Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c2df214-62f3-42c6-8e82-ff7eac37958f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatot most fel fogják boncolni, hogy kiderüljön, történt-e állatkínzás. ","shortLead":"Az állatot most fel fogják boncolni, hogy kiderüljön, történt-e állatkínzás. ","id":"20190415_Halott_mokust_kotottek_ki_egy_miskolci_tarsashaz_elotti_fara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c2df214-62f3-42c6-8e82-ff7eac37958f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ad658d-c9af-4b47-837e-7ec0d8bc4d84","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Halott_mokust_kotottek_ki_egy_miskolci_tarsashaz_elotti_fara","timestamp":"2019. április. 15. 08:20","title":"Halott mókust kötöttek ki egy miskolci társasház előtti fára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nem változtat a bevált recepten a Honor, és az idei évben is Londonban mutatja majd be a legújabb zászlóshajóját, a Honor 20-at. Egyúttal fény derült a bemutató időpontjára is.","shortLead":"A jelek szerint nem változtat a bevált recepten a Honor, és az idei évben is Londonban mutatja majd be a legújabb...","id":"20190416_honor_20_unpacked_2019_honor_20_bemtutato_datuma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d91202-8987-45d1-89bb-ead27f223def","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_honor_20_unpacked_2019_honor_20_bemtutato_datuma","timestamp":"2019. április. 16. 11:33","title":"Hivatalos: megvan, mikor jön a Honor új csúcsmobilja, a Honor 20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Stefan Löfven svéd miniszterelnök azt mondta, nem tartható tovább, ahogy Magyarország kezeli a migrációt.","shortLead":"Stefan Löfven svéd miniszterelnök azt mondta, nem tartható tovább, ahogy Magyarország kezeli a migrációt.","id":"20190415_A_sved_miniszterelnok_penzt_vonna_meg_Magyarorszagtol_mert_blokkolja_a_menekultek_elosztasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f83176-b027-4481-a148-3fe98e678aa4","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_A_sved_miniszterelnok_penzt_vonna_meg_Magyarorszagtol_mert_blokkolja_a_menekultek_elosztasat","timestamp":"2019. április. 15. 08:09","title":"A svéd miniszterelnök pénzt vonna meg Magyarországtól, mert blokkolja a menekültek elosztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fournier atya a párizsi terrortámadások után a Bataclanba ment be, hogy imádkozzon a halottakért. ","shortLead":"Fournier atya a párizsi terrortámadások után a Bataclanba ment be, hogy imádkozzon a halottakért. ","id":"20190416_Hoskent_unneplik_a_parizsi_tuzoltok_kaplanjat_aki_kimentette_az_ereklyeket_a_Notre_Damebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1e317c-e643-4e0f-830f-3692a3baa07a","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Hoskent_unneplik_a_parizsi_tuzoltok_kaplanjat_aki_kimentette_az_ereklyeket_a_Notre_Damebol","timestamp":"2019. április. 16. 13:59","title":"Hősként ünneplik a párizsi tűzoltók káplánját, aki kimentette az ereklyéket a Notre-Dame-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB szakági elemzési vezetője a Magyar Nemzetnek. A lakosságnak nem szabad kiszorulni az ingatlanpiacról, a csoknak pedig volt árfelhajtó hatása.\r

\r

","shortLead":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB...","id":"20190415_Valtozhat_a_lakasafa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0908221-5fbb-4e39-86b9-5f06a9c6685c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190415_Valtozhat_a_lakasafa","timestamp":"2019. április. 15. 09:13","title":"Változhat a lakásáfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b80972c-970d-49fb-85d3-bcce1f753b4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 850 éves katedrális szerkezetét sikerült megmenteni, de a pusztítás így is döbbenetes mértékű. ","shortLead":"A 850 éves katedrális szerkezetét sikerült megmenteni, de a pusztítás így is döbbenetes mértékű. ","id":"20190416_Ime_az_elso_fotok_a_leegett_NotreDame_belsejebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b80972c-970d-49fb-85d3-bcce1f753b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7794baf9-b31b-4e9d-913e-67dcbfbfb6be","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Ime_az_elso_fotok_a_leegett_NotreDame_belsejebol","timestamp":"2019. április. 16. 07:41","title":"Íme az első fotók a leégett Notre-Dame belsejéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy a Wi-Fi Alliance által 2018-ben bejelentett új wifis szabvány, a WPA3 nem annyira biztonságos, mint azt korábban állították róla.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy a Wi-Fi Alliance által 2018-ben bejelentett új wifis szabvány, a WPA3 nem annyira biztonságos, mint azt...","id":"20190415_wifi_alliance_wpa3_szabvany_titkositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae03451-a220-4557-8d4a-bd3c65117ffd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_wifi_alliance_wpa3_szabvany_titkositas","timestamp":"2019. április. 15. 09:03","title":"15 év után jön az új wifi, de lenne itt néhány elég nagy probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai vezető most már az ország fegyveres erőinek a főparancsnokaként is bemutatkozhat. ","shortLead":"Az észak-koreai vezető most már az ország fegyveres erőinek a főparancsnokaként is bemutatkozhat. ","id":"20190416_Ujabb_titulust_kapott_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb35a263-9f26-452c-a6ae-64082638fcef","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Ujabb_titulust_kapott_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2019. április. 16. 10:58","title":"Újabb titulust kapott Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]