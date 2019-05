Elengedték Kim Dzsong Un testvérének gyilkosát

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190501_Vegre_valaki_megszamolta_melyik_duma_hangzott_el_legtobbszor_a_Jobaratokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e567ae65-3c65-47fe-ab49-d631909a3618","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Vegre_valaki_megszamolta_melyik_duma_hangzott_el_legtobbszor_a_Jobaratokban","timestamp":"2019. május. 01. 13:29","title":"Végre valaki megszámolta, melyik duma hangzott el legtöbbször a Jóbarátokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google bejelentése szerint néhány héten belül bárki beállíthatja majd, hogy a rólunk tárolt adatok közül melyiket és mikor törölje majd a cég.","shortLead":"A Google bejelentése szerint néhány héten belül bárki beállíthatja majd, hogy a rólunk tárolt adatok közül melyiket és...","id":"20190503_google_tevekenyesgvezerlo_helyadatok_torlese_alkalmazastevekenyseg_torlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34fd5f45-3f82-4c08-960f-1f0dfe09f935","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_google_tevekenyesgvezerlo_helyadatok_torlese_alkalmazastevekenyseg_torlese","timestamp":"2019. május. 03. 08:03","title":"Csinál egy fontos kapcsolót a Google, érdemes lesz használnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd1811f-d333-4997-8a7f-51174ac87a06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Marylandi Egyetem gyakorló kórházában április 19-én fogaták a vesét, amit végül egy 44 éves baltimore-i nő kapott meg.","shortLead":"A Marylandi Egyetem gyakorló kórházában április 19-én fogaták a vesét, amit végül egy 44 éves baltimore-i nő kapott meg.","id":"20190501_dron_marylandi_egyetem_gyakorlo_korhaza_ummc_atultetes_transzplantacio_vese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdd1811f-d333-4997-8a7f-51174ac87a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ccc937-742b-4188-ba5c-bf4b936016b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_dron_marylandi_egyetem_gyakorlo_korhaza_ummc_atultetes_transzplantacio_vese","timestamp":"2019. május. 01. 12:03","title":"Először vittek egy átültetésre szánt vesét drónnal a kórházba, de ez még csak a kezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De előtte alaposan bevásárolt.","shortLead":"De előtte alaposan bevásárolt.","id":"20190503_Tevedesbol_80_milliot_utaltak_egy_magyar_nyugdijasnak_azonnal_Nemetorszag_fele_vette_az_iranyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598df099-5d25-4843-b384-5b8e58d15734","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Tevedesbol_80_milliot_utaltak_egy_magyar_nyugdijasnak_azonnal_Nemetorszag_fele_vette_az_iranyt","timestamp":"2019. május. 03. 10:18","title":"Tévedésből 80 milliót utaltak egy magyar nyugdíjasnak, azonnal Németország felé vette az irányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3651b3c-b7e2-49b4-823e-b346487f0af1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többek között Jean Todttal, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnökével is tárgyal Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport-szövetség elnöke az elektromos formaautós versenysorozat, a Forma-E magyarországi futamának lehetséges megrendezéséről.\r

","shortLead":"Többek között Jean Todttal, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnökével is tárgyal Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti...","id":"20190501_formula_e_magyar_futam_mnasz_fia_olah_gyarfas_jean_todt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3651b3c-b7e2-49b4-823e-b346487f0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffd1153-cad8-449a-9cb3-8c113ff644f9","keywords":null,"link":"/sport/20190501_formula_e_magyar_futam_mnasz_fia_olah_gyarfas_jean_todt","timestamp":"2019. május. 01. 19:06","title":"Magyarországra jöhet a villanyautók Forma-1-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fcd3f3-1d63-49eb-a43c-713e23a3e3b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth rádióban járt a miniszterelnök. Hosszan méltatta Salvinit, ekézte a brüsszeli „eliteket”. Orbán panaszkodott az olasz miniszterelnök-helyettesnek, bár nem sírt a vállán. Orbán annyira egyszerűen fogalmazott néhol, hogy ő maga is azt mondta, „elnézést, hogy ilyen keresetlenül beszélek”.","shortLead":"A Kossuth rádióban járt a miniszterelnök. Hosszan méltatta Salvinit, ekézte a brüsszeli „eliteket”. Orbán panaszkodott...","id":"20190503_Orban_Szeretem_az_ujonnan_erkezoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9fcd3f3-1d63-49eb-a43c-713e23a3e3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467ac685-aa16-4711-bd47-a2a649d6a42b","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Orban_Szeretem_az_ujonnan_erkezoket","timestamp":"2019. május. 03. 07:59","title":"Orbán: Szeretem az újonnan érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447dd616-f9e9-40e4-bc91-b132aa9e8440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatar, viharos széllökés, eső, rengeteg felhő – így alakul a következő napok időjárása. ","shortLead":"Zivatar, viharos széllökés, eső, rengeteg felhő – így alakul a következő napok időjárása. ","id":"20190503_Csunya_hidegfront_rontja_el_a_hetveget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447dd616-f9e9-40e4-bc91-b132aa9e8440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680e0608-7082-4e1d-b704-b2bf7724ead8","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Csunya_hidegfront_rontja_el_a_hetveget","timestamp":"2019. május. 03. 07:02","title":"Csúnya hidegfront rontja el a hétvégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de998d42-b88e-4088-89d4-453c2a0b85c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem beszélve a költségvetésnek okozott kárról. ","shortLead":"Nem beszélve a költségvetésnek okozott kárról. ","id":"20190502_EVOSZ_epeszu_programok_helyett_milliardok_mennek_zsebbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de998d42-b88e-4088-89d4-453c2a0b85c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebb09e2-59a7-42bc-8593-dbfec9400b1b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190502_EVOSZ_epeszu_programok_helyett_milliardok_mennek_zsebbe","timestamp":"2019. május. 02. 16:33","title":"ÉVOSZ: épeszű programok helyett milliárdok mennek zsebbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]