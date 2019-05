Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Míg az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű szélsőjobboldali párt a választók 11-15 százalékának támogatására számíthat, a Facebook közösségi oldalon megosztott, pártpolitikai tartalmú posztok 85 százaléka köthető a populista párthoz.","shortLead":"Míg az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű szélsőjobboldali párt a választók 11-15 százalékának támogatására...","id":"20190503_A_nemet_szelsojobb_megszallta_a_nemetorszagi_kozossegi_oldalakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91aab2ec-5e3c-4d05-aed0-056b8c021bd0","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_A_nemet_szelsojobb_megszallta_a_nemetorszagi_kozossegi_oldalakat","timestamp":"2019. május. 03. 17:29","title":"A német szélsőjobb megszállta a németországi közösségi oldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei első csúcstelefonjának 5G-s változata már kapható Dél-Koreában. Aggasztó hír érkezett az egyik készülékről.","shortLead":"A Samsung idei első csúcstelefonjának 5G-s változata már kapható Dél-Koreában. Aggasztó hír érkezett az egyik...","id":"20190503_samsung_galaxy_s10_kigyulladt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb18104e-f17e-4d0c-aa1b-8388702bed9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_samsung_galaxy_s10_kigyulladt","timestamp":"2019. május. 03. 13:03","title":"Kezdődik? Kigyulladt egy 5G-s Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09227341-34fd-43c6-8b10-fb46a10453e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Matakónak hívják azt a tatufélét, amely teljes gömbbé tud összegömbölyödni. A Fővárosi Állat- s Növénykertben négy hete született egy ilyen bébi. Mutatjuk.","shortLead":"Matakónak hívják azt a tatufélét, amely teljes gömbbé tud összegömbölyödni. A Fővárosi Állat- s Növénykertben négy hete...","id":"20190503_Ime_a_budapesti_extrakulonleges_tatulany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09227341-34fd-43c6-8b10-fb46a10453e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3609d22-c5ce-441c-b524-9a6f56a155c4","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Ime_a_budapesti_extrakulonleges_tatulany","timestamp":"2019. május. 03. 15:20","title":"Íme, a budapesti extrakülönleges tatulány!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622acadf-577c-4e99-9c9b-a214fcff131a","c_author":"Mediwel","category":"brandcontent","description":"Tanácstalanul nézegeti a drogériák és a patikák végtelennek tűnő kínálatát, és fogalma sincs, hogy a hangzatos márkanevek, az örök szépséget és fiatalságot ígérő termékek közül melyiket válassza? Csodatévő hatóanyag nincs, van helyette más, kevésbé hangzatos, ám annál hatékonyabb megoldás. \r

","shortLead":"Tanácstalanul nézegeti a drogériák és a patikák végtelennek tűnő kínálatát, és fogalma sincs, hogy a hangzatos...","id":"20190503_Ranctalanitas_narancsbor_mediwel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=622acadf-577c-4e99-9c9b-a214fcff131a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0943c271-4dd6-4687-833a-a61b89743417","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190503_Ranctalanitas_narancsbor_mediwel","timestamp":"2019. május. 03. 15:30","title":"Ránctalanítás és narancsbőr: 7 makacs tévhit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eugene Viollet-le-Duc francia építész a 19. század közepén kapta meg a feladatot, hogy restaurálja a Notre-Dame-székesegyházat, amelynek akkor épp úgy hiányzott a tornya, mint most. A szakember azonban úgy döntött, nem másolja le az eredetit, inkább új tervek alapján egy teljesen újat épít.","shortLead":"Eugene Viollet-le-Duc francia építész a 19. század közepén kapta meg a feladatot, hogy restaurálja...","id":"20190503_parizs_notre_dame_szekesegyhaz_tuz_ujjaepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3b0541-7af4-412b-b161-232836e9c211","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_parizs_notre_dame_szekesegyhaz_tuz_ujjaepites","timestamp":"2019. május. 03. 16:03","title":"Lehet, hogy a Notre-Dame már soha nem lesz olyan, mint a tűz előtt – és ez nem feltétlenül baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a85dc0-12e4-4d01-93c0-20bfafa32581","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gazdát cserélhet a Tumblr, ezt maga a tulajdonos Verizon Media megerősítette. Már érdeklődő is van. ","shortLead":"Gazdát cserélhet a Tumblr, ezt maga a tulajdonos Verizon Media megerősítette. Már érdeklődő is van. ","id":"20190503_pornhub_tumblr_eladas_pornograf_tartalom_mikroblog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90a85dc0-12e4-4d01-93c0-20bfafa32581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e52ce56-8e6b-462e-babf-756b3f492c4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_pornhub_tumblr_eladas_pornograf_tartalom_mikroblog","timestamp":"2019. május. 03. 19:03","title":"Pornósok kezébe kerülhet a Tumblr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök arra utalt, hogy a Facebook megsértette a szólásszabadságot, amikor kitiltott több közismert szélsőjobboldali figurát. Trump szerint cenzúrázzák a konzervatív véleményeket. A Facebook szerint a gyűlöletkeltés ellen lépnek fel.","shortLead":"Az amerikai elnök arra utalt, hogy a Facebook megsértette a szólásszabadságot, amikor kitiltott több közismert...","id":"20190504_Trump_megtamadta_a_Facebookot_szelsojobboldali_velemenyvezerek_letiltasaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a57bb75-0700-4491-98a6-8ffa56a2201d","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Trump_megtamadta_a_Facebookot_szelsojobboldali_velemenyvezerek_letiltasaert","timestamp":"2019. május. 04. 19:11","title":"Trump letámadta a Facebookot szélsőjobboldali véleményvezérek kitiltásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e086bb-c692-44b1-8ac8-9b72a2c223e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Patai Mihályról május 21-én szavaznak.","shortLead":"Patai Mihályról május 21-én szavaznak.","id":"20190503_Az_MNB_alelnoke_lehet_az_uj_tozsdeelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82e086bb-c692-44b1-8ac8-9b72a2c223e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bd8e35-4232-41eb-9a42-2091838faa2e","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Az_MNB_alelnoke_lehet_az_uj_tozsdeelnok","timestamp":"2019. május. 03. 15:15","title":"Az MNB alelnöke lehet az új tőzsdeelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]