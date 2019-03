Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fe1952e-d2da-4bbd-8c5f-addd826b74a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi új fejlesztése köröket ver az iparág jelenlegi leggyorsabb technológiájára, az Oppo SuperVOOC-ra.","shortLead":"A Xiaomi új fejlesztése köröket ver az iparág jelenlegi leggyorsabb technológiájára, az Oppo SuperVOOC-ra.","id":"20190326_xiaomi_gyorstoltes_gyorstolto_funkcio_mukodese_video_4000mah_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fe1952e-d2da-4bbd-8c5f-addd826b74a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b36c61e5-0510-4540-a916-7e016afd5b77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_xiaomi_gyorstoltes_gyorstolto_funkcio_mukodese_video_4000mah_akkumulator","timestamp":"2019. március. 26. 10:33","title":"17 perc alatt 0-ról 100-ra: brutális sebességgel tölthet a Xiaomi új gyorstöltője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szintre emelte a mobilfotózást a P30 Próval a Huawei. A telefon zoomolási képességei még videón át is döbbenetesek.","shortLead":"Új szintre emelte a mobilfotózást a P30 Próval a Huawei. A telefon zoomolási képességei még videón át is döbbenetesek.","id":"20190326_mobilfotozas_huawei_p30_pro_zoomolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e59f94-b318-48ff-8e60-6f384f17310f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_mobilfotozas_huawei_p30_pro_zoomolas","timestamp":"2019. március. 26. 20:33","title":"Nézze meg ezt a videót, és rögtön megérti, miért a P30 Pro most a világ legjobb kamerás mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3c98a2-e662-4720-bb20-5d91e9704583","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Luke és Leia alakját cserélik le.","shortLead":"Luke és Leia alakját cserélik le.","id":"20190325_Ujranyomjak_a_Csillagok_haboruja_ikonikus_plakatjat__egy_kis_modositassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab3c98a2-e662-4720-bb20-5d91e9704583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de4f712-9550-4649-823e-e83cc3137008","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Ujranyomjak_a_Csillagok_haboruja_ikonikus_plakatjat__egy_kis_modositassal","timestamp":"2019. március. 25. 11:16","title":"Újranyomják a Csillagok háborúja ikonikus plakátját – egy kis módosítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bea2dc-d09b-470b-9bce-23a33d4ad858","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aláírta azt a nyilatkozatot az amerikai elnök, amellyel az Egyesült Államok hivatalosan elismeri Izrael fennhatóságát a Golán-fennsík felett. Az ENSZ szerint nem változott a terület jogállása.","shortLead":"Aláírta azt a nyilatkozatot az amerikai elnök, amellyel az Egyesült Államok hivatalosan elismeri Izrael fennhatóságát...","id":"20190325_donald_trump_benjamin_netanjahu_usa_izrael_golan_fennsik_fennhatosag_hamasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20bea2dc-d09b-470b-9bce-23a33d4ad858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb765bf-e69f-4319-bc14-abe72b113516","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_donald_trump_benjamin_netanjahu_usa_izrael_golan_fennsik_fennhatosag_hamasz","timestamp":"2019. március. 25. 19:17","title":"Trump beváltotta az Izraelnek tett ígéretét, és ezzel sokakat felháborított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Falról nincs szó a Pentagon terveiben.","shortLead":"Falról nincs szó a Pentagon terveiben.","id":"20190326_Egymilliard_dollarbol_epul_kerites_az_amerikaimexikoi_hatarra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cddd8c0-9815-4801-93b4-39189ac8481e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_Egymilliard_dollarbol_epul_kerites_az_amerikaimexikoi_hatarra","timestamp":"2019. március. 26. 08:02","title":"Egymilliárd dollárból épül kerítés az amerikai-mexikói határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb négy pártot vett nyilvántartásba a május 26-i európai parlamenti választásra hétfőn a Nemzeti Választási Bizottság, köztük a Momentum Mozgalmat.","shortLead":"Újabb négy pártot vett nyilvántartásba a május 26-i európai parlamenti választásra hétfőn a Nemzeti Választási...","id":"20190325_ep_valasztas_momentum_mozgalom_nvb_nyilvantartasba_vetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf699ac-2afc-4536-b73f-dde07fda0a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_ep_valasztas_momentum_mozgalom_nvb_nyilvantartasba_vetel","timestamp":"2019. március. 25. 18:58","title":"EP-választás: nyilvántartásba vették a Momentumot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cc0346-58d7-4526-a74b-2f1ec8745c71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Melegség és Megismerés program vezetői szerint a foglalkozásoknak nincs köze a propagandához, és nem ők keresik az iskolákat, hanem éppen fordítva. ","shortLead":"A Melegség és Megismerés program vezetői szerint a foglalkozásoknak nincs köze a propagandához, és nem ők keresik...","id":"20190326_Valaszoltak_Duro_Doranak_partoknak_semmi_keresnivaloja_a_szexualis_felvilagositast_vegzo_civilek_szabalyozasaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30cc0346-58d7-4526-a74b-2f1ec8745c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5902d63-0a53-4161-86ef-750ba425e303","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Valaszoltak_Duro_Doranak_partoknak_semmi_keresnivaloja_a_szexualis_felvilagositast_vegzo_civilek_szabalyozasaban","timestamp":"2019. március. 26. 15:07","title":"Válaszoltak Dúró Dórának: pártoknak semmi keresnivalója a szexuális felvilágosítást végző civilek szabályozásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fizet a BKV, mint a katonatiszt a 4-es metró ügyében indult perekben.","shortLead":"Fizet a BKV, mint a katonatiszt a 4-es metró ügyében indult perekben.","id":"20190325_Sorra_bukja_a_BKV_a_4es_metro_pereit_Trocsanyi_ugyvedi_irodaja_is_tuzkozelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e71730-286f-431d-a13e-4033818bc844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Sorra_bukja_a_BKV_a_4es_metro_pereit_Trocsanyi_ugyvedi_irodaja_is_tuzkozelben","timestamp":"2019. március. 25. 09:52","title":"Sorra bukja a BKV a 4-es metró pereit, a Nagy és Trócsányi ügyvédi iroda is tűzközelben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]