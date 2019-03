Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő terrorcselekmények elkövetője ellen a férfi esetleges bulgáriai kapcsolatai miatt - közölte Szotir Cacarov bolgár főügyész péntek este. Az eddigi adatok szerint a 28 éves ausztrál férfi Bulgáriában, Romániában és Magyarországon is megfordult, a merénylethez használt fegyverein pedig a törökök ellen küzdő történelmi személyiségek nevei és muszlim vereségeket jelző történelmi dátumok is fel voltak tüntetve.","shortLead":"Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő...","id":"20190316_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_tomeggyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fdb5da-4dce-4214-a2d0-45ff97a625b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_tomeggyilkos","timestamp":"2019. március. 16. 09:52","title":"Magyarországon is járt az új-zélandi tömeggyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A díjra azonban kicsit még várnia kell, mert személyesen nem tudta átvenni.","shortLead":"A díjra azonban kicsit még várnia kell, mert személyesen nem tudta átvenni.","id":"20190316_Torocsik_Mari_jobban_lett_a_Kossuth_Nagydijtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eac52e9-76c8-4e00-83d5-19e4510771a6","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Torocsik_Mari_jobban_lett_a_Kossuth_Nagydijtol","timestamp":"2019. március. 16. 07:35","title":"Törőcsik Mari jobban lett a Kossuth Nagydíjtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262c3f9d-35e7-4dfe-99bb-528fb616957f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A drónok elterjedésével a tiltott légtérhasználat is gyakoribbá vált. A repülés biztonságáért felelős hatóságok és a velük kooperáló gyártók igen nagy kihívás előtt állnak.","shortLead":"A drónok elterjedésével a tiltott légtérhasználat is gyakoribbá vált. A repülés biztonságáért felelős hatóságok és...","id":"20190314_dronok_repuloterek_dronradar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=262c3f9d-35e7-4dfe-99bb-528fb616957f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bb612f-e2b1-48d7-af35-bf0bed8e5997","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_dronok_repuloterek_dronradar","timestamp":"2019. március. 14. 16:03","title":"Miért nem lehet drónnal berepülni a Puskás Ferenc Stadion fölé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Velencei Bizottság megváltoztatta korábbi közleményét, az új állásfoglalás szerint amennyiben az Országgyűlés elfogadja az érintett jogszabályok módosító javaslatait, az Európa Tanács alkotmányjogi kérdésekkel foglalkozó szakértői testülete tárgytalannak tekinti a közigazgatási bíróságokról szóló magyar törvényekhez fűzött bírálatait - közölte Trócsányi László igazságügyi miniszter.","shortLead":"A Velencei Bizottság megváltoztatta korábbi közleményét, az új állásfoglalás szerint amennyiben az Országgyűlés...","id":"20190316_Trocsanyi_szerint_sikerult_leszerelni_a_Velencei_Bizottsag_biralatait_a_kozigazgatasi_birosagok_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5773f55c-f3fd-4dc3-8ca7-5a5f163fa4c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Trocsanyi_szerint_sikerult_leszerelni_a_Velencei_Bizottsag_biralatait_a_kozigazgatasi_birosagok_ugyeben","timestamp":"2019. március. 16. 08:51","title":"Trócsányi szerint sikerült leszerelni a Velencei Bizottság bírálatait a közigazgatási bíróságok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535765e7-c3b1-4c93-bff1-7a656c80ac41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google és a DeepMind a gépi tanulást vetette be, hogy meg tudják jósolni, mikor honnan fúj majd a szél, így téve hatékonyabbá a szélerőművek áramtermelését.","shortLead":"A Google és a DeepMind a gépi tanulást vetette be, hogy meg tudják jósolni, mikor honnan fúj majd a szél, így téve...","id":"20190315_google_deepmind_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=535765e7-c3b1-4c93-bff1-7a656c80ac41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e6069f-8de7-4314-afa0-f24ba5352eb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_google_deepmind_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. március. 15. 17:03","title":"Ez jobb hír, mint gondolná: a Google mesterséges intelligenciája előre megmondja, merről fog fújni a szél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060d5501-ed13-46cc-9789-f892f89243aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt a TV2 ellen nyert pert Varju László parlamenti képviselő ételhordója ügyében.","shortLead":"Az ellenzéki párt a TV2 ellen nyert pert Varju László parlamenti képviselő ételhordója ügyében.","id":"20190316_A_DK_kis_gyozelme_az_Orbanrendszer_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=060d5501-ed13-46cc-9789-f892f89243aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b59419-aac7-4961-a446-205716cc6e10","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_A_DK_kis_gyozelme_az_Orbanrendszer_ellen","timestamp":"2019. március. 16. 09:40","title":"A DK kis győzelme az Orbán-rendszer ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40fac5c5-df1f-4761-bb55-f1f42ae01512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A társukat megverő és megalázó két lány elismerte a bűncselekmények elkövetését.\r

\r

","shortLead":"A társukat megverő és megalázó két lány elismerte a bűncselekmények elkövetését.\r

\r

","id":"20190314_Kihallgattak_a_brutalis_nadudvari_kamaszlanyokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40fac5c5-df1f-4761-bb55-f1f42ae01512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1099e34a-75b9-43d0-a0ad-7ce043e847bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Kihallgattak_a_brutalis_nadudvari_kamaszlanyokat","timestamp":"2019. március. 14. 17:46","title":"Kihallgatták a brutális nádudvari kamaszlányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mexikói határon keresztül sokan próbálnak meg illegálisan bejutni az USA-ba. Egy új jelentés szerint 2017-ben néhány magyar is van köztük. ","shortLead":"A mexikói határon keresztül sokan próbálnak meg illegálisan bejutni az USA-ba. Egy új jelentés szerint 2017-ben néhány...","id":"20190315_15_magyar_probalt_az_Egyesult_Allamokba_szokni_korabban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d786cdb7-e896-44ac-9701-4670c48bfd69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190315_15_magyar_probalt_az_Egyesult_Allamokba_szokni_korabban","timestamp":"2019. március. 15. 14:39","title":"15 magyar próbált 2017-ben az Egyesült Államokba szökni a mexikói határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]