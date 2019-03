Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d771053-82a3-4d66-88a0-f55ee0e874d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által használt eddigi járművek átlagéletkora 15 év volt, ezért kell most új kisbuszokat venni – derült ki Rétvári Bence válaszából. ","shortLead":"A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által használt eddigi járművek átlagéletkora 15 év volt, ezért kell most új...","id":"20190327_Kiderult_mire_kolthetik_a_gyermekvedelmisek_az_autobeszerzesre_szant_22_milliardot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d771053-82a3-4d66-88a0-f55ee0e874d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365cd605-aaa1-4e2f-b36c-a8d369b6fbdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Kiderult_mire_kolthetik_a_gyermekvedelmisek_az_autobeszerzesre_szant_22_milliardot","timestamp":"2019. március. 27. 10:55","title":"Kiderült, mire költhetik a gyermekvédelmisek az autóbeszerzésre szánt 2,2 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autócska azóta visszakerült jogos tulajdonosához. ","shortLead":"Az autócska azóta visszakerült jogos tulajdonosához. ","id":"20190328_3_eves_kislanytol_lopott_el_negy_ferfi_egy_kisautot_Komarom_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf6d9df-0e88-4f62-81dd-49716943f91b","keywords":null,"link":"/elet/20190328_3_eves_kislanytol_lopott_el_negy_ferfi_egy_kisautot_Komarom_megyeben","timestamp":"2019. március. 28. 09:18","title":"3 éves kislánytól lopott el négy férfi egy kisautót Komárom megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059e9a48-e79c-4ab7-ad53-25cc3242261b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő levelekkel halmozza el az énekest, de többször látták már a házának környékén is. ","shortLead":"A nő levelekkel halmozza el az énekest, de többször látták már a házának környékén is. ","id":"20190328_Tavoltartasi_vegzes_Chris_Martin_rajongo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=059e9a48-e79c-4ab7-ad53-25cc3242261b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1953d2-5f6b-4c71-b92e-b688effeed4d","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Tavoltartasi_vegzes_Chris_Martin_rajongo","timestamp":"2019. március. 28. 11:15","title":"Távoltartási végzést kért egy rajongója ellen Chris Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c1f9d9-df16-4a6e-b22e-a00bf9339141","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ferencvárosi bölcsi kijáratát korábban valaki fémpadokkal torlaszolta el, hogy a gyerekek ne tudjanak kimenni a közös kertbe. ","shortLead":"A ferencvárosi bölcsi kijáratát korábban valaki fémpadokkal torlaszolta el, hogy a gyerekek ne tudjanak kimenni a közös...","id":"20190328_Zavarhatta_a_gyerekzsivaj_rajzszogeket_ragasztott_a_bolcsode_osszes_kismotorjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68c1f9d9-df16-4a6e-b22e-a00bf9339141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef29d58-0acb-4180-a6e1-73a4243c9e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Zavarhatta_a_gyerekzsivaj_rajzszogeket_ragasztott_a_bolcsode_osszes_kismotorjara","timestamp":"2019. március. 28. 17:15","title":"Zavarhatták a gyerekek, rajzszögeket ragasztott a bölcsőde összes kismotorjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Férfi 200 méter pillangón Milák Kristóf, a nőin Kapás Boglárka diadalmaskodott. ","shortLead":"Férfi 200 méter pillangón Milák Kristóf, a nőin Kapás Boglárka diadalmaskodott. ","id":"20190327_Hosszu_Katinka_es_Cseh_Laszlo_is_lemaradt_az_uszo_obn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f4e3c8-aed6-4c42-993b-acdbd36383e7","keywords":null,"link":"/sport/20190327_Hosszu_Katinka_es_Cseh_Laszlo_is_lemaradt_az_uszo_obn","timestamp":"2019. március. 27. 19:54","title":"Hosszú Katinka és Cseh László is lemaradt az úszó ob-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Mindkét úszónál voltak gyorsabbak a debreceni országos bajnokság első napján.","shortLead":"Mindkét úszónál voltak gyorsabbak a debreceni országos bajnokság első napján.","id":"20190328_uszo_ob_hosszu_katinka_cseh_laszlo_nyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c829c504-70ab-4cf6-afb8-f35a3154f92c","keywords":null,"link":"/sport/20190328_uszo_ob_hosszu_katinka_cseh_laszlo_nyilatkozat","timestamp":"2019. március. 28. 06:37","title":"Hosszú Katinka és Cseh László is csalódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Többnyire napos idő várható, de elsősorban a Dunántúlon és az Északi-középhegységben változó mennyiségű és vastagságú felhőzetre van kilátás.","shortLead":"Többnyire napos idő várható, de elsősorban a Dunántúlon és az Északi-középhegységben változó mennyiségű és vastagságú...","id":"20190328_tavasz_szaraz_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2018ada4-51d7-4f8b-ad68-08609a81611b","keywords":null,"link":"/idojaras/20190328_tavasz_szaraz_idojaras","timestamp":"2019. március. 28. 05:12","title":"Marad a száraz tavaszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem utazik Angolába, Orbán Viktor elutazik a Zöld-foki szigetekre. A kis szigetcsoport nem tűnik kitörési pontnak gazdasági szempontból.\r

\r

","shortLead":"Ha nem utazik Angolába, Orbán Viktor elutazik a Zöld-foki szigetekre. A kis szigetcsoport nem tűnik kitörési pontnak...","id":"20190327_Orban_a_Zoldfoki_Koztarsasagra_utazik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea0ffeb-b5f2-4f11-9ac9-43c028ab13d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_Orban_a_Zoldfoki_Koztarsasagra_utazik","timestamp":"2019. március. 27. 08:14","title":"Orbán a Zöld-foki Köztársaságba utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]