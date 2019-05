Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26d8c51a-f47c-418c-8794-ed6d9f7e6097","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg kellene erősíteni a Lánchíd láncait a járdák kiszélesítéséhez, ezért a felújítás során nem szélesítik ki a hidat. A kormány egymilliárd forinttal kevesebbet ad a híd felújítására, de ezt a pénzt megkapja a főváros a környező közterületek átalakítására.","shortLead":"Meg kellene erősíteni a Lánchíd láncait a járdák kiszélesítéséhez, ezért a felújítás során nem szélesítik ki a hidat...","id":"20190503_A_lancok_miatt_nem_szelesitik_ki_a_Lanchidat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26d8c51a-f47c-418c-8794-ed6d9f7e6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cd61b3-0180-4543-b4a8-744da05892d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_A_lancok_miatt_nem_szelesitik_ki_a_Lanchidat","timestamp":"2019. május. 03. 10:58","title":"A láncok miatt nem szélesítik ki a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf922a5c-a5e1-41c3-adec-16426ce935da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Határozatlan időre lezárták a Mongólia és Oroszország közötti határ egyik átkelőjét, miután a körzetben felütötte a fejét a bubópestis, s a betegség már két emberéletet követelt.","shortLead":"Határozatlan időre lezárták a Mongólia és Oroszország közötti határ egyik átkelőjét, miután a körzetben felütötte...","id":"20190503_Bubopestis_utotte_fel_a_fejet_a_mongolorosz_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf922a5c-a5e1-41c3-adec-16426ce935da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621c9143-343c-4be3-822b-5e7f7cf67dc3","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Bubopestis_utotte_fel_a_fejet_a_mongolorosz_hataron","timestamp":"2019. május. 03. 16:23","title":"Bubópestis ütötte fel a fejét a mongol-orosz határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fbbb733-26e8-4274-a27e-e1fd8f064960","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A májusi ünnepek után elbocsátják azt az orosz óvodavezetőt, aki térdre kényszerítette az egyik óvodást, és arra kényszerítette őt, hogy csókolja meg az őt tápláló anyaföldet. A nagy felháborodást kiváltott incidensről videó is készült.","shortLead":"A májusi ünnepek után elbocsátják azt az orosz óvodavezetőt, aki térdre kényszerítette az egyik óvodást, és arra...","id":"20190503_Megcsokoltattak_Krasznodarban_a_foldet_a_nem_eleg_hazafias_ovodassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fbbb733-26e8-4274-a27e-e1fd8f064960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714b2c8e-81cd-4fe7-a503-4076a79ebb21","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Megcsokoltattak_Krasznodarban_a_foldet_a_nem_eleg_hazafias_ovodassal","timestamp":"2019. május. 03. 13:28","title":"Megcsókoltatták Krasznodarban a földet a nem elég hazafias óvodással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134dbe6f-841b-4f37-99c4-bec1ceb5cd6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A regionalizációról tárgyaltak, amiről Japánnal már sikerült megegyezni.","shortLead":"A regionalizációról tárgyaltak, amiről Japánnal már sikerült megegyezni.","id":"20190503_A_magyar_baromfi_es_serteshus_thaifoldi_szallitasarol_targyalt_a_KKM_delegacioja_Bangkokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=134dbe6f-841b-4f37-99c4-bec1ceb5cd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71613a28-a632-444c-b3fe-115a4cd39e75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_A_magyar_baromfi_es_serteshus_thaifoldi_szallitasarol_targyalt_a_KKM_delegacioja_Bangkokban","timestamp":"2019. május. 03. 05:25","title":"A magyar baromfi és sertéshús thaiföldi szállításáról tárgyalt a KKM delegációja Bangkokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy iráni 17 éves fiú kivégzése mellett a tranzitzónás éheztetések miatt tiltakozik az ENSZ emberi jogi főbiztossága.\r

\r

","shortLead":"Egy iráni 17 éves fiú kivégzése mellett a tranzitzónás éheztetések miatt tiltakozik az ENSZ emberi jogi...","id":"20190503_Iran_mellett_Magyarorszagot_is_elitelte_az_ENSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7a2d17-ffb4-45b1-b84b-8bbef1e106b6","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Iran_mellett_Magyarorszagot_is_elitelte_az_ENSZ","timestamp":"2019. május. 03. 14:55","title":"ENSZ: Eddig 21 embert éheztetett Magyarország a tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d96ef6-de3e-4f32-b977-40528569bf24","c_author":"G. M.","category":"vilag","description":"A német köztévé szatirikus hírműsora ismét Orbán Viktorral foglalkozott. Ez alkalommal nem közszereplő vejét ismerhette meg jobban a német nagyérdemű.","shortLead":"A német köztévé szatirikus hírműsora ismét Orbán Viktorral foglalkozott. Ez alkalommal nem közszereplő vejét ismerhette...","id":"20190504_A_nemet_teveben_Fules_Gulyasnak_neveztek_Orbant_es_kinevettek_a_vejet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12d96ef6-de3e-4f32-b977-40528569bf24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da4cc4b-357d-4545-8923-b76aece49078","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_A_nemet_teveben_Fules_Gulyasnak_neveztek_Orbant_es_kinevettek_a_vejet","timestamp":"2019. május. 04. 08:11","title":"A német tévében Füles Gulyásnak nevezték Orbánt, és kinevették a vejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétvégi utazók, figyelem, egy leszakadt légkábelt fognak megjavítani az M1-esen, ezért leterelik a forgalmat az autópályáról.","shortLead":"Hétvégi utazók, figyelem, egy leszakadt légkábelt fognak megjavítani az M1-esen, ezért leterelik a forgalmat...","id":"20190503_Felfordulas_lesz_az_M1esen_pentek_este_8_oratol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc86e7c0-430b-4885-99ff-783073412b51","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_Felfordulas_lesz_az_M1esen_pentek_este_8_oratol","timestamp":"2019. május. 03. 18:02","title":"Felfordulás lesz az M1-esen péntek este 8 órától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1ac7bd-d574-43d4-bfdd-b32eb0ec56e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A neten is aláírható már a bevándorlást megállító Orbán Viktor hét pontja, amely megállítja a bevándorlást. Amelyet a kormány már megállított.\r

\r

","shortLead":"A neten is aláírható már a bevándorlást megállító Orbán Viktor hét pontja, amely megállítja a bevándorlást. Amelyet...","id":"20190503_Virtualisan_is_alairhato_Orban_het_pontja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa1ac7bd-d574-43d4-bfdd-b32eb0ec56e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f39668-9b5f-4602-86e4-f7773f6c028c","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Virtualisan_is_alairhato_Orban_het_pontja","timestamp":"2019. május. 03. 15:44","title":"Virtuálisan is aláírható Orbán hét pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]