét dolgozza fel terapeutája, Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus nemrég megjelent, Függőben című könyvében. A kötetből választottunk ki egy rövid részletet.","shortLead":"Az alkoholfüggő Tamás komoly lépésre szánja el magát: le akar szokni. A nehéz, de sikeres terápia történetét dolgozza...","id":"20190310_A_szulokrol_is_levalunk_Ugyanez_a_helyzet_a_terapeutankkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a247eed-cc42-48ca-ae77-90cfa0d55719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d799069b-ec40-4977-b92f-0124a90d5140","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190310_A_szulokrol_is_levalunk_Ugyanez_a_helyzet_a_terapeutankkal","timestamp":"2019. március. 10. 20:15","title":"A szülőkről is leválunk - ugyanez a helyzet a terapeutánkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482089cf-0fc5-4c5e-92c2-b9c55e87e04a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság perújítást rendelt el, mivel a börtönben ülő Jozef Rohác bérgyilkos azt mondta, ő ölte meg Prisztás Józsefet, és nem Portikék, akiket gyanúsítanak. A rendőrség ezt másképp gondolja.","shortLead":"A bíróság perújítást rendelt el, mivel a börtönben ülő Jozef Rohác bérgyilkos azt mondta, ő ölte meg Prisztás Józsefet...","id":"20190311_A_rendorseg_nem_hisz_Rohacnak_hetfon_targyaljak_ujra_a_Prisztasugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=482089cf-0fc5-4c5e-92c2-b9c55e87e04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ff32ef-541c-4be2-aed8-486e286ae744","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_A_rendorseg_nem_hisz_Rohacnak_hetfon_targyaljak_ujra_a_Prisztasugyet","timestamp":"2019. március. 11. 07:42","title":"A rendőrség nem hisz Rohácnak, hétfőn tárgyalják újra a Prisztás-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239a60d9-3951-4751-9de6-86859bc27d3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel 25 éve adták ki a Shockwave első verzióját. A multimédiás platform gyorsan elterjedt, és még néhány éve is minden böngészős játék ennek segítségével futott a számítógépeken, mára azonban jobbára csak biztonsági kockázatot jelent a segédprogram.","shortLead":"Közel 25 éve adták ki a Shockwave első verzióját. A multimédiás platform gyorsan elterjedt, és még néhány éve is minden...","id":"20190312_adobe_shockwave_windows_shockwave_player_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=239a60d9-3951-4751-9de6-86859bc27d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd67cc9-0909-42fe-a828-0094ea98d57e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_adobe_shockwave_windows_shockwave_player_vege","timestamp":"2019. március. 12. 08:03","title":"Itt az idő: törölje a számítógépéről a kiskapukat nyitó programot, mert most megszüntetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az életveszélyessé vált, és emiatt bezárt pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítésére egyszer már kiírtak egy közbeszerzést, de azt túl magas árajánlatok miatt eredménytelennek nyilvánították. Most ismét magasabb a becsült költség, mint a rendelkezésre álló keret – írja a Szabad Pécs.\r

","shortLead":"Az életveszélyessé vált, és emiatt bezárt pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítésére egyszer...","id":"20190311_Ujra_kiirtak_a_kozbeszerzest_megint_hibadzhat_a_keret_az_eletveszelyes_iskola_felujitasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d41c28-8da6-49d5-bbce-903d224b0bd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Ujra_kiirtak_a_kozbeszerzest_megint_hibadzhat_a_keret_az_eletveszelyes_iskola_felujitasara","timestamp":"2019. március. 12. 06:02","title":"Újra kiírták a közbeszerzést, megint hibádzhat a keret az életveszélyes iskola felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]