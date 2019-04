Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi médiára sokan nem úgy tekintenek, ahogy alkotóik szeretnék, ezért gyakran változtatnak rendszerükön. Az Instagram is tesztel egy ehhez kapcsolódó dolgot. ","shortLead":"A közösségi médiára sokan nem úgy tekintenek, ahogy alkotóik szeretnék, ezért gyakran változtatnak rendszerükön...","id":"20190423_instagram_foto_lajk_kepmegosztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175b2141-67b8-4779-a62d-d4db10376708","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_instagram_foto_lajk_kepmegosztas","timestamp":"2019. április. 23. 10:03","title":"Furcsa változás az Instagramon, \"eltűnhetnek\" a lájkok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b1ed72-9c47-4b85-8c40-2d3788f044bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amúgy is vízzel telt épületrészekre végzetes lehet egy heves eső, így a további pusztulást elkerülendő gyorsan megpróbálják letakarni az épületet.\r

\r

","shortLead":"Az amúgy is vízzel telt épületrészekre végzetes lehet egy heves eső, így a további pusztulást elkerülendő gyorsan...","id":"20190423_Ujabb_veszely_leselkedik_a_leegett_NotreDamera_az_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20b1ed72-9c47-4b85-8c40-2d3788f044bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe03361-beae-4e10-bddf-40be232d86b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Ujabb_veszely_leselkedik_a_leegett_NotreDamera_az_eso","timestamp":"2019. április. 23. 14:14","title":"Újabb veszély leselkedik a leégett Notre-Dame-ra: az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Majdnem háromszor annyi szavazatot kapott az ukrán elnökválasztáson a humorista jelölt, mint a jelenlegi elnök az exit pollok előrejelzése szerint. Porosenko már gratulált is a legyőzőjének. \r

\r

","shortLead":"Majdnem háromszor annyi szavazatot kapott az ukrán elnökválasztáson a humorista jelölt, mint a jelenlegi elnök az exit...","id":"20190421_Az_elso_exit_pollok_szerint_Zelenszkij_tonkreverte_Porosenkot_az_ukran_elnokvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305b0739-7eb5-4483-b824-16e9f54174f6","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Az_elso_exit_pollok_szerint_Zelenszkij_tonkreverte_Porosenkot_az_ukran_elnokvalasztason","timestamp":"2019. április. 21. 19:17","title":"Az első exit pollok szerint Zelenszkij tönkreverte Porosenkót az ukrán elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f5f376-4dd9-4906-9c23-62f87d246906","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benyújtotta lemondását Hennagyij Moszkalj, Kárpátalja kormányzója, miután Volodimir Zelenszkij nyerte meg az ukrajnai elnökválasztást. A politikus hivatali ideje alatt sok magyar nemzetiségű képviselőt nevezett ki a megyei kormányzat tisztségeibe.","shortLead":"Benyújtotta lemondását Hennagyij Moszkalj, Kárpátalja kormányzója, miután Volodimir Zelenszkij nyerte meg az ukrajnai...","id":"20190423_Zelenszkij_gyozelme_utan_azonnal_lemondott_a_karpataljai_kormanyzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3f5f376-4dd9-4906-9c23-62f87d246906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa66420-aed4-4ed0-8733-926c07e0cd09","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Zelenszkij_gyozelme_utan_azonnal_lemondott_a_karpataljai_kormanyzo","timestamp":"2019. április. 23. 10:44","title":"Zelenszkij győzelme után azonnal lemondott a kárpátaljai kormányzó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eljárások során például szállodát, milliós értékű lovakat, Fabergé-tojást, egyedi ékszereket is lefoglaltak.","shortLead":"Az eljárások során például szállodát, milliós értékű lovakat, Fabergé-tojást, egyedi ékszereket is lefoglaltak.","id":"20190423_Tobb_mint_15_milliard_forintnyi_vagyont_foglalt_le_tavaly_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb1dc10-a3a9-4f7f-9fb4-40b0d10074dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Tobb_mint_15_milliard_forintnyi_vagyont_foglalt_le_tavaly_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 23. 09:05","title":"Több mint 15 milliárd forintnyi vagyont foglalt le tavaly a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425ddb09-7b52-4ed7-9dc0-8f2406296811","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még idén piacra lép Budapesten a legnagyobb európai hibrid hotel hálózat és hamarosan jön mellé egy orosz is - így értesült több forrásból is a Portfolio.hu. A fővárosban így már három hibrid lánc is jelen lesz a legalsó hotel szegmensben.","shortLead":"Még idén piacra lép Budapesten a legnagyobb európai hibrid hotel hálózat és hamarosan jön mellé egy orosz is...","id":"20190422_Beindult_a_nyomulas_a_budapesti_hostelek_piacan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=425ddb09-7b52-4ed7-9dc0-8f2406296811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6afb38e6-8f09-4ed8-8330-b8a4cd1771e5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190422_Beindult_a_nyomulas_a_budapesti_hostelek_piacan","timestamp":"2019. április. 22. 11:16","title":"Beindult a nyomulás a budapesti hostelek piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9c837b-ccc4-4605-9163-048213ded302","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szerinte az ikonikus felhőkarcolók a legnagyobb környezetszennyezők.","shortLead":"Szerinte az ikonikus felhőkarcolók a legnagyobb környezetszennyezők.","id":"20190422_New_York_polgarmestere_betiltana_az_acelbol_es_uvegbol_epulo_felhokarcolokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac9c837b-ccc4-4605-9163-048213ded302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f529bc5-0f91-4a09-95bb-9f4f80a3629e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190422_New_York_polgarmestere_betiltana_az_acelbol_es_uvegbol_epulo_felhokarcolokat","timestamp":"2019. április. 22. 21:17","title":"New York polgármestere betiltaná az acélból és üvegből épülő felhőkarcolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70615d8d-08f2-4632-aa8e-a9802e8ecf48","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Latinovits Zoltánja vagy Elek Ference lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és enigmatikusak – őket mutattuk be közelebbről az elmúlt hetekben. Listánk első helyezettje ifj. Vidnyánszky Attila, korosztálya legtehetségesebb színésze, aki már húszévesen elvitt egy milliárdos mozifilmet a hátán, az Aranyélet második évadának a lelke volt, és a legjobb dolog lehetett volna A Viszkisben.","shortLead":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Latinovits Zoltánja vagy...","id":"20190421_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_1_ifj_Vidnyanszky_Attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70615d8d-08f2-4632-aa8e-a9802e8ecf48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c29f70-f9d0-4681-9595-b9800a6c2563","keywords":null,"link":"/kultura/20190421_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_1_ifj_Vidnyanszky_Attila","timestamp":"2019. április. 21. 20:00","title":"ifj. Vidnyánszky Attila: Boldognak lenni nem szégyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]