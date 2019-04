Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bátorság-díjat vett át Soros György a napokban, és az érte járó pénzdíjat egy Magyarországról angolul beszámoló blognak adományozta.\r

\r

","shortLead":"Bátorság-díjat vett át Soros György a napokban, és az érte járó pénzdíjat egy Magyarországról angolul beszámoló blognak...","id":"20190421_Soros_Orban_szupergonosza_lettem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd0f2cf-09fd-4c58-8b9c-a103b3a99432","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Soros_Orban_szupergonosza_lettem","timestamp":"2019. április. 21. 20:16","title":"Soros: Orbán szupergonosza lettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A menekültek elől való elzárkózás miatt sajnálkozott Ferenc pápa Rómában, a Colosseum előtt elhangzott meditációjában, péntek este.","shortLead":"A menekültek elől való elzárkózás miatt sajnálkozott Ferenc pápa Rómában, a Colosseum előtt elhangzott meditációjában...","id":"20190420_Ujra_a_menekultek_melle_allt_Ferenc_papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaac093d-e647-4ce6-a1e9-46f9769f1a97","keywords":null,"link":"/elet/20190420_Ujra_a_menekultek_melle_allt_Ferenc_papa","timestamp":"2019. április. 20. 08:10","title":"Újra a menekültek mellé állt Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Egy ezüst- és két bronzérmet szereztek az U21-esek a Szumó Európa-bajnokságon.","shortLead":"Egy ezüst- és két bronzérmet szereztek az U21-esek a Szumó Európa-bajnokságon.","id":"20190420_Boldog_magyar_szumosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162f051c-7597-4f5f-9b43-e5d114b4dd45","keywords":null,"link":"/sport/20190420_Boldog_magyar_szumosok","timestamp":"2019. április. 20. 12:25","title":"Boldog magyar szumósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Már az eddigi tulajdonosi és személyi változások is jelzik a TV2-nél, hogy nem piaci alapon dől el a jövője. A kormány által favorizált egyik bank vezetője is bejelentkezett érte, és nem mondható nagy meglepetésnek, hogy a háttérben felsejlik Mészáros Lőrinc alakja is.","shortLead":"Már az eddigi tulajdonosi és személyi változások is jelzik a TV2-nél, hogy nem piaci alapon dől el a jövője. A kormány...","id":"20190420_tv2_andy_vajna_rakosi_tamas_vida_jozsef_vaszily_miklos_meszaros_lorinc_szijj_laszlo_habony_arpad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68479178-949e-4033-8609-0a8a8a8f2ae5","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_tv2_andy_vajna_rakosi_tamas_vida_jozsef_vaszily_miklos_meszaros_lorinc_szijj_laszlo_habony_arpad","timestamp":"2019. április. 20. 07:00","title":"A NER nagykutyái szálltak harcba Andy Vajna tévés örökségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958b71c5-201e-4320-aa8f-2b4ccc9a4953","c_author":"Diseri Dóra, Berlin","category":"cegauto","description":"Miközben Magyarországon még az Ubert is megfojtotta a taxilobbi, Berlinben virágzik a „car-” és „ridesharing”, vagyis a telekocsirendszer. Sőt, egy új szereplő is megjelent a piacon: a berlini tömegközlekedési vállalat 2018 ősze óta „gyűjtőtaxikat” járat a német főváros éjszaka is legforgalmasabb negyedeiben. Berlini tudósítónk tesztelte a járatokat, és összegyűjtötte a legfontosabb információkat azoknak, akik Berlinbe készülnek, és szeretnének spórolni a helyi közlekedésen. ","shortLead":"Miközben Magyarországon még az Ubert is megfojtotta a taxilobbi, Berlinben virágzik a „car-” és „ridesharing”, vagyis...","id":"20190421_A_berlini_ejszaka_kiralyai_hogy_kozlekedj_a_nemet_fovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958b71c5-201e-4320-aa8f-2b4ccc9a4953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a051747-11ad-4031-abd5-8ffd62c63805","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_A_berlini_ejszaka_kiralyai_hogy_kozlekedj_a_nemet_fovarosban","timestamp":"2019. április. 21. 10:00","title":"A berlini utcákon nagy csata dúl az éjszaka királya címért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy-egy bankszámla vezetéséért tavaly 9742 forintot kértek a bankok, 7 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ebben az összegben nincsenek benne a tranzakciókért felszámított díjak. ","shortLead":"Egy-egy bankszámla vezetéséért tavaly 9742 forintot kértek a bankok, 7 százalékkal többet, mint egy évvel korábban...","id":"20190421_Itt_a_szam_ennyi_penzt_szedtek_be_tolunk_a_bankok_azert_mert_vezetik_a_szamlainkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeb7493-da43-4e97-b5d3-54583ae7f5b0","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Itt_a_szam_ennyi_penzt_szedtek_be_tolunk_a_bankok_azert_mert_vezetik_a_szamlainkat","timestamp":"2019. április. 21. 08:18","title":"Itt a szám: ennyi pénzt szedtek be tőlünk a bankok azért, mert vezetik a számláinkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Döntetlen a Serie A-ban, de mutatunk jobbat.","shortLead":"Döntetlen a Serie A-ban, de mutatunk jobbat.","id":"20190420_Nem_birt_a_Milan_a_Parmaval_es_Rogan_Cecilia_is_szeret_sportolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32137b5-919c-4b51-865b-7b583c8ab763","keywords":null,"link":"/sport/20190420_Nem_birt_a_Milan_a_Parmaval_es_Rogan_Cecilia_is_szeret_sportolni","timestamp":"2019. április. 20. 15:25","title":"Nem bírt a Milan a Parmával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054cfb0e-7ec8-4b08-8613-13b4f2854b4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lerombolhatják az összes magyarországi templomot, fájni fog! De ha ez a hitünket meggyengíti, akkor ott a hitünkkel van baj – talán így foglalható össze röviden a SZEMlélek Értékmagazin főszerkesztőjének véleménye a Notre-Dame katasztrófájáról. A héten Gégény István volt a Fülke vendége.","shortLead":"Lerombolhatják az összes magyarországi templomot, fájni fog! De ha ez a hitünket meggyengíti, akkor ott a hitünkkel van...","id":"20190420_nem_a_templom_nem_az_epulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=054cfb0e-7ec8-4b08-8613-13b4f2854b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67407d22-4146-4858-be10-accbaeb5cacf","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_nem_a_templom_nem_az_epulet","timestamp":"2019. április. 20. 10:30","title":"Fülke: Nem a templom, nem az épület az igazi vesztenivalónk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]