[{"available":true,"c_guid":"f46879ac-fac1-4f92-99fd-6e68e6f9db48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi pletykák még csak kétféle Note10-ről szóltak, most úgy tűnik, kétszer ennyi jöhet.","shortLead":"A korábbi pletykák még csak kétféle Note10-ről szóltak, most úgy tűnik, kétszer ennyi jöhet.","id":"20190409_samsung_galaxy_note10_verzioi_androidos_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f46879ac-fac1-4f92-99fd-6e68e6f9db48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734746df-a398-47be-b953-6066043cbf27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_samsung_galaxy_note10_verzioi_androidos_telefon","timestamp":"2019. április. 09. 09:33","title":"Bedurrantja a rakétákat a Samsung: négyféle Note10 érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b79f8c-265e-4d82-b9dc-b41eb53e22be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két héten belül immár másodszor szivárog ki valami a Google berkeiből, ezúttal a Pixel-telefonok egyik olcsóbb változatáról.","shortLead":"Két héten belül immár másodszor szivárog ki valami a Google berkeiből, ezúttal a Pixel-telefonok egyik olcsóbb...","id":"20190409_google_pixel_3a_xl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50b79f8c-265e-4d82-b9dc-b41eb53e22be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a82cfa1-093a-4018-90f1-add0a7a3e850","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_google_pixel_3a_xl","timestamp":"2019. április. 09. 10:03","title":"Véletlenek egymás után? Már megint kikerült valami a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Várhatóan Benjamin Netanjahu, becenevén Bibi alakíthat koalíciós kormányt Izraelben, miután az általa vezetett Likud és a jobboldali pártok szereztek többséget a keddi parlamenti választáson. Minden bizonnyal új fejezet kezdődik a 71 éves Izrael történetében, hiszen immár maga Netanjahu is szorgalmazza a nemzetközi jog szerint megszállt Ciszjordánia zsidó kolóniáinak annektálását.","shortLead":"Várhatóan Benjamin Netanjahu, becenevén Bibi alakíthat koalíciós kormányt Izraelben, miután az általa vezetett Likud és...","id":"20190410_benjamin_netanjahu_izrael_valasztasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2988af7f-6586-415e-a49e-64ccfd2303cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_benjamin_netanjahu_izrael_valasztasok","timestamp":"2019. április. 10. 14:05","title":"Bibi, Izrael királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d7b86b-88c1-417a-9566-43efd121e5ad","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"Jó évet zárt a társaság.","shortLead":"Jó évet zárt a társaság.","id":"20190409_Iden_is_25_forint_osztalekot_fizet_a_Magyar_Telekom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63d7b86b-88c1-417a-9566-43efd121e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bf4911-64d6-4e1f-8b48-8974f6606275","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_Iden_is_25_forint_osztalekot_fizet_a_Magyar_Telekom","timestamp":"2019. április. 09. 14:16","title":"Idén is 25 forint osztalékot fizet a Magyar Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db26ab3-f10b-4483-80b2-9efa1a8b1310","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország természetesen elutasította az ítéletet. ","shortLead":"Oroszország természetesen elutasította az ítéletet. ","id":"20190409_Navalnijnak_adott_igazat_a_strasbourgi_birosag_Oroszorszaggal_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1db26ab3-f10b-4483-80b2-9efa1a8b1310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7acd934-134a-4ddc-9718-a73e6bbc84ca","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Navalnijnak_adott_igazat_a_strasbourgi_birosag_Oroszorszaggal_szemben","timestamp":"2019. április. 09. 15:58","title":"Navalnijnak adott igazat a strasbourgi bíróság Oroszországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b16e2f0-1201-4a0d-b637-f46f32e2d72d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Magyarországon készülő új szedán eddigi legerősebb változata, ami kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra.","shortLead":"Megérkezett a Magyarországon készülő új szedán eddigi legerősebb változata, ami kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul...","id":"20190409_itt_az_uj_mercedesamg_cla_35_kecskemet_sportszedan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b16e2f0-1201-4a0d-b637-f46f32e2d72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082bcc52-7c3d-4088-9505-f543dbdd851f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_itt_az_uj_mercedesamg_cla_35_kecskemet_sportszedan","timestamp":"2019. április. 09. 08:21","title":"Kecskemét új sportolója, itt a 306 lóerős Mercedes-AMG CLA 35","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbc6c83-b63d-4e21-8e63-cdfb30525cef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy videón is látható, ahogy fürdetés közben bántalmaznak egy magatehetetlen beteget, de az ombudsman szerint hivatala eszközeivel nem tudja minden kétséget kizáróan bizonyítani, mi történt.","shortLead":"Egy videón is látható, ahogy fürdetés közben bántalmaznak egy magatehetetlen beteget, de az ombudsman szerint hivatala...","id":"20190409_Sepruvel_mosdatjak_es_bantalmazzak_a_betegeket_egy_baranyai_szocialis_otthonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cbc6c83-b63d-4e21-8e63-cdfb30525cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58164de7-5e8c-48b5-98d5-67ee50a9ab10","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Sepruvel_mosdatjak_es_bantalmazzak_a_betegeket_egy_baranyai_szocialis_otthonban","timestamp":"2019. április. 09. 09:35","title":"Az ombudsman nem tudta bizonyítani, bántalmazták-e a betegeket egy baranyai szociális otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f124aa5-3b33-47d6-9ab5-65bb10994907","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy új stratégiával vágna neki az álhírek, a gyűlöletbeszéd és a problémás tartalom eltávolításának.","shortLead":"A Facebook egy új stratégiával vágna neki az álhírek, a gyűlöletbeszéd és a problémás tartalom eltávolításának.","id":"20190410_facebook_alhirek_gyuloletbeszed_kozossegi_oldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f124aa5-3b33-47d6-9ab5-65bb10994907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dcf24e-035a-48b3-8a08-e53fe6f32ce2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_facebook_alhirek_gyuloletbeszed_kozossegi_oldal","timestamp":"2019. április. 10. 20:03","title":"Most Zuckerberg a soros: itt a Facebook-terv, ami leszámolna az álhírekkel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]