[{"available":true,"c_guid":"bb4610d5-5e86-44a1-b427-7988e3190632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába landolt szerencsésen a SpaceX Falcon Heavy rakétája pénteken, az erős hullámzás miatt végül a tengerbe zuhant a szerkezet.","shortLead":"Hiába landolt szerencsésen a SpaceX Falcon Heavy rakétája pénteken, az erős hullámzás miatt végül a tengerbe zuhant...","id":"20190416_spacex_falcon_heavy_raketa_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb4610d5-5e86-44a1-b427-7988e3190632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f46239e-8d25-4bfc-98fb-46a804318817","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_spacex_falcon_heavy_raketa_baleset","timestamp":"2019. április. 16. 14:03","title":"Tengerbe esett a SpaceX Falcon Heavy rakétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszólították híveiket, hogy adakozzanak az újjáépítésre. Franciaország, és más országok muzulmán tisztségviselői is kifejezték szolidaritásukat a tragédia miatt.","shortLead":"Felszólították híveiket, hogy adakozzanak az újjáépítésre. Franciaország, és más országok muzulmán tisztségviselői is...","id":"20190416_Francia_muszlim_vezetok_is_egyutterzesuket_fejeztek_ki_a_NotreDame_leegese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adae21b-07ac-4981-b300-3ebde6b9f3fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Francia_muszlim_vezetok_is_egyutterzesuket_fejeztek_ki_a_NotreDame_leegese_miatt","timestamp":"2019. április. 16. 15:20","title":"Muszlim vezetők is együttérzésüket fejezték ki a Notre-Dame leégése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a9630a-0553-410d-ad4f-87544fb6cf8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most épp Zala megyében avattak gyerekekkel – ráadásul szakadó esőben. ","shortLead":"Most épp Zala megyében avattak gyerekekkel – ráadásul szakadó esőben. ","id":"20190415_Hiaba_kerte_az_ombudsman_a_Fideszben_nem_birnak_lejonni_gyerekekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4a9630a-0553-410d-ad4f-87544fb6cf8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc4be5d-148e-4c48-bebc-35a9309b92d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Hiaba_kerte_az_ombudsman_a_Fideszben_nem_birnak_lejonni_gyerekekrol","timestamp":"2019. április. 15. 12:48","title":"Hiába kérte az ombudsman, a Fideszben nem bírnak lejönni a gyerekekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5b39e0-f68a-4dc9-a413-f1a86d886020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzet Színésze 1934. április 15-én született Budapesten.\r

\r

","shortLead":"A Nemzet Színésze 1934. április 15-én született Budapesten.\r

\r

","id":"20190415_A_nemzet_Sususje_Bodrogi_Gyula_85_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f5b39e0-f68a-4dc9-a413-f1a86d886020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c350c14c-a45d-42d2-a15f-d58a49a2505c","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_A_nemzet_Sususje_Bodrogi_Gyula_85_eves","timestamp":"2019. április. 15. 12:03","title":"A nemzet Süsüje, Bodrogi Gyula 85 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"17,4 millióan nézték a 8. évad első epizódját. ","shortLead":"17,4 millióan nézték a 8. évad első epizódját. ","id":"20190416_Rekordot_dontott_az_uj_Tronok_harcaresz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f73d8c-2cab-4630-804f-14dea44bd80f","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Rekordot_dontott_az_uj_Tronok_harcaresz","timestamp":"2019. április. 16. 09:05","title":"Rekordot döntött az új Trónok harca-rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c421426f-b666-4ae3-b8b1-91b25b94ce33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó újdonságát a GLA és a GLC közé lőtték be, vagyis nem túl nagy, mégis akár heten is elférnek benne.","shortLead":"A stuttgarti gyártó újdonságát a GLA és a GLC közé lőtték be, vagyis nem túl nagy, mégis akár heten is elférnek benne.","id":"20190416_itt_egy_teljesen_uj_mercedes_divatterepjaro_a_glb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c421426f-b666-4ae3-b8b1-91b25b94ce33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c3b177-3cf3-4f1e-930c-42d2293f9af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_itt_egy_teljesen_uj_mercedes_divatterepjaro_a_glb","timestamp":"2019. április. 16. 11:21","title":"Itt egy teljesen új Mercedes divatterepjáró, a 7 üléses GLB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rendőrség garázdaság gyanúja miatt nyomozást indított.","shortLead":"A rendőrség garázdaság gyanúja miatt nyomozást indított.","id":"20190416_Biztonsagi_or_bantalmazott_egy_osztrak_not_a_hetvegi_hokidonton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86584271-4bb6-4ee4-9475-a74269017c6d","keywords":null,"link":"/sport/20190416_Biztonsagi_or_bantalmazott_egy_osztrak_not_a_hetvegi_hokidonton","timestamp":"2019. április. 16. 14:03","title":"Biztonsági őr bántalmazott egy osztrák nőt egy budapesti hokimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af554362-99d9-4add-917b-112e0ebdca53","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"Akár családi cégről, akár nagyvállalatról van szó, aki vezetői pozícióba kerül, gyakran olyan hibákat követ el, amelyekről akár azt is gondolhatja, hogy a cég érdekében cselekszik, miközben éppen ellehetetleníti saját magát és a vállalkozást is. Szakembert kérdeztünk a leggyakoribb menedzserbakikról. \r

","shortLead":"Akár családi cégről, akár nagyvállalatról van szó, aki vezetői pozícióba kerül, gyakran olyan hibákat követ el...","id":"lenovo_20190416_menedzser_coach_vezetoi_hibak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af554362-99d9-4add-917b-112e0ebdca53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfff8e5c-df84-49b0-8c97-713b098a2837","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20190416_menedzser_coach_vezetoi_hibak","timestamp":"2019. április. 16. 09:30","title":"Vállalkozást vezet? Ezeket a menedzserhibákat kerülje el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"}]