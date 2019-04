Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f62bb41f-a91a-4f5a-a17b-b6efc38933e9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Valószínűleg az ukrán elnökválasztás második fordulójában látványosan leszerepelt Petro Porosenko még hivatalban lévő államfő bosszújának tekinthető, hogy az ukrán parlament nagy sietséggel elfogadta a kisebbségek jogait tovább korlátozó nyelvtörvényt. Bár az államfőválasztás győztese, Volodimir Zelenszkij azt ígérte, hivatalba lépése után felülvizsgálja az új szabályokat, a törvény megszavazása igencsak megnehezíti az új elnök életét.","shortLead":"Valószínűleg az ukrán elnökválasztás második fordulójában látványosan leszerepelt Petro Porosenko még hivatalban lévő...","id":"20190428_Ukrajna_emelte_a_tetet_a_nyelvtorveny_elfogadasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f62bb41f-a91a-4f5a-a17b-b6efc38933e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acaf71e7-dfea-4291-a59d-c44d21ea4af8","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Ukrajna_emelte_a_tetet_a_nyelvtorveny_elfogadasaval","timestamp":"2019. április. 28. 10:00","title":"Magyar-ukrán szembenállás: Kijev emelte a tétet a nyelvtörvény elfogadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67513f4-15bb-4ec9-9f1a-ff05d0372e4a","c_author":"","category":"vilag","description":"A szocialisták nyerhetik a választásokat, a baloldali többség viszont nem biztos egyelőre a parlamentben.","shortLead":"A szocialisták nyerhetik a választásokat, a baloldali többség viszont nem biztos egyelőre a parlamentben.","id":"20190428_Nyerhetnek_a_szocialistak_a_spanyol_valasztasokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c67513f4-15bb-4ec9-9f1a-ff05d0372e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea01eb8-a85c-4b9d-bd6d-c3ebf2103cdc","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Nyerhetnek_a_szocialistak_a_spanyol_valasztasokon","timestamp":"2019. április. 28. 21:05","title":"Nyerhetnek a szocialisták a spanyol választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802cb1f6-311a-4c75-a1e7-232bcb3723bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mérgezett rókákat, sasokat és szarkákat találtak a nemzeti park szakemberei, feljelentést tettek a rendőrségen. ","shortLead":"Mérgezett rókákat, sasokat és szarkákat találtak a nemzeti park szakemberei, feljelentést tettek a rendőrségen. ","id":"20190429_Tobb_allatot_megmergeztek_a_DunaDrava_Nemzeti_Parkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=802cb1f6-311a-4c75-a1e7-232bcb3723bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1190a00-21d1-488e-8d96-4adc25077591","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Tobb_allatot_megmergeztek_a_DunaDrava_Nemzeti_Parkban","timestamp":"2019. április. 29. 08:37","title":"Több állatot megmérgeztek a Duna-Dráva Nemzeti Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c926c6-2ba9-44cc-ae6b-37ac1ec75be5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkozott a kínai Nubia Red Magic 3 készüléke, amivel a játszani szeretőket célozza a gyártó. A hardver is ennek megfelelő erősségű lett. ","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkozott a kínai Nubia Red Magic 3 készüléke, amivel a játszani szeretőket célozza a gyártó...","id":"20190429_nubia_red_magic_3_ventilator_8k_video_rogzitese_gamer_telefon_jatekra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c926c6-2ba9-44cc-ae6b-37ac1ec75be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91645818-3792-4db6-a289-015b7cbd99db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_nubia_red_magic_3_ventilator_8k_video_rogzitese_gamer_telefon_jatekra","timestamp":"2019. április. 29. 13:03","title":"Jött egy nagyon erős telefon: 12 GB RAM, 8K-s videók, miniventilátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d37015-2a0c-43a2-b43f-b5b66d72bf5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Hall Del nevű amerikai úgy döntött ideje leadni némi felesleget. Mindehhez jó módszert választott, csak sört ivott.","shortLead":"Egy Hall Del nevű amerikai úgy döntött ideje leadni némi felesleget. Mindehhez jó módszert választott, csak sört ivott.","id":"20190428_sordieta_fogyas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9d37015-2a0c-43a2-b43f-b5b66d72bf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5570e2b0-f81a-4cc2-956a-322dc8001b8d","keywords":null,"link":"/elet/20190428_sordieta_fogyas","timestamp":"2019. április. 28. 15:28","title":"20 kilót fogyott egy fickó kemény, de sikeres sördiétával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b877268-9f04-4338-b8fa-cd221436986e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csillagoktól bizonyos távolságokra, tehát az élhető zónában lévő bolygókon az élettel potenciálisan összeegyeztethető körülmények alakulhatnak ki. A nagyon aktív, fiatal csillagok azonban szó szerint elfújhatják ezeknek az égitesteknek a légkörét – állapította meg egy osztrák kutatócsoport.","shortLead":"A csillagoktól bizonyos távolságokra, tehát az élhető zónában lévő bolygókon az élettel potenciálisan összeegyeztethető...","id":"20190428_aktiv_csillagok_elfujjak_a_bolygok_legkoret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b877268-9f04-4338-b8fa-cd221436986e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc69850-4b35-400e-a79e-da0e05b57808","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_aktiv_csillagok_elfujjak_a_bolygok_legkoret","timestamp":"2019. április. 28. 08:03","title":"A nagyon aktív csillagok szó szerint elfújják a bolygók légkörét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e632783-4762-488d-a1ed-39e55b174000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Diákparlament tagjai tüntetés helyett népszavazást kezdeményeznek.","shortLead":"A Független Diákparlament tagjai tüntetés helyett népszavazást kezdeményeznek.","id":"20190428_Nemzeti_Konzultaciot_inditanak_diakok_a_nyelvvizsgatorvenyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e632783-4762-488d-a1ed-39e55b174000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98ab210-03ca-4b3f-be00-8603f4b62a64","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Nemzeti_Konzultaciot_inditanak_diakok_a_nyelvvizsgatorvenyrol","timestamp":"2019. április. 28. 18:04","title":"Nemzeti Konzultációt indítanak diákok a nyelvvizsga-törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatásos tűzoltók alpintechnikai eszközökkel mentették ki.","shortLead":"A hivatásos tűzoltók alpintechnikai eszközökkel mentették ki.","id":"20190428_Nyolc_metert_zuhant_egy_fiatal_lany_a_budai_erdoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a79e0dc-7a79-4030-9ac2-0b467598cfe0","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Nyolc_metert_zuhant_egy_fiatal_lany_a_budai_erdoben","timestamp":"2019. április. 28. 18:23","title":"Nyolc métert zuhant egy fiatal lány a budai erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]