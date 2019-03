Novák Katalin: Európa a mi Európánk

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06204573-f3f1-4436-90dc-ca05015bfd9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jó viszont Szijjártó március közepi útjával támasztják alá, csakhogy az még a néppárti felfüggesztés előtt volt. ","shortLead":"A jó viszont Szijjártó március közepi útjával támasztják alá, csakhogy az még a néppárti felfüggesztés előtt volt. ","id":"20190330_A_kulugy_szerint_fake_news_hogy_az_angolai_elnok_nem_akart_Orbannal_talalkozni_csak_nem_ert_ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06204573-f3f1-4436-90dc-ca05015bfd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905e7e63-0e5f-4170-a794-aaeb0e2b9787","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_A_kulugy_szerint_fake_news_hogy_az_angolai_elnok_nem_akart_Orbannal_talalkozni_csak_nem_ert_ra","timestamp":"2019. március. 30. 14:37","title":"A külügy szerint igenis akart az angolai elnök Orbánnal találkozni, csak nem ért rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A piac sem értékeli a bizonytalanságot.","shortLead":"A piac sem értékeli a bizonytalanságot.","id":"20190329_Brexitbukta_csunya_esessel_regalt_a_font","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486d0842-c666-4ac1-ba6e-38c66458fd9d","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Brexitbukta_csunya_esessel_regalt_a_font","timestamp":"2019. március. 29. 16:08","title":"Brexit-bukta: csúnya eséssel reagált a font","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Suzuki nem hajlandó tudomást venni a szakszervezet létrejöttéről.","shortLead":"A Suzuki nem hajlandó tudomást venni a szakszervezet létrejöttéről.","id":"20190330_A_japan_kovetsegen_panaszolhatjak_be_a_Suzukit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba67fde-7ae9-4706-b8c4-5e93e80cdfe9","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_A_japan_kovetsegen_panaszolhatjak_be_a_Suzukit","timestamp":"2019. március. 30. 11:05","title":"A japán követségen panaszolhatják be a Suzukit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc134f0-f3a0-487c-b11c-594d7f9915a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiszakadt hátsó féltengellyel száguld, és egyáltalán nem látszik, hogy meg akarna állni.","shortLead":"Kiszakadt hátsó féltengellyel száguld, és egyáltalán nem látszik, hogy meg akarna állni.","id":"20190329_kamion_baleset_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cc134f0-f3a0-487c-b11c-594d7f9915a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62881c56-d205-4b58-9285-85ff17679d2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_kamion_baleset_autos_video","timestamp":"2019. március. 29. 09:21","title":"Videó: Elképesztő, ahogy egy kamion az aszfalton húzza maga után a rakományát az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétvégi Bahreini Nagydíj után tesztelni fogja a McLaren 2019-es járművét.","shortLead":"A hétvégi Bahreini Nagydíj után tesztelni fogja a McLaren 2019-es járművét.","id":"20190329_Visszavonulas_mi_Alonso_megint_F1kocsiba_ul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf6d071-3d1e-4adf-9397-9ba3c8bc72fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_Visszavonulas_mi_Alonso_megint_F1kocsiba_ul","timestamp":"2019. március. 29. 05:35","title":"Visszavonulás, mi? Alonso megint F1-kocsiba ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus a bírósághoz fordul, szerinte csak lejáratókampányról van szó. ","shortLead":"A politikus a bírósághoz fordul, szerinte csak lejáratókampányról van szó. ","id":"20190329_A_volt_Szeviepvezer_szerint_a_ceg_fizette_Ujhelyi_hazanak_felujitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873d57f2-f01e-43de-93f9-f8b172ceb49d","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_A_volt_Szeviepvezer_szerint_a_ceg_fizette_Ujhelyi_hazanak_felujitasat","timestamp":"2019. március. 29. 20:54","title":"A volt Szeviép-vezér szerint a cég fizette Ujhelyi házának felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566fbcb9-484b-4323-8fa3-29c7690a2cb7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Torontóban játszó spanyol, Alejandro Pozuelo alighanem a hétvége gólját szerezte. A meccset egyébként 4-0-ra nyerték a kanadaiak a New York ellen.","shortLead":"A Torontóban játszó spanyol, Alejandro Pozuelo alighanem a hétvége gólját szerezte. A meccset egyébként 4-0-ra nyerték...","id":"20190330_Valahogy_igy_kell_csodagolt_loni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=566fbcb9-484b-4323-8fa3-29c7690a2cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63a3415-c7b1-4efb-be66-54f078e083c9","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Valahogy_igy_kell_csodagolt_loni","timestamp":"2019. március. 30. 13:32","title":"Valahogy így kell csodagólt lőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b223cd3b-6fe7-4205-ab10-f32867a81f93","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A falvakban nem is álmodnak állandó háziorvosról, de azért pályáznak a kormány faluprogramjának 11 milliárd forintos eszközbeszerzési, fejlesztési csomagjára. A pénzcsapok megnyitásától azonban nem lesz több orvos, legfeljebb takaros, de üres rendelő.","shortLead":"A falvakban nem is álmodnak állandó háziorvosról, de azért pályáznak a kormány faluprogramjának 11 milliárd forintos...","id":"20190329_nagylak_haziorvosi_praxisok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b223cd3b-6fe7-4205-ab10-f32867a81f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99d000b-fb17-4ad2-b727-8873e3fcf278","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_nagylak_haziorvosi_praxisok","timestamp":"2019. március. 29. 06:30","title":"Nagylak, ahová Aboul-Hosn Hussein magyarcsanádi háziorvos is csak helyettesíteni jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]