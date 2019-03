Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0544878-da06-4b8e-b965-88dcbe098703","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sikerre vezetett az összefogás.","shortLead":"Sikerre vezetett az összefogás.","id":"20190313_Hazatert_az_elkoszalt_emugyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0544878-da06-4b8e-b965-88dcbe098703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e441ce-5420-44e9-9c6e-04757758c8da","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Hazatert_az_elkoszalt_emugyerek","timestamp":"2019. március. 13. 13:12","title":"Hazatért az elkószált emugyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf68a19-1595-48f7-b479-3593e371386d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mielőtt végleg megszakadt volna az Opportunity marsjáróval a kapcsolat, még 354 fotót készített és küldött haza a közvetlen környezetéről. A NASA szakemberei mostanra rakták össze ezeket egyetlen panorámafotóvá.","shortLead":"Mielőtt végleg megszakadt volna az Opportunity marsjáróval a kapcsolat, még 354 fotót készített és küldött haza...","id":"20190313_nasa_mars_panoramafoto_opportunity_marsjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baf68a19-1595-48f7-b479-3593e371386d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c732aab-318f-4131-8094-e935ae9672aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_nasa_mars_panoramafoto_opportunity_marsjaro","timestamp":"2019. március. 13. 16:03","title":"Fotó: Ezt a panorámafotót még elkészítette az Opportunity, aztán végleg elhallgatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több országból tiltják a 737-es érintett variánsát, amíg ki nem derül, mi okozta a vasárnapi etiópiai légikatasztrófát. Donald Trump is kommentálta a légikatasztrófát, és ebből az jött ki, amit megszoktunk tőle.","shortLead":"Egyre több országból tiltják a 737-es érintett variánsát, amíg ki nem derül, mi okozta a vasárnapi etiópiai...","id":"20190312_Boeing_737_MAX_8_kitiltas_repulogep_katasztrofa_Anglia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f41d22d-0bc6-46ff-bfdd-810580847207","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_Boeing_737_MAX_8_kitiltas_repulogep_katasztrofa_Anglia","timestamp":"2019. március. 12. 15:06","title":"A vasárnapi katasztrófa miatt az angolok, a németek és a franciák is kitiltják a gyanús Boeingeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d24ee3-2b96-4c9d-906c-d96d76db49ab","c_author":"Lakatos Júlia","category":"vilag","description":"Ha a liberális demokráciától eltérést büntető rendszerről elmozdulás történne egy inkluzív demokráciaértelmezés felé, az megakadályozná a Magyarországhoz hasonló rendszerek eltolódását a demokráciák és nem demokráciák között található szürke zóna irányába, egyben azt is, hogy ezt a feltörekvő nagyhatalmak kihasználják. Lakatos Júlia hozzászólása a Beszélgetések a jövőről vitasorozat geostratégiai fejezetéhez.","shortLead":"Ha a liberális demokráciától eltérést büntető rendszerről elmozdulás történne egy inkluzív demokráciaértelmezés felé...","id":"20190314_Geopolitika_meretre_szabva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4d24ee3-2b96-4c9d-906c-d96d76db49ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341c102e-b32d-4578-8550-2dc74f356aff","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Geopolitika_meretre_szabva","timestamp":"2019. március. 14. 10:15","title":"Geopolitika méretre szabva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670bd867-daee-4f13-abbd-e348a1477364","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány héttel ezelőtt a Samsung lerántotta a leplet izgalommal várt összehajtható telefonjáról. Nem esett mindenki hanyatt tőle. Egy koncepcióvideóban most megmutatják, milyen lehetett volna (vagy lehetne) egy „igazi” összehajtható telefon a dél-koreai gyártótól.","shortLead":"Néhány héttel ezelőtt a Samsung lerántotta a leplet izgalommal várt összehajtható telefonjáról. Nem esett mindenki...","id":"20190312_koncepciovideo_samsung_fold_2_osszehajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=670bd867-daee-4f13-abbd-e348a1477364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d1919c-f12c-4a4f-be46-8b67f630d160","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_koncepciovideo_samsung_fold_2_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. március. 12. 13:03","title":"Üzentek a Samsungnak: a felhasználók inkább ilyen összehajtható telefont szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f90478-ecb1-4399-b949-5c992ca36c0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsődleges információk szerint a gyermek súlyosan megsérült.","shortLead":"Az elsődleges információk szerint a gyermek súlyosan megsérült.","id":"20190313_Busz_utott_el_egy_gyereket_Pesterzsebeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71f90478-ecb1-4399-b949-5c992ca36c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7d5070-2fdb-4195-ae1d-465f50a2fc0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Busz_utott_el_egy_gyereket_Pesterzsebeten","timestamp":"2019. március. 13. 15:38","title":"Busz ütött el egy gyereket Pesterzsébeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c0dc09-7306-4b0e-aea1-1fc39299c44b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A zenekar ismét visszatér. ","shortLead":"A zenekar ismét visszatér. ","id":"20190313_Scorpions_koncert_november_Sportarena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c0dc09-7306-4b0e-aea1-1fc39299c44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b51a835-1bc4-4dae-9556-ef8cae869304","keywords":null,"link":"/kultura/20190313_Scorpions_koncert_november_Sportarena","timestamp":"2019. március. 13. 10:49","title":"Scorpions-koncert lesz novemberben a Sportarénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f57c2a-3d7a-429a-9bf6-0ccb9206c858","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Korábban előbújnak idén, a védekezéssel sem szabad sokáig várni.","shortLead":"Korábban előbújnak idén, a védekezéssel sem szabad sokáig várni.","id":"20190313_Enyhe_volt_a_tel_szervezkednek_a_kullancsok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16f57c2a-3d7a-429a-9bf6-0ccb9206c858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17ad2fb-40dc-4eba-a0ba-17e56565a013","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Enyhe_volt_a_tel_szervezkednek_a_kullancsok","timestamp":"2019. március. 13. 14:06","title":"Enyhe volt a tél, szervezkednek a kullancsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]