[{"available":true,"c_guid":"91e954ab-3631-466f-aca3-5db102f3c7e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hamarosan épül bentlakásos kollégium is.","shortLead":"Hamarosan épül bentlakásos kollégium is.","id":"20190329_mufuves_edzopalya_debreceni_labdarugo_akademianak_906_millio_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91e954ab-3631-466f-aca3-5db102f3c7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0015fc-c8f5-4a48-8174-05e1e34fe044","keywords":null,"link":"/sport/20190329_mufuves_edzopalya_debreceni_labdarugo_akademianak_906_millio_forint","timestamp":"2019. március. 29. 17:43","title":"Már műfüves edzőpályája is van a debreceni fociakadémiának, 906 millióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben közleményben fejezik ki sajnálatukat.","shortLead":"Brüsszelben közleményben fejezik ki sajnálatukat.","id":"20190329_Europai_Bizottsag_aprilis_12e_a_Brexit_valoszinu_datuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7c7677-8dcf-44dd-9fe6-c7a5ef1b3cc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190329_Europai_Bizottsag_aprilis_12e_a_Brexit_valoszinu_datuma","timestamp":"2019. március. 29. 16:51","title":"Európai Bizottság: április 12-e a Brexit \"valószínű\" dátuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b735b6d5-8388-4489-9590-a0211542c11f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves amerikai fogyasztóvédelmi magazin legutóbb a Samsung egyik idei csúcstelefonját ítélte a világ jelenlegi legjobb okostelefonjának.","shortLead":"A neves amerikai fogyasztóvédelmi magazin legutóbb a Samsung egyik idei csúcstelefonját ítélte a világ jelenlegi...","id":"20190329_consumer_reports_samsung_galaxy_s10_a_vilag_legjobb_okostelefonja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b735b6d5-8388-4489-9590-a0211542c11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f907cb5-5018-4ef3-b841-48bffd1e49ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_consumer_reports_samsung_galaxy_s10_a_vilag_legjobb_okostelefonja","timestamp":"2019. március. 29. 08:03","title":"Nem akárki állítja: ez most a világ legjobb okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593962cf-61e0-410c-96db-a6ba0f837a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2021-től kisöpörnék az EU-ból az egyszer használatos műanyagokat, mint a szívószálat és a fülpiszkálót. Azonban bőven akad még olyan termék, amely ugyancsak tiltólistára kerülhet, ilyen például a glitter, azaz a csillám(por) is.","shortLead":"2021-től kisöpörnék az EU-ból az egyszer használatos műanyagokat, mint a szívószálat és a fülpiszkálót. Azonban bőven...","id":"20190329_egyszer_hasznalatos_muanyag_tiltas_europai_parlament_glitter_csillampor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=593962cf-61e0-410c-96db-a6ba0f837a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef0fa43-a065-4691-b745-19f5984177b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_egyszer_hasznalatos_muanyag_tiltas_europai_parlament_glitter_csillampor","timestamp":"2019. március. 29. 13:33","title":"Sokaknak fájhat: a műanyagok után ez lehet a következő, amit betiltanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c56cf97-93ec-41b7-9f9f-a4b3a1776623","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milliókra perelte korábbi munkahelyét egy ausztrál férfi, mert felettese az elmúlt években többször is odaszellentett, ahol ő dolgozott. A bíróság most újra döntött az ügyben.","shortLead":"Milliókra perelte korábbi munkahelyét egy ausztrál férfi, mert felettese az elmúlt években többször is odaszellentett...","id":"20190329_Zaklatas_birosag_fellebbezes_Ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c56cf97-93ec-41b7-9f9f-a4b3a1776623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48de21f-7b22-406e-b985-a45832cc77b6","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Zaklatas_birosag_fellebbezes_Ausztralia","timestamp":"2019. március. 29. 14:21","title":"Döntött a bíróság: nem minősül zaklatásnak rászellenteni a kollégára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A délit április 6-tól zárják le. ","shortLead":"A délit április 6-tól zárják le. ","id":"20190330_Ma_adjak_at_a_3as_metro_felujitott_szakaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950a0847-13ec-4ffa-a05c-a10d51ff93c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Ma_adjak_at_a_3as_metro_felujitott_szakaszat","timestamp":"2019. március. 30. 08:13","title":"Ma adják át a 3-as metró felújított szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff959f7e-3687-4e02-bfad-f8cbeef7540c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók régóta elégedetlenkednek már amiatt, hogy a videókba nem lehet beletekerni. Most úgy tűnik, érkezik ez a lehetőség.","shortLead":"A felhasználók régóta elégedetlenkednek már amiatt, hogy a videókba nem lehet beletekerni. Most úgy tűnik, érkezik...","id":"20190329_instagram_video_scroll_bar_video_attekerese_instagramon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff959f7e-3687-4e02-bfad-f8cbeef7540c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41123615-0801-41db-9dcf-23a21cc47e40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_instagram_video_scroll_bar_video_attekerese_instagramon","timestamp":"2019. március. 29. 15:33","title":"Álomfunkció jön az Instagramra, sokkal jobb lesz videót nézni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce8f4ff-5100-44ce-875c-e53cb364d8fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évi 100 liter pálinkáról lehet szó.","shortLead":"Évi 100 liter pálinkáról lehet szó.","id":"20190330_Ujra_adomentes_lehet_az_otthoni_palinkafozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce8f4ff-5100-44ce-875c-e53cb364d8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8815736e-cfbf-47ce-9218-5a7861bc6e5f","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Ujra_adomentes_lehet_az_otthoni_palinkafozes","timestamp":"2019. március. 30. 09:37","title":"Újra adómentes lehet az otthoni pálinkafőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]