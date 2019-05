Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17cbfaef-973b-4a36-81c6-a9ccaa3342c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2009 júliusában egy banner jelent meg a YouTube-on, ami azt közölte: a videómegosztó nem támogatja tovább az Internet Explorer 6-ot. Az üzenetet néhány \"lázadó\" fejlesztő írta, és sokkal jobb eredményt értek el, mint amire számítottak.","shortLead":"2009 júliusában egy banner jelent meg a YouTube-on, ami azt közölte: a videómegosztó nem támogatja tovább az Internet...","id":"20190507_google_youtube_internet_explorer_6_chris_zacharias","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17cbfaef-973b-4a36-81c6-a9ccaa3342c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f53dcb-2aa9-4f64-8b25-eae6f1fdd67c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_google_youtube_internet_explorer_6_chris_zacharias","timestamp":"2019. május. 07. 09:03","title":"Kiderült a titok: így véreztette ki a YouTube az Internet Explorert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8109cb16-e7dc-4a13-a27c-6a46ca3badb7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évek óta nem volt akkora sikere egy nagy cégnek sem a tőzsdei bevezetése napján, mint a Beyond Meatnek.","shortLead":"Évek óta nem volt akkora sikere egy nagy cégnek sem a tőzsdei bevezetése napján, mint a Beyond Meatnek.","id":"20190506_Letarolta_a_tozsdet_a_vegan_hamburger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8109cb16-e7dc-4a13-a27c-6a46ca3badb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8d7378-646f-4d3f-85c5-5971aa275bec","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Letarolta_a_tozsdet_a_vegan_hamburger","timestamp":"2019. május. 06. 06:23","title":"Letarolta a tőzsdét a vegán hamburger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d27bc0f-7cf1-433c-aabf-4cd0d37ea029","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pilóta szerint villámcsapás miatt szűnt meg a rádiókapcsolat és kellett manuálisan irányítani a repülőt, szakértők azonban vitatják ezt. Az illetékes hatóság a személyzet felelősségét is vizsgálja.","shortLead":"A pilóta szerint villámcsapás miatt szűnt meg a rádiókapcsolat és kellett manuálisan irányítani a repülőt, szakértők...","id":"20190506_legi_katasztrofa_moszkva_seremetyjevo_kigyulladt_aeroflot_superjet_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d27bc0f-7cf1-433c-aabf-4cd0d37ea029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49299a8-3706-4740-a6f5-06388e71e356","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_legi_katasztrofa_moszkva_seremetyjevo_kigyulladt_aeroflot_superjet_repulogep","timestamp":"2019. május. 06. 22:12","title":"Megnevezték a moszkvai légikatasztrófa lehetséges okait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fc9a06-f5d6-40c0-89a3-43aff070b38e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Adam Sky egy ismerősén akart segíteni, amikor a tragikus baleset történt.","shortLead":"Adam Sky egy ismerősén akart segíteni, amikor a tragikus baleset történt.","id":"20190506_Atesett_egy_uvegajton_es_elverzett_a_vilaghiru_DJ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71fc9a06-f5d6-40c0-89a3-43aff070b38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb33e58-a0af-466d-85b6-84688d4214c3","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Atesett_egy_uvegajton_es_elverzett_a_vilaghiru_DJ","timestamp":"2019. május. 06. 17:31","title":"Átesett egy üvegajtón és elvérzett a világhírű DJ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esélyt sem adott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) vezető testülete arra, hogy a kormánynak bármilyen elképzeléséről egyáltalán szavazhasson az MTA közgyűlése. A három lehetséges elképzelés közül ugyanis csak a tisztán akadémiai álláspontról voksoltak a küldöttek - a tudós testület óriási többséggel úgy döntött: maradjon az MTA-n belül a kutatóintézeti hálózat.","shortLead":"Esélyt sem adott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) vezető testülete arra, hogy a kormánynak bármilyen elképzeléséről...","id":"20190506_Palkovics_Laszlo_az_MTAkozgyules_utan_Ezt_nem_tudjuk_lefogadni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ded1975-9a74-469a-85e2-ea7df6fda872","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Palkovics_Laszlo_az_MTAkozgyules_utan_Ezt_nem_tudjuk_lefogadni","timestamp":"2019. május. 06. 15:29","title":"Palkovics László az MTA-közgyűlés után: \"Ezt nem tudjuk elfogadni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először fordult elő a történelemben, hogy egy ország egy kibertámadásra szinte azonnal fegyverrel válaszoljon.","shortLead":"Most először fordult elő a történelemben, hogy egy ország egy kibertámadásra szinte azonnal fegyverrel válaszoljon.","id":"20190506_hamasz_izrael_gazai_ovezet_kibertamadas_legicsapas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3e7105-a899-453c-a4c6-14c496e9ad77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_hamasz_izrael_gazai_ovezet_kibertamadas_legicsapas","timestamp":"2019. május. 06. 12:03","title":"Sikertelen kibertámadást indított a Hamász, Izrael fizikai erővel torolta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436f65fe-3e27-441c-a914-0d7d2e56dc22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosabbak lehetnek a jövőben a közúti ellenőrzések, állítja az SRI International, amely igazoltatáshoz fejlesztett több mint nagy segítségnek tűnő robotot. ","shortLead":"Biztonságosabbak lehetnek a jövőben a közúti ellenőrzések, állítja az SRI International, amely igazoltatáshoz...","id":"20190506_robotzsaru_robot_igazoltatas_rendor_kozuti_ellenorzes_sri_international","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=436f65fe-3e27-441c-a914-0d7d2e56dc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d6527a-a928-48bc-8296-eb837a10e374","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_robotzsaru_robot_igazoltatas_rendor_kozuti_ellenorzes_sri_international","timestamp":"2019. május. 06. 16:33","title":"Jön a robotzsaruk kora? Egy már munkába is állt, egészen jónak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak az új Firefoxhoz készített el biztonsági javítást a Mozilla, de a hétvégén beütött hiba nemcsak őket érintette. Most előálltak egy új frissítéssel.","shortLead":"Eddig csak az új Firefoxhoz készített el biztonsági javítást a Mozilla, de a hétvégén beütött hiba nemcsak őket...","id":"20190506_mozilla_firefox_bongeszo_frissites_regi_verzio_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5766a3a-b553-4ae6-b9a4-932b3b4f270f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_mozilla_firefox_bongeszo_frissites_regi_verzio_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","timestamp":"2019. május. 06. 15:33","title":"Újabb frissítést adott ki a Mozilla a Firefox \"tönkretett bővítményei\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]