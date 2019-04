Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6981cd92-a0ce-4fef-b8b3-818124286075","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fotónak már a címe is beszédes, Túlélési ösztönnek nevezte el készítője. ","shortLead":"A fotónak már a címe is beszédes, Túlélési ösztönnek nevezte el készítője. ","id":"20190412_Mate_Bence_bekas_fotoja_lett_a_gyoztes_a_World_Press_Photo_egyik_kategoriajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6981cd92-a0ce-4fef-b8b3-818124286075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2472b20f-c16b-473f-a531-7352a158a854","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Mate_Bence_bekas_fotoja_lett_a_gyoztes_a_World_Press_Photo_egyik_kategoriajaban","timestamp":"2019. április. 12. 09:12","title":"Máté Bence békás fotója lett a győztes a World Press Photo egyik kategóriájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rajongók megnyugodhatnak.\r

