[{"available":true,"c_guid":"0f7929c3-948a-4f41-ae82-c038ca891814","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jancsó Miklós Szegénylegények, Makk Károly Szerelem és Fábri Zoltán Körhinta című alkotásait követően idén már negyedik alkalommal válogatott be a Magyar Nemzeti Filmalap által restaurált magyar filmklasszikust a cannes-i filmfesztivál „Cannes Classics” című hivatalos programja. A tanúhoz új trailer is készült – mutatjuk.\r

\r

","shortLead":"Jancsó Miklós Szegénylegények, Makk Károly Szerelem és Fábri Zoltán Körhinta című alkotásait követően idén már negyedik...","id":"20190430_Virag_elvtars_ez_az_itelet__uj_elozetes_keszult_A_Tanuhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f7929c3-948a-4f41-ae82-c038ca891814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c695262-0ed1-49c6-8517-c26abed9ac78","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Virag_elvtars_ez_az_itelet__uj_elozetes_keszult_A_Tanuhoz","timestamp":"2019. április. 30. 12:42","title":"„Elnézést, Virág elvtárs, ez az ítélet!” – új előzetes készült A tanúhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új-zélandi rendőrség őrizetbe vett egy férfit Christchurchben, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy gyanús tárgyat találtak egy üres telken. Christchurchben márciusban egy szélsőjobboldali merénylő ötven muszlimot gyilkolt meg két helyi iszlám központban.","shortLead":"Az új-zélandi rendőrség őrizetbe vett egy férfit Christchurchben, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy gyanús...","id":"20190430_Bombariado_es_letartoztatas_Christchurcben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1182fc-9f92-4487-b3e6-74b4c7efe01b","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Bombariado_es_letartoztatas_Christchurcben","timestamp":"2019. április. 30. 12:15","title":"Bombariadó és letartóztatás Christchurchben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Lapszerkesztő barátomnak két napja szemrehányást tettem, hogyan képes ilyen szamárságokkal foglalkozni, mint a Bangóné-ügy.","shortLead":"Lapszerkesztő barátomnak két napja szemrehányást tettem, hogyan képes ilyen szamárságokkal foglalkozni, mint...","id":"20190429_TGM_Megis_irok_Bangonerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839f5300-dd28-4647-b130-11057357da23","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_TGM_Megis_irok_Bangonerol","timestamp":"2019. április. 29. 10:58","title":"TGM: Mégis írok Bangónéról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Volt olyan nap, hogy 200 ezer küldemény érkezett.","shortLead":"Volt olyan nap, hogy 200 ezer küldemény érkezett.","id":"20190429_Porog_a_netes_rendeles_rekordok_dolnek_meg_a_Postan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fd3e33-b00d-478e-895f-3cc34e167c6a","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Porog_a_netes_rendeles_rekordok_dolnek_meg_a_Postan","timestamp":"2019. április. 29. 10:13","title":"Pörög a netes rendelés, rekordok dőlnek meg a Postán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Torlódásra kell számítani Budapest felé","shortLead":"Torlódásra kell számítani Budapest felé","id":"20190428_Lezartak_az_M2es_utat_Kosdnal_baleset_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc9b06c-b437-494d-866c-cf9d8c12c786","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Lezartak_az_M2es_utat_Kosdnal_baleset_miatt","timestamp":"2019. április. 28. 16:12","title":"Lezárták az M2-es utat Kosdnál baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anyagi gondjai vannak a Larvik HK-nak, elvesztette a felnőtt játékosait.","shortLead":"Anyagi gondjai vannak a Larvik HK-nak, elvesztette a felnőtt játékosait.","id":"20190430_larvik_hk_kezilabda_felnott_csapat_szerzodesbontas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cff302-b4ef-4d73-aee9-9944548e153d","keywords":null,"link":"/sport/20190430_larvik_hk_kezilabda_felnott_csapat_szerzodesbontas","timestamp":"2019. április. 30. 13:09","title":"Az összes játékosa otthagyta a norvég sikercsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670bacb1-393d-47ae-9849-f6a17f7dd0e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Takács Bence Kötcsén sietett a miniszterelnök segítségére, amikor pörkölttel leette ingét. A tévénézők számára az M1 és az M5 képernyőjéről lehet ismerős.","shortLead":"Takács Bence Kötcsén sietett a miniszterelnök segítségére, amikor pörkölttel leette ingét. A tévénézők számára az M1 és...","id":"20190430_A_TV2hoz_igazolt_az_ember_aki_rikito_zold_inget_Orbannak_adta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=670bacb1-393d-47ae-9849-f6a17f7dd0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418fb15e-1809-4372-850b-7d511927a732","keywords":null,"link":"/elet/20190430_A_TV2hoz_igazolt_az_ember_aki_rikito_zold_inget_Orbannak_adta","timestamp":"2019. április. 30. 13:11","title":"A TV2-höz igazolt az ember, aki rikító zöld ingét Orbánnak adta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fafd520-6dc5-4d1e-bb66-03471091bbd0","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kultura","description":"Készíts interjút egy migránssal arról, miért jó letelepedési kötvényt vásárolnia, ha Magyarországra akar jönni! – ilyen erősen átpolitizált feladatokat is kaptak gyerekek egy hétvégi műveltségi vetélkedőn. De a 10-18 éves versenyzőknek Mészáros Lőrinc bőrébe is bele kellett bújni, hogy amellett érveljenek, miért sikeresebbek az üzletben a Facebook-alapító Zuckerbergnél. Az egyik részvevő csapat kiakadt, ezért a zsűri törölte a leginkább politikai kérdést, amit a vetélkedő szervezője azzal indokolt, hogy a csapból is ez folyik manapság, így kisebbeknek is tudni kell.","shortLead":"Készíts interjút egy migránssal arról, miért jó letelepedési kötvényt vásárolnia, ha Magyarországra akar jönni! – ilyen...","id":"20190429_Keszits_interjut_egy_migranssal__kiakadtak_a_szulok_a_politikaba_fulladt_gyerekvetelkedon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fafd520-6dc5-4d1e-bb66-03471091bbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1edc965a-24d0-446b-8602-fd2f5c8a3f2c","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Keszits_interjut_egy_migranssal__kiakadtak_a_szulok_a_politikaba_fulladt_gyerekvetelkedon","timestamp":"2019. április. 29. 12:45","title":"Készíts interjút egy migránssal! – Lőrincezős aktuálpolitikába fulladt egy gyerekvetélkedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]