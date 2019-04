Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40d5e8c1-8dce-4f9b-be2d-cb9ba7bcfafb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester tiltakozása ellenére átment egy népszavazási kezdeményezés Révfülöpön, a lakók ugyanis nagyon nem szeretnék a télen is jégmentes óriáskikötő megépítését a Balaton-parton.","shortLead":"A polgármester tiltakozása ellenére átment egy népszavazási kezdeményezés Révfülöpön, a lakók ugyanis nagyon nem...","id":"20190417_Nem_akarjak_a_helyiek_a_kikotot_nepszavazast_kell_kiirni_Revfulopon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40d5e8c1-8dce-4f9b-be2d-cb9ba7bcfafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9610db-7535-40c2-ac59-c6de4ca8b0f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_Nem_akarjak_a_helyiek_a_kikotot_nepszavazast_kell_kiirni_Revfulopon","timestamp":"2019. április. 17. 19:07","title":"Nem akarják a helyiek a kikötőt, népszavazást kell kiírni Révfülöpön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A demonstráció szerda déltől 16 óráig tart. ","shortLead":"A demonstráció szerda déltől 16 óráig tart. ","id":"20190417_metro_aruhaz_sztrajkbizottag_sztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b178bcc-8431-44ef-a32a-d8d77895b3ae","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_metro_aruhaz_sztrajkbizottag_sztrajk","timestamp":"2019. április. 17. 11:51","title":"Négyórás sztrájk kezdődött az ország Metro áruházaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nukleáris tengeralattjáróra vonatkozó titkos dokumentumokat vett át, amikor lefülelték.","shortLead":"Egy nukleáris tengeralattjáróra vonatkozó titkos dokumentumokat vett át, amikor lefülelték.","id":"20190416_Kemkedesert_14_ev_bortont_kapott_egy_norveg_allampolgar_Moszkvaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253c8da5-bd8d-4001-8fb6-f61b362dc1dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Kemkedesert_14_ev_bortont_kapott_egy_norveg_allampolgar_Moszkvaban","timestamp":"2019. április. 16. 19:22","title":"Kémkedésért 14 év börtönt kapott Moszkvában egy norvég állampolgár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, hogy jó esetben is csak néhány millió eurót. ","shortLead":"Igaz, hogy jó esetben is csak néhány millió eurót. ","id":"20190417_Megvan_a_biztosito_amelyik_fizethet_a_NotreDame_leegeseert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38107403-3ec2-4ec7-9a91-a5f00cd542e9","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Megvan_a_biztosito_amelyik_fizethet_a_NotreDame_leegeseert","timestamp":"2019. április. 17. 13:42","title":"Megvan a biztosító, amelyik fizethet a Notre-Dame leégéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy bírósági döntésre válaszul a Google és az Apple is elérhetetlenné tette a TikTok nevű applikációt Indiában, ami így egy több mint 120 milliós piacot veszített el.","shortLead":"Egy bírósági döntésre válaszul a Google és az Apple is elérhetetlenné tette a TikTok nevű applikációt Indiában, ami...","id":"20190417_tiktok_india_apple_google_applikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88a3d65-96cc-4602-b5b6-74d2e7e71c1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_tiktok_india_apple_google_applikacio","timestamp":"2019. április. 17. 16:33","title":"Betiltották az anti-Facebookot Indiában, mert pornót terjesztettek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még nagyon korai szakaszban áll a fejlesztés, a Facebook a jelek szerint konkurenciát állítana az Apple-nek és az Amazonnak is.","shortLead":"Bár egyelőre még nagyon korai szakaszban áll a fejlesztés, a Facebook a jelek szerint konkurenciát állítana...","id":"20190418_facebook_apple_siri_amazon_alexa_digitalis_asszisztens","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22931351-409a-47bd-88ea-5158769726e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_facebook_apple_siri_amazon_alexa_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. április. 18. 09:33","title":"Kiderült, most épp min ügyködik a Facebook, félhet az Apple és az Amazon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb összeesküvés-elmélet kelt szárnyra a közösségi médiában, miután valaki arról posztolt, hogy egy imám sétált a Notre-Dame tetején.","shortLead":"Újabb összeesküvés-elmélet kelt szárnyra a közösségi médiában, miután valaki arról posztolt, hogy egy imám sétált...","id":"20190417_atveres_hoax_kamu_notre_dame_tuz_konteo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46780942-337a-4712-a243-f0ec71ecda36","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_atveres_hoax_kamu_notre_dame_tuz_konteo","timestamp":"2019. április. 17. 16:03","title":"Újabb átverés terjed a leégett Notre-Dame-ról, ne dőljön be neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01f6197-40ba-4556-8fc8-5163829cc626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Utolsó évadát fogyasztjuk minden idők egyik legsikeresebb amerikai sorozatának, a Trónok harcának. A sorozat brutalitásáról is közismert, azonban korábban már kiderítették, valójában nem túloz el semmit.","shortLead":"Utolsó évadát fogyasztjuk minden idők egyik legsikeresebb amerikai sorozatának, a Trónok harcának. A sorozat...","id":"20190418_tronok_harca_rozsak_haboruja_halalozasi_adatok_osszevetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c01f6197-40ba-4556-8fc8-5163829cc626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb15f73e-895c-4d24-8eb3-900d42e0e4b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_tronok_harca_rozsak_haboruja_halalozasi_adatok_osszevetese","timestamp":"2019. április. 18. 11:03","title":"Zavarja a Trónok harca brutalitása? Meglepő dolgot derítettek ki róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]