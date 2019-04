Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a kisfiú védelmére kelő élettársát is bántalmazta.","shortLead":"A férfi a kisfiú védelmére kelő élettársát is bántalmazta.","id":"20190416_Letartoztattak_az_otvoskonyi_ferfit_aki_eltorte_a_csecsemoje_karjat_mert_idegesitette_a_siras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e53f08d-ae02-47d9-904f-36d4e0a70c38","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Letartoztattak_az_otvoskonyi_ferfit_aki_eltorte_a_csecsemoje_karjat_mert_idegesitette_a_siras","timestamp":"2019. április. 16. 08:50","title":"Letartóztatták az ötvöskónyi férfit, aki eltörte a csecsemője karját, mert idegesítette a sírás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdfe9ad6-b05c-4e8a-896b-7a383bc9ad6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter igazgatóleváltásokkal és költségvetési felügyelők kirendelésével igyekszik gátat vetni a kórházi adósságoknak, a honvédelmi miniszter elégedett a tárcája alá rendelt tartozásrekorder Honvédkórház vezetőjével. Vajon miért?","shortLead":"Míg Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter igazgatóleváltásokkal és költségvetési felügyelők kirendelésével igyekszik...","id":"20190417_A_honvedelmi_miniszter_elegedett_az_adossagrekorder_Honvedkorhaz_vezetojevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdfe9ad6-b05c-4e8a-896b-7a383bc9ad6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1584b1e8-68a1-43b0-b3ea-03cae04e3fa2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_A_honvedelmi_miniszter_elegedett_az_adossagrekorder_Honvedkorhaz_vezetojevel","timestamp":"2019. április. 17. 11:35","title":"A honvédelmi miniszter elégedett az adósságrekorder Honvédkórház vezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d817c6bc-a8a8-4494-8132-5589fda90ee5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az világos, hogy a rendőrségen nincs rajzból felvételi. ","shortLead":"Az világos, hogy a rendőrségen nincs rajzból felvételi. ","id":"20190417_rendorsegi_rajz_tatabnya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d817c6bc-a8a8-4494-8132-5589fda90ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e96af0-3e6e-4b28-8c50-8f0bfeb77761","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_rendorsegi_rajz_tatabnya","timestamp":"2019. április. 17. 15:41","title":"Ennek a rendőrségi helyszínrajznak nincs párja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többórás vitát követően a Magyar Teniszszövetség közgyűlése elfogadta kedden az elnökség 2018-as évi beszámolóját.","shortLead":"Többórás vitát követően a Magyar Teniszszövetség közgyűlése elfogadta kedden az elnökség 2018-as évi beszámolóját.","id":"20190416_magyar_teniszszovetseg_kozgyules_beszamolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce44a761-b851-4779-9fc4-79710d2df856","keywords":null,"link":"/sport/20190416_magyar_teniszszovetseg_kozgyules_beszamolo","timestamp":"2019. április. 16. 17:42","title":"Kivonult az \"ellenzék\" a teniszszövetség közgyűléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a8a632-d4cc-4783-935d-0de2a95a5323","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"4 és 14 év közötti gyerekeket képeznek majd Magyarországon, a legjobb játékosokra a Barcelonának előválasztási joga lesz.","shortLead":"4 és 14 év közötti gyerekeket képeznek majd Magyarországon, a legjobb játékosokra a Barcelonának előválasztási joga...","id":"20190416_Fociakademiat_indit_Budapesten_a_Barcelona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27a8a632-d4cc-4783-935d-0de2a95a5323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe55fb7-c6ff-45d0-a81a-d31534071ba4","keywords":null,"link":"/sport/20190416_Fociakademiat_indit_Budapesten_a_Barcelona","timestamp":"2019. április. 16. 10:27","title":"Fociakadémiát indít Budapesten a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az interneten vásárolta össze az alapanyagot az 16 éves japán középiskolás, aki a vád szerint nukleáris fegyvert akart építeni.","shortLead":"Az interneten vásárolta össze az alapanyagot az 16 éves japán középiskolás, aki a vád szerint nukleáris fegyvert akart...","id":"20190416_nuklearis_fegyver_dusitott_uran_sarga_lepeny_japan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5483a3b-160d-4586-8aa4-cb66b685d495","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_nuklearis_fegyver_dusitott_uran_sarga_lepeny_japan","timestamp":"2019. április. 16. 11:03","title":"Uránt vett a neten a 16 éves fiú, most azzal vádolják, hogy nukleáris fegyvert akart készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, hogy jó esetben is csak néhány millió eurót. ","shortLead":"Igaz, hogy jó esetben is csak néhány millió eurót. ","id":"20190417_Megvan_a_biztosito_amelyik_fizethet_a_NotreDame_leegeseert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38107403-3ec2-4ec7-9a91-a5f00cd542e9","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Megvan_a_biztosito_amelyik_fizethet_a_NotreDame_leegeseert","timestamp":"2019. április. 17. 13:42","title":"Megvan a biztosító, amelyik fizethet a Notre-Dame leégéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bb9d7e-341e-43b6-9b61-05038da2619c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem adja fel Recep Tayyip Erdogan pártja, akkor is megtámadnák az elvesztett isztambuli főpolgármester-választást, amikor az új városvezető átvette a megbízólevelét.","shortLead":"Nem adja fel Recep Tayyip Erdogan pártja, akkor is megtámadnák az elvesztett isztambuli főpolgármester-választást...","id":"20190417_Atvette_megbizolevelet_Isztambul_uj_fopolgarmestere_de_meg_mindig_megfurnak_a_gyozelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60bb9d7e-341e-43b6-9b61-05038da2619c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80719d65-836e-4ea1-b314-9c21dc864049","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Atvette_megbizolevelet_Isztambul_uj_fopolgarmestere_de_meg_mindig_megfurnak_a_gyozelmet","timestamp":"2019. április. 17. 16:38","title":"Átvette megbízólevelét Isztambul új főpolgármestere, de még mindig megfúrnák a győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]