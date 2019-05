Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3872e251-0846-4175-bd22-fba79d396f35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlenek a „HVG”, a „sajtó” és a „szabadság” szavakat stencilezték több olyan oszlopra, amelyen a HVG címlapjai voltak láthatóak hétről hétre, míg a kormányközeli plakátcég egyoldalúan szerződést nem bontott.","shortLead":"Ismeretlenek a „HVG”, a „sajtó” és a „szabadság” szavakat stencilezték több olyan oszlopra, amelyen a HVG címlapjai...","id":"20190504_Visszahekkeltek_a_HVGt_tobb_budapesti_hirdetooszlopra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3872e251-0846-4175-bd22-fba79d396f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a7e60b-c548-4ed4-8b92-1932bfcf1cc4","keywords":null,"link":"/itthon/20190504_Visszahekkeltek_a_HVGt_tobb_budapesti_hirdetooszlopra","timestamp":"2019. május. 04. 21:19","title":"Visszahekkelték a HVG-t több budapesti hirdetőoszlopra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0a5b85-7e91-4da1-80ca-25e6e6b9022b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyereséggel zárta az első negyedévet a Berkshire Hathaway amerikai holdingtársaság, amely a világon az egyik legnagyobb, tőzsdén jegyzett cég. Egy éve veszteségről jelentett. ","shortLead":"Nyereséggel zárta az első negyedévet a Berkshire Hathaway amerikai holdingtársaság, amely a világon az egyik...","id":"20190505_A_Berkshire_Hathaway_217_milliard_dollaros_nyereseggel_zarta_a_negyedevet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df0a5b85-7e91-4da1-80ca-25e6e6b9022b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67480cf3-2219-4db4-9a33-a1ae7f55dcfe","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_A_Berkshire_Hathaway_217_milliard_dollaros_nyereseggel_zarta_a_negyedevet","timestamp":"2019. május. 05. 12:18","title":"A Berkshire Hathaway 21,7 milliárd dolláros nyereséggel zárta a negyedévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18814b94-7524-4291-8294-cb90c0098dec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igaz, a Fény Utcai Piac, ahol a miniszter járt, nem a fővárosi önkormányzati fenntartású piacok közé tartozik, amelyekre a tiltás vonatkozik, hanem a kerületé.","shortLead":"Igaz, a Fény Utcai Piac, ahol a miniszter járt, nem a fővárosi önkormányzati fenntartású piacok közé tartozik...","id":"20190504_Eppen_egy_piacon_politizalt_Gulyas_Gergely_miutan_megtiltottak_a_piacon_politizalast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18814b94-7524-4291-8294-cb90c0098dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943f6f4b-94d9-4260-b525-f99495b69733","keywords":null,"link":"/itthon/20190504_Eppen_egy_piacon_politizalt_Gulyas_Gergely_miutan_megtiltottak_a_piacon_politizalast","timestamp":"2019. május. 04. 15:46","title":"Éppen egy piacon politizált Gulyás Gergely, miután megtiltották a piacon politizálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a442f45d-5298-4ebd-8cd4-948eed759aaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kurdok és 2011 óta létrehozott autonóm területeik nem fogadják el a szír kormányerők ajánlatát, hogy utóbbiak visszavegyék az eredetileg egységes szír ellenőrzés alatt álló területeket.","shortLead":"A kurdok és 2011 óta létrehozott autonóm területeik nem fogadják el a szír kormányerők ajánlatát, hogy utóbbiak...","id":"20190503_Kurdkormany_konfliktus__erik_egy_ujabb_polgarhaboru_Sziriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a442f45d-5298-4ebd-8cd4-948eed759aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621bc019-0a09-4a0e-b8b8-ee52f4a7ff95","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Kurdkormany_konfliktus__erik_egy_ujabb_polgarhaboru_Sziriaban","timestamp":"2019. május. 03. 18:40","title":"Kurd-kormány konfliktus – érik egy újabb polgárháború Szíriában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz éve most volt a legkevesebb a közvetlen külföldi beruházások (FDI) mennyisége a világon - áll az OECD jelentésében, amely szerint a tavaly Magyarországra érkezett FDI csaknem megduplázódott.","shortLead":"Húsz éve most volt a legkevesebb a közvetlen külföldi beruházások (FDI) mennyisége a világon - áll az OECD...","id":"20190505_OECD_tavaly_27_szazalekkal_csokkent_az_FDI_globalisan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9662a80-bfe5-4ccd-8403-45d45593e818","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_OECD_tavaly_27_szazalekkal_csokkent_az_FDI_globalisan","timestamp":"2019. május. 05. 10:23","title":"OECD: tavaly negyedével estek vissza a külföldi beruházások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9f30c4-1a1c-4995-872c-f88804bf61ce","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A szakadó esővel átáztatott, fagyosan hideg szombat után ma végre előkerülhettek a Hankook slick versenygumijai.","shortLead":"A szakadó esővel átáztatott, fagyosan hideg szombat után ma végre előkerülhettek a Hankook slick versenygumijai.","id":"20190505_iteletido_utan_szikrazo_napsutes__ismet_felporogtek_a_640_lovas_dtm_gepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce9f30c4-1a1c-4995-872c-f88804bf61ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a4c848-ea3c-454b-be51-e721e5667ebe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190505_iteletido_utan_szikrazo_napsutes__ismet_felporogtek_a_640_lovas_dtm_gepek","timestamp":"2019. május. 05. 12:05","title":"Ítéletidő után szikrázó napsütés - ismét felpörögtek a 640 lovas DTM gépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7bb4b3-e8a7-4bac-b698-2cdd738a848f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Saját mobilhálózatot indít a DIGI, 1000 forintért kapnak 50 giga mobilnetet a DIGI azon ügyfelei, akik a Telenorral kötött, és most megszűnő partnerség keretében kapták eddig a mobilnetet. Pletykák szerint 3500 forint lesz a korlátlan hívást és 50 giga adatforgalmat tartalmazó csomag a DIGI-nél, ha majd elindítják a hanghívás-szolgáltatást is.","shortLead":"Saját mobilhálózatot indít a DIGI, 1000 forintért kapnak 50 giga mobilnetet a DIGI azon ügyfelei, akik a Telenorral...","id":"20190504_Elkepesztoen_olcso_mobilnetszolgaltatas_indul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a7bb4b3-e8a7-4bac-b698-2cdd738a848f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251ab3f2-6f94-4600-84aa-707bfc4082b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_Elkepesztoen_olcso_mobilnetszolgaltatas_indul","timestamp":"2019. május. 04. 16:10","title":"Elképesztően olcsó mobilnet-szolgáltatás indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72a8d6d-b489-4979-b4d7-0e6da5e851b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Őrizetbe vett a rendőrség négy embert a szombati FTC-Újpest labdarúgó-mérkőzés előtt előállított 38 szurkoló közül, és indítványozta letartóztatásukat - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság vasárnap a honlapján.","shortLead":"Őrizetbe vett a rendőrség négy embert a szombati FTC-Újpest labdarúgó-mérkőzés előtt előállított 38 szurkoló közül, és...","id":"20190505_Negy_embert_orizetbe_vettek_az_FTCUjpest_focimeccs_elotti_verekedes_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f72a8d6d-b489-4979-b4d7-0e6da5e851b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb84f916-df2e-4c5c-ae89-4c016eeb1546","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Negy_embert_orizetbe_vettek_az_FTCUjpest_focimeccs_elotti_verekedes_miatt","timestamp":"2019. május. 05. 13:45","title":"Négy embert őrizetbe vettek az FTC-Újpest focimeccs előtti verekedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]