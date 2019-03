Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"090bdb5b-034f-4b8b-9398-772a3dc11ef3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Amíg nem derül ki, mi okozta a vasárnapi légikatasztrófát, nem engedik felszállni a többi azonos típusú repülőt sem.","shortLead":"Amíg nem derül ki, mi okozta a vasárnapi légikatasztrófát, nem engedik felszállni a többi azonos típusú repülőt sem.","id":"20190311_Tobb_legitarsasag_is_betiltotta_a_Boeing7378_MAX_gepek_repuleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=090bdb5b-034f-4b8b-9398-772a3dc11ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d937838-f638-41ab-83d8-0cdbeb7fd2f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Tobb_legitarsasag_is_betiltotta_a_Boeing7378_MAX_gepek_repuleset","timestamp":"2019. március. 11. 07:37","title":"Több légitársaság is betiltotta a Boeing-737-8 MAX gépek repülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ddc082-dedb-47aa-9972-ece22edb6ba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyugati pályaudvar és Zugló vasútállomás között történt a baleset. ","shortLead":"A Nyugati pályaudvar és Zugló vasútállomás között történt a baleset. ","id":"20190312_Vonat_gazolt_el_egy_ferfit_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6ddc082-dedb-47aa-9972-ece22edb6ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca4e708-689f-4d36-aa04-f267787f0a81","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Vonat_gazolt_el_egy_ferfit_Budapesten","timestamp":"2019. március. 12. 10:43","title":"Vonat gázolt el egy férfit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dfb4ee-0787-4961-b4d2-54b9df4181ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánykritikus lap kiadója beperelte volna az üzletláncot, amiért nem árusít Magyar Hangot, de az Aldi közölte, áprilistól már fognak. Szerintük eddig is csak azért nem lehetett náluk kapni, mert ritkán egyeztetnek a lapok forgalmáról.","shortLead":"A kormánykritikus lap kiadója beperelte volna az üzletláncot, amiért nem árusít Magyar Hangot, de az Aldi közölte...","id":"20190311_Megis_lehet_majd_Magyar_Hangot_venni_az_Aldiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3dfb4ee-0787-4961-b4d2-54b9df4181ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d677e4-e46b-467d-946d-a4df5914ae79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Megis_lehet_majd_Magyar_Hangot_venni_az_Aldiban","timestamp":"2019. március. 11. 11:19","title":"Mégis lehet majd Magyar Hangot venni az Aldiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mr. Missh március 15-én lépett volna fel Nyíregyházán.","shortLead":"Mr. Missh március 15-én lépett volna fel Nyíregyházán.","id":"20190312_Veres_rapper_fellepes_Nyiregyhaza_Sosto_Missh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3cf1f7-7e57-4458-a7cf-cbc95abb4fe7","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Veres_rapper_fellepes_Nyiregyhaza_Sosto_Missh","timestamp":"2019. március. 12. 11:12","title":"\"A kialakult helyzet miatt\" elhalasztják a nőverő rapper fellépését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 18 éves Szoboszlai Dominik, illetve a Cipruson légióskodó Balogh Norbert is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely a szlovákok és a horvátok elleni jövő heti Európa-bajnoki selejtezőkre kezdi meg a felkészülést.","shortLead":"A 18 éves Szoboszlai Dominik, illetve a Cipruson légióskodó Balogh Norbert is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott...","id":"20190311_A_magyar_foci_egyik_legnagyobb_tehetseget_is_behivtak_a_valogatottba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a8016d-0a7b-429d-a164-04753c5e1cef","keywords":null,"link":"/sport/20190311_A_magyar_foci_egyik_legnagyobb_tehetseget_is_behivtak_a_valogatottba","timestamp":"2019. március. 11. 15:52","title":"A magyar foci egyik legnagyobb tehetségét is behívták a válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ae72463-b8c8-46a7-9f45-7e3e41cb3374","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Politikusok, celebek, sportolók voltak a vendégei Akash Ambani és Shloka Mehta lakodalmának. A lagzit Mumbaiban tartották: vannak, akik száz millió dollárra becsülik az ünnepség költségeit. ","shortLead":"Politikusok, celebek, sportolók voltak a vendégei Akash Ambani és Shloka Mehta lakodalmának. A lagzit Mumbaiban...","id":"20190310_Pazar_lagzit_csapott_Azsia_leggazdagabb_emberenek_fia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ae72463-b8c8-46a7-9f45-7e3e41cb3374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63fea1e-a4d0-43f9-9983-d514466e281c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Pazar_lagzit_csapott_Azsia_leggazdagabb_emberenek_fia","timestamp":"2019. március. 10. 18:49","title":"Pazar lagzit csapott Ázsia leggazdagabb emberének fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2f9e5a-9959-45a3-8b25-8cdc793ecdde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A póni gazdája egy ötéves kislány, a féltestvére volt az egyik lótolvaj. ","shortLead":"A póni gazdája egy ötéves kislány, a féltestvére volt az egyik lótolvaj. ","id":"20190312_Csaladtag_vitte_el_az_ellopott_ponit_drogot_kert_erte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb2f9e5a-9959-45a3-8b25-8cdc793ecdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c8f45b-1e55-4d87-a160-aa4bdc2fec07","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Csaladtag_vitte_el_az_ellopott_ponit_drogot_kert_erte","timestamp":"2019. március. 12. 11:16","title":"Családtag lopta el a pónit, drogot kért érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 30-as kilométernél felborult egy teherautó.","shortLead":"A 30-as kilométernél felborult egy teherautó.","id":"20190312_ujabb_baleset_az_M0n_most_teherauto_borult_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a31da00-f20c-40ef-a6b8-f3613cffee4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_ujabb_baleset_az_M0n_most_teherauto_borult_fel","timestamp":"2019. március. 12. 10:06","title":"Újabb baleset az M0-son, most teherautó borult fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]