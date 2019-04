Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ecdec0b-c94c-4821-a6f2-d7a772931640","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kissé homályos európai üzenettel vonultak demonstratíve a kárpátaljai város utcáin a két ország szélsőségesei.\r

\r

","shortLead":"Kissé homályos európai üzenettel vonultak demonstratíve a kárpátaljai város utcáin a két ország szélsőségesei.\r

\r

","id":"20190415_Egyutt_vonultak_Ungvaron_magyar_es_ukran_maszkos_szelsosegesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdec0b-c94c-4821-a6f2-d7a772931640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7747a6b1-9bcb-4755-af63-8638173a80fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Egyutt_vonultak_Ungvaron_magyar_es_ukran_maszkos_szelsosegesek","timestamp":"2019. április. 15. 05:48","title":"Együtt vonultak Ungváron magyar és ukrán maszkos szélsőségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405912f1-38cd-42f5-93dd-08759b615a5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Fájez esz-Szarrádzs szerint a menekültek között líbiaiak is vannak, akik a harcok elől menekülnek.","shortLead":"Fájez esz-Szarrádzs szerint a menekültek között líbiaiak is vannak, akik a harcok elől menekülnek.","id":"20190415_A_libiai_miniszterelnok_szerint_800_ezer_migrans_indulhat_el_az_EU_iranyaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=405912f1-38cd-42f5-93dd-08759b615a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adc86bb-ca33-40f1-9457-17b18b2af946","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_A_libiai_miniszterelnok_szerint_800_ezer_migrans_indulhat_el_az_EU_iranyaba","timestamp":"2019. április. 15. 19:20","title":"A líbiai miniszterelnök szerint 800 ezer migráns indulhat el az EU irányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37c849b-9055-48bd-a179-d6bacfa48470","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyilvánosságra hozták az igazságügyi orvosszakértői jelentést Julen Rosello halálának körülményeiről. A kétéves kisfiú januárban egy feltehetően illegálisan fúrt kútba esett, miközben szüleivel piknikezni voltak. ","shortLead":"Nyilvánosságra hozták az igazságügyi orvosszakértői jelentést Julen Rosello halálának körülményeiről. A kétéves kisfiú...","id":"20190415_julen_rosello_kutba_esett_spanyol_kisfiu_boncolasi_jegyzokonyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d37c849b-9055-48bd-a179-d6bacfa48470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caba69a4-1496-41e4-8bab-25c6f5270222","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_julen_rosello_kutba_esett_spanyol_kisfiu_boncolasi_jegyzokonyv","timestamp":"2019. április. 15. 18:43","title":"Percekkel a kútba zuhanása után meghalt a spanyol kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox következő, stabil verziója már két olyan funkciót is tartalmaz majd, amitől biztonságosabb és nyugodtabb lehet a netezés.","shortLead":"A Firefox következő, stabil verziója már két olyan funkciót is tartalmaz majd, amitől biztonságosabb és nyugodtabb...","id":"20190414_mozilla_firefox_68_kriptopenz_fingerprinting","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3ebfb2-22c1-4da4-8f3d-68521ceec9ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_mozilla_firefox_68_kriptopenz_fingerprinting","timestamp":"2019. április. 14. 11:03","title":"Firefoxot használ? Remek funkciók kerülnek most bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4bdca9-6d6f-4a5f-a530-0b9b00ecc5de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben a jobboldali populista olasz kormány minden eszközzel igyekszik lezárni kikötőit az Észak-Afrikából érkező menekültek előtt, bűnözői csoportok luxusjachtokon igyekeznek az országba csempészni embereket.","shortLead":"Miközben a jobboldali populista olasz kormány minden eszközzel igyekszik lezárni kikötőit az Észak-Afrikából érkező...","id":"20190414_Az_orosz_maffia_luxusjachtokon_szallit_menekulteket_az_olasz_kikotokbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f4bdca9-6d6f-4a5f-a530-0b9b00ecc5de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b490e694-b953-4f75-a39b-474517599935","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Az_orosz_maffia_luxusjachtokon_szallit_menekulteket_az_olasz_kikotokbe","timestamp":"2019. április. 14. 11:05","title":"Az orosz maffia luxusjachtokon szállít menekülteket az olasz kikötőkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e24c5a-e25d-44e7-8369-f2a6b0ef72a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"600 extasy tablettát és 200 gramm amfetaminport vett, hogy azt eladja, és abból meggazdagodjon egy 45 éves nő. Elkapták, most akár 20 évre is rács mögé kerülhet.\r

\r

","shortLead":"600 extasy tablettát és 200 gramm amfetaminport vett, hogy azt eladja, és abból meggazdagodjon egy 45 éves nő...","id":"20190415_A_buliegyedben_arult_drogot_20_evet_is_kaphat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94e24c5a-e25d-44e7-8369-f2a6b0ef72a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5ec383-05d8-4733-9b9f-5dc1ef644efa","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_A_buliegyedben_arult_drogot_20_evet_is_kaphat","timestamp":"2019. április. 15. 09:46","title":"A bulinegyedben árult drogot, 20 évet is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A regisztrált eseteknél sokkal magasabb lehet a valós szám.","shortLead":"A regisztrált eseteknél sokkal magasabb lehet a valós szám.","id":"20190416_Riaszto_szamot_kozolt_a_kanyaro_terjedeserol_a_WHO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7638a3-0b45-4260-b89a-f694d45bf502","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Riaszto_szamot_kozolt_a_kanyaro_terjedeserol_a_WHO","timestamp":"2019. április. 16. 05:29","title":"Riasztó számot közölt a kanyaró terjedéséről a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ca841be-15e6-414c-b890-654731d51257","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Eltörölte a francia állam az indiai kormányfő kedvenc oligarchájának 143,7 millió eurós adósságát. A párizsi Le Monde leleplezése a négy évvel ezelőtti ügyről bombaként robbant az éppen választásokat tartó országban, ahol a nagy esélyes Narendra Modi.","shortLead":"Eltörölte a francia állam az indiai kormányfő kedvenc oligarchájának 143,7 millió eurós adósságát. A párizsi Le Monde...","id":"20190415_A_miniszterelnok_milliardokat_lop_hogy_aztan_szetossza_tolvaj_baratainak__botrany_Indiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ca841be-15e6-414c-b890-654731d51257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fb7e6b-8049-4783-8e67-f534f1367835","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190415_A_miniszterelnok_milliardokat_lop_hogy_aztan_szetossza_tolvaj_baratainak__botrany_Indiaban","timestamp":"2019. április. 15. 12:39","title":"„A miniszterelnök milliárdokat lop, hogy aztán szétossza tolvaj barátainak” – botrány Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]