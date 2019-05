A Népszava szerint már egy márciusi diplomáciai munkareggelin megígérte a magyar kormány az amerikaiaknak, hogy akkor is vásárolnak Ukrajnán keresztül érkező gázt Oroszországból, ha lejár az ukrán-orosz tranzitszerződés 2020 után. A lap szerint közvetve ez is szerepet játszhatott abban, hogy májusban találkozik Washingtonban Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor kormányfő. Az Egyesült Államok számára ugyanis cél, hogy ha már orosz gázt vásárol Magyarország, akkor azt továbbra is Ukrajnán keresztül fogadja, ne pedig a később elkészülő Északi Áramlat 2-es vezetéken. Így ugyanis – a NATO-hoz csatlakozni kívánó – Ukrajna továbbra is jelentős tranzitdíjra tehet szert, nem veszítené el szerepét az európai gázellátásban.

Mindemellett Washingtonban persze továbbra is stratégiai jelentőségűnek tartják, hogy a térség államai szakadjanak le az egyoldalú orosz gázfüggőségről. A lap úgy tudja, hogy a magyar kormány az elmúlt hetekben több fórumon is jelezte, elkötelezett amellett, hogy a Fekete-tengeren – részben amerikai érdekeltségű cégek által – kitermelt román gázt vásároljon.

Az energetika mellett a fegyvervásárlás a másik kulcstényező az Orbán–Trump-találkozó létrejöttében. Korábban már felmerült, hogy norvég-amerikai Kongsberg típusú rakétavédelmi rendszert vásároljon Magyarország, de Patriot rakétákat is rendelhet a kabinet. A beszerzés akár egymilliárd dolláros is lehet, ez pedig már amerikai léptékkel mérve is jelentős. Szóba jöhet még a lejáró lízingszerződésű Gripen vadászgépek kiváltása F-22-es vagy F-35-ös amerikai gépekkel

A magyar kormány 2010 és 2018 között nemhogy amerikai, de más fegyvereket sem vásárolt, így ennek ígérete óriási szerepet játszhatott abban, hogy a meghívást mostanra időzítették. Orbán és Donald Trump közelgő találkozója a tengerentúli sajtóban is nagy visszhangot vert, több patinás lap is kiemelte, hogy a találkozót Orbán később „fegyverként” használhatja.

(Népszava)