Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c2df214-62f3-42c6-8e82-ff7eac37958f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatot most fel fogják boncolni, hogy kiderüljön, történt-e állatkínzás. ","shortLead":"Az állatot most fel fogják boncolni, hogy kiderüljön, történt-e állatkínzás. ","id":"20190415_Halott_mokust_kotottek_ki_egy_miskolci_tarsashaz_elotti_fara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c2df214-62f3-42c6-8e82-ff7eac37958f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ad658d-c9af-4b47-837e-7ec0d8bc4d84","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Halott_mokust_kotottek_ki_egy_miskolci_tarsashaz_elotti_fara","timestamp":"2019. április. 15. 08:20","title":"Halott mókust kötöttek ki egy miskolci társasház előtti fára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB szakági elemzési vezetője a Magyar Nemzetnek. A lakosságnak nem szabad kiszorulni az ingatlanpiacról, a csoknak pedig volt árfelhajtó hatása.\r

\r

","shortLead":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB...","id":"20190415_Valtozhat_a_lakasafa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0908221-5fbb-4e39-86b9-5f06a9c6685c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190415_Valtozhat_a_lakasafa","timestamp":"2019. április. 15. 09:13","title":"Változhat a lakásáfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02230fae-deb3-4134-b929-a17ff08dc1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszer vonultak ki a hétvégén a rendőrök a szórakozóhelyhez, összesen 53 emberrel szemben intézkedtek. ","shortLead":"Kétszer vonultak ki a hétvégén a rendőrök a szórakozóhelyhez, összesen 53 emberrel szemben intézkedtek. ","id":"20190415_Videokat_is_kozzetett_a_rendorseg_a_Feszekbeli_razziarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02230fae-deb3-4134-b929-a17ff08dc1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8143b5ad-a8a5-4106-aa70-a3e58557bfe8","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Videokat_is_kozzetett_a_rendorseg_a_Feszekbeli_razziarol","timestamp":"2019. április. 15. 10:25","title":"Videókat is közzétett a rendőrség a Fészek-beli razziáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8062eb-8e1c-4cfa-a734-b0eff4f037ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán jól tette az Apple, hogy megbízta okosóráját a szívproblémák figyelésével is. Az eszköz immár sokadszor mentett életet.","shortLead":"Igazán jól tette az Apple, hogy megbízta okosóráját a szívproblémák figyelésével is. Az eszköz immár sokadszor mentett...","id":"20190414_szivproblemara_figyelmeztetett_az_apple_watch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a8062eb-8e1c-4cfa-a734-b0eff4f037ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32970256-76c5-435f-90ab-7ae818d44c1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_szivproblemara_figyelmeztetett_az_apple_watch","timestamp":"2019. április. 14. 14:03","title":"Ez már nem lehet véletlen: életet mentett az Apple okosórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Cseszneken két baleset is történt ugyanott, lezárták a főutat.","shortLead":"Cseszneken két baleset is történt ugyanott, lezárták a főutat.","id":"20190414_Teljes_utzar_a_82es_fouton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cef970-42bc-4c44-9d4a-5f4ba8333681","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Teljes_utzar_a_82es_fouton","timestamp":"2019. április. 14. 16:59","title":"Teljes útzár a 82-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Fészek Kulturális Központról több bejelentés is érkezett a rendőrséghez kábítószerrel kapcsolatos rosszullét miatt az elmúlt hetekben, a rendőrség megerősítette, hogy vasárnap délután nagy erőkkel razziáztak.","shortLead":"A budapesti Fészek Kulturális Központról több bejelentés is érkezett a rendőrséghez kábítószerrel kapcsolatos...","id":"20190414_Olyan_jo_volt_a_szombati_buli_hogy_meg_vasarnap_delutan_is_tiz_rendorauto_all_a_hely_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35db99e-135d-461a-ab0c-9e85debccd79","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Olyan_jo_volt_a_szombati_buli_hogy_meg_vasarnap_delutan_is_tiz_rendorauto_all_a_hely_elott","timestamp":"2019. április. 14. 16:23","title":"Tíz rendőrautó áll egy budapesti szórakozóhely előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valakinek igen sok pénzt megért ez a lényegében időgépként is funkcionáló régi NDK kisautó. ","shortLead":"Valakinek igen sok pénzt megért ez a lényegében időgépként is funkcionáló régi NDK kisautó. ","id":"20190414_252_millio_forintert_kelt_el_a_veszpremi_nagypapa_remek_trabija","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c260ba02-4569-4859-b17e-be116e14588c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_252_millio_forintert_kelt_el_a_veszpremi_nagypapa_remek_trabija","timestamp":"2019. április. 14. 06:41","title":"2,52 millió forintért kelt el a veszprémi nagypapa remek Trabija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A sodródó csillagközi testek új bolygók magjai lehetnek. Az olyan égitestek, mint a 2017-ben felfedezett Oumuamua, az új csillagrendszerek segítségére lehetnek bolygóik gyors kialakulásában – vélik a németországi Jülichben lévő Supercomputing Centre (JSC) és a belfasti Queens Egyetem kutatói.","shortLead":"A sodródó csillagközi testek új bolygók magjai lehetnek. Az olyan égitestek, mint a 2017-ben felfedezett Oumuamua...","id":"20190415_sodrodo_csillakozi_testek_aszteroidak_uj_bolygok_magjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac66a06-a6f6-4f31-8ccf-147240e894f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_sodrodo_csillakozi_testek_aszteroidak_uj_bolygok_magjai","timestamp":"2019. április. 15. 10:03","title":"Mit keresnek azok a gyanús aszteroidák a Tejútrendszerben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]