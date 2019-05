Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65287bc4-047f-4197-9857-36034a002291","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt ígérik: ez a tiltás már végleges lesz.","shortLead":"Azt ígérik: ez a tiltás már végleges lesz.","id":"20190502_Szelsojobboldali_velemenyvezereket_tiltott_ki_a_Facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65287bc4-047f-4197-9857-36034a002291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ef282a-7587-4540-9ad4-89a1ee4221a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_Szelsojobboldali_velemenyvezereket_tiltott_ki_a_Facebook","timestamp":"2019. május. 02. 21:17","title":"Szélsőjobboldali véleményvezéreket tiltott ki a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce438b3-92f9-401d-bef6-5145fd4d9321","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És az sem biztos, hogy utána nélkülözni kell.","shortLead":"És az sem biztos, hogy utána nélkülözni kell.","id":"20190503_Novemberig_meg_marad_Miklos_a_Baratok_koztben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ce438b3-92f9-401d-bef6-5145fd4d9321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3003d2c9-37d4-4ffe-9d34-80cbc3b4f5c6","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Novemberig_meg_marad_Miklos_a_Baratok_koztben","timestamp":"2019. május. 03. 11:41","title":"Novemberig még marad Miklós a Barátok köztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85173d7-5c83-4ad7-84c0-571b944f022d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Menesztette Theresa May brit miniszterelnök Gavin Williamson védelmi minisztert, miután a napokban bizalmas információk szivárogtak ki a kormány nemzetbiztonsági bizottságának üléséről. ","shortLead":"Menesztette Theresa May brit miniszterelnök Gavin Williamson védelmi minisztert, miután a napokban bizalmas információk...","id":"20190501_brit_vedelmi_miniszter_menesztes_nemzetbiztonsagi_bizottsag_huawei_5g","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e85173d7-5c83-4ad7-84c0-571b944f022d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87424661-5be0-41fb-8b22-fa1b7dbd7b4f","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_brit_vedelmi_miniszter_menesztes_nemzetbiztonsagi_bizottsag_huawei_5g","timestamp":"2019. május. 01. 20:25","title":"Kirúgták a brit védelmi minisztert, a Huawei-ügy van a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Ha erre lesz szükség, az Egyesült Államok megteszi\" - mondta az amerikai külügyminiszter. ","shortLead":"\"Ha erre lesz szükség, az Egyesült Államok megteszi\" - mondta az amerikai külügyminiszter. ","id":"20190501_Pompeo_Lehetseges_az_amerikai_katonai_beavatkozas_Venezuelaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b235412d-4b02-4353-b79a-6d9eb3ace176","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_Pompeo_Lehetseges_az_amerikai_katonai_beavatkozas_Venezuelaban","timestamp":"2019. május. 01. 16:15","title":"Pompeo: Lehetséges az amerikai katonai beavatkozás Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae07694-1194-4b2c-8df2-818565c553ec","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa javaslatára kivette a Lánchíd felújításából a járdakonzolok kiszélesítését, és egymilliárd forinttal csökkentette a projekt állami támogatását.","shortLead":"A kormány a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa javaslatára kivette a Lánchíd felújításából a járdakonzolok...","id":"20190502_Ugy_tunik_megsem_szelesitik_ki_a_Lanchidat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ae07694-1194-4b2c-8df2-818565c553ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e7c868-d94f-4b33-9de4-7e3b14bd53c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_Ugy_tunik_megsem_szelesitik_ki_a_Lanchidat","timestamp":"2019. május. 02. 11:55","title":"A kormány kevesebb pénzt ad a Lánchíd felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10ecb51-31dc-450a-9885-7a9e38c7bd56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten zajló konferencián a NASA és több más űrügynökség egy kitalált történet kapcsán veszik végig, mit kell tenni, ha felfedeznek egy közeledő és veszélyes aszteroidát.","shortLead":"A héten zajló konferencián a NASA és több más űrügynökség egy kitalált történet kapcsán veszik végig, mit kell tenni...","id":"20190501_nasa_fema_aszteroida_fold_becsapodas_szimulacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d10ecb51-31dc-450a-9885-7a9e38c7bd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010e650a-55bc-4cf1-93fe-8546ed524fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_nasa_fema_aszteroida_fold_becsapodas_szimulacio","timestamp":"2019. május. 01. 19:03","title":"A NASA éppen most próbálgatja, mi lesz, ha egy aszteroida tart majd a Föld felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5b75a3-3e0c-46ec-b33c-7c00539665d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Április 22-én született egy hím lámacsikó a Debreceni Állat- és Növénykertben, most mutatták be. ","shortLead":"Április 22-én született egy hím lámacsikó a Debreceni Állat- és Növénykertben, most mutatták be. ","id":"20190502_Fotok_Helyes_kis_feketefeher_lama_szuletett_Debrecenben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b75a3-3e0c-46ec-b33c-7c00539665d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94c21f9-d76b-4ae4-8fb0-8e75c6754dd8","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Fotok_Helyes_kis_feketefeher_lama_szuletett_Debrecenben","timestamp":"2019. május. 02. 11:43","title":"Fotók: Helyes kis fekete-fehér láma született Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sándorfalva után most a közeli Szegeden loptak el egy menetrend szerinti buszt csütörtök hajnalban. A rendőrök üldözni kezdték, az önjelölt sofőr összetörte a másfél hetes Mercedes buszt.","shortLead":"Sándorfalva után most a közeli Szegeden loptak el egy menetrend szerinti buszt csütörtök hajnalban. A rendőrök üldözni...","id":"20190502_Ujabb_buszlopas_a_DelAlfoldi_vicces_gyerekektol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462fb680-c6bd-48d7-8ba8-3db0d40c75ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_Ujabb_buszlopas_a_DelAlfoldi_vicces_gyerekektol","timestamp":"2019. május. 02. 15:20","title":"Ezúttal Szegeden loptak el egy menetrend szerinti buszt, üldözés is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]