[{"available":true,"c_guid":"88c311be-b22f-4d00-b123-4616de8e8c80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pórul járt a ravaszdi, ami egy baromfitelepen ólálkodott.","shortLead":"Pórul járt a ravaszdi, ami egy baromfitelepen ólálkodott.","id":"20190313_Mint_egy_filmben_osszefogtak_a_tyukok_hogy_megoljenek_egy_rokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88c311be-b22f-4d00-b123-4616de8e8c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2c6529-14dd-45f5-bedf-ad0dcd05d7bd","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Mint_egy_filmben_osszefogtak_a_tyukok_hogy_megoljenek_egy_rokat","timestamp":"2019. március. 13. 09:28","title":"Mint egy filmben: összefogtak a tyúkok, hogy megöljenek egy rókát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554c0bd2-44b6-4005-bb63-4d25465d1104","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A versmondásra felkért nyolcadikos kisfiúnak két nappal a fellépés előtt szóltak, hogy változtattak a programon. ","shortLead":"A versmondásra felkért nyolcadikos kisfiúnak két nappal a fellépés előtt szóltak, hogy változtattak a programon. ","id":"20190314_Kinosnak_tunhetett_Petofi_verse_inkabb_masikat_kerestek_az_NKE_unnepsegere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=554c0bd2-44b6-4005-bb63-4d25465d1104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fd788d-e2ed-462d-9868-99bdf18c162c","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Kinosnak_tunhetett_Petofi_verse_inkabb_masikat_kerestek_az_NKE_unnepsegere","timestamp":"2019. március. 14. 16:59","title":"Kínos lehetett Petőfi verse, inkább másikat kerestek az NKE ünnepségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b74b5b8-1784-405a-9f80-8908c5b2a062","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén már a hetedik generációs iPad érkezik, és úgy tudni, hogy az Apple nem változtatott két olyan jellemzőn, amelyet szeretnek a felhasználók.","shortLead":"Idén már a hetedik generációs iPad érkezik, és úgy tudni, hogy az Apple nem változtatott két olyan jellemzőn, amelyet...","id":"20190313_apple_ipad_2019_valtoztatasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b74b5b8-1784-405a-9f80-8908c5b2a062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0abfee1-3799-47e9-b876-da9398894bc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_apple_ipad_2019_valtoztatasok","timestamp":"2019. március. 13. 15:03","title":"Ez jó húzás: két kedvelt jellemzőt is megtarthat az Apple az idei iPaden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7180d36-fad2-474c-9203-359b4da8beca","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az ikonikus F1 szellemi örökösének tekinthető Speedtail végsebessége meghaladja a 400 km/h-t. ","shortLead":"Az ikonikus F1 szellemi örökösének tekinthető Speedtail végsebessége meghaladja a 400 km/h-t. ","id":"20190313_megneztuk_a_mclaren_uj_hiperautojat_amiben_az_utasok_kozott_ul_a_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7180d36-fad2-474c-9203-359b4da8beca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa6cfd1-8dfe-4bd6-9546-72f5aa3e1f73","keywords":null,"link":"/cegauto/20190313_megneztuk_a_mclaren_uj_hiperautojat_amiben_az_utasok_kozott_ul_a_sofor","timestamp":"2019. március. 13. 06:41","title":"Megnéztük a McLaren új hiperautóját, amiben az utasok között ül a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de62c491-2e97-4da5-add7-1a8b58b97024","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nagykálló melletti Harangodi-tóról van szó. Van rá magyarázat.","shortLead":"A Nagykálló melletti Harangodi-tóról van szó. Van rá magyarázat.","id":"20190314_Eltunt_egy_to_Szabolcs_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de62c491-2e97-4da5-add7-1a8b58b97024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5be240-2efe-46f4-a858-f1105a2d90bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Eltunt_egy_to_Szabolcs_megyeben","timestamp":"2019. március. 14. 12:38","title":"Eltűnt egy tó Szabolcs megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a biztonsági kamerák felvételei alapján azonosította a feltételezett elkövetőket.","shortLead":"A rendőrség a biztonsági kamerák felvételei alapján azonosította a feltételezett elkövetőket.","id":"20190313_bulinegyed_biztonsagi_orok_vii_kerulet_nemet_autogyar_menedzser_rendorseg_elfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9040a776-0d0a-4234-a9dd-34ec4a098eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_bulinegyed_biztonsagi_orok_vii_kerulet_nemet_autogyar_menedzser_rendorseg_elfogas","timestamp":"2019. március. 13. 21:50","title":"Elfogták a biztonságiakat, akik német topmenedzsert vertek meg a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pitti Zoltán közgazdász szerint a lakosság 60 százaléka a nemzeti átlagjövedelemnél kevesebb pénzből kénytelen megélni, a legnagyobb baj azonban mégsem ez.","shortLead":"Pitti Zoltán közgazdász szerint a lakosság 60 százaléka a nemzeti átlagjövedelemnél kevesebb pénzből kénytelen megélni...","id":"20190313_Egy_penzugyi_szakerto_szerint_a_magyar_fiataloknak_szinte_semmi_eselyuk_a_kitoresre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad11663-377f-48cb-ad9b-39bf4d29c014","keywords":null,"link":"/kkv/20190313_Egy_penzugyi_szakerto_szerint_a_magyar_fiataloknak_szinte_semmi_eselyuk_a_kitoresre","timestamp":"2019. március. 13. 11:00","title":"Egy pénzügyi szakértő szerint a magyar fiataloknak szinte semmi esélyük a kitörésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d251d0-19f7-4695-852b-782b3f7e1659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Antonio Banderas új filmjében a rendező, Pedro Almodóvar alteregóját alakítja. A közös munka sokkal közelebb hozta őket egymáshoz, pedig ez már a nyolcadik közös filmjük. Az El Paisnak adott interjúban Banderas arról is mesél, milyen érzés volt, mikor Almodóvar-fiúnak címkézték, és hogy ez mennyiben járult hozzá, hogy Hollywoodban is kipróbálja magát.","shortLead":"Antonio Banderas új filmjében a rendező, Pedro Almodóvar alteregóját alakítja. A közös munka sokkal közelebb hozta őket...","id":"20190314_Antonio_Banderas_Ha_meglepjuk_a_kozonseget_meg_nem_haltunk_meg_Pedro_Almodovar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8d251d0-19f7-4695-852b-782b3f7e1659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b722b82-5c9c-402d-9cfe-0dd1cf213d5d","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Antonio_Banderas_Ha_meglepjuk_a_kozonseget_meg_nem_haltunk_meg_Pedro_Almodovar","timestamp":"2019. március. 14. 07:03","title":"Antonio Banderas: “Ha meglepjük a közönséget, még nem haltunk meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]