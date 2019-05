Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint száz vállalati felsővezetőnek mutatták be a Növekedési Kötvényprogram részleteit a Magyar Nemzeti Bank székházában.","shortLead":"Több mint száz vállalati felsővezetőnek mutatták be a Növekedési Kötvényprogram részleteit a Magyar Nemzeti Bank...","id":"20190507_Matolcsy_Gyorgy_reklamozta_a_jegybank_uj_programjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a92401-c868-475c-b2f2-4197fbaf2558","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Matolcsy_Gyorgy_reklamozta_a_jegybank_uj_programjat","timestamp":"2019. május. 07. 15:25","title":"Matolcsy György reklámozta a jegybank új programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87f7e6d-a81e-4d73-a870-b44530b8c8c7","c_author":"Mediwel","category":"brandcontent","description":"Ismerős helyzet? Kisüt a nap, máris nyitnak a strandok, mi pedig pánikszerűen vágunk bele egy újabb divatdiétába, miközben ész nélkül sanyargatjuk magunkat az edzőteremben. Mindezzel azonban csak a céljaink ellenkezőjét érjük el. Mutatjuk, hogy ezzel szemben mi a hatékony fogyás és alakformálás egészséges receptje.","shortLead":"Ismerős helyzet? Kisüt a nap, máris nyitnak a strandok, mi pedig pánikszerűen vágunk bele egy újabb divatdiétába...","id":"20190508_mediwel_fogyas_egeszseg_flabelos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87f7e6d-a81e-4d73-a870-b44530b8c8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458be61d-8192-44f5-8215-821835ba29a6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190508_mediwel_fogyas_egeszseg_flabelos","timestamp":"2019. május. 08. 11:30","title":"Egészséges és hatékony fogyás: lehetséges!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014a5620-42b0-4122-8418-2d884375b3a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismeretlen tettes ellen fognak nyomozni.","shortLead":"Ismeretlen tettes ellen fognak nyomozni.","id":"20190508_Erettsegi_botrany_Oktatasi_Hivatal_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=014a5620-42b0-4122-8418-2d884375b3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2e3ec6-5ffb-4d5a-979e-75f202636191","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Erettsegi_botrany_Oktatasi_Hivatal_feljelentes","timestamp":"2019. május. 08. 15:26","title":"Érettségi botrány: feljelentést tett az Oktatási Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem akarunk ujjal mutogatni senkire sem – hangsúlyozta Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter, aki a Le Monde-nak nyilatkozott abból az alkalomból, hogy kedden a Párizsi klub összeült a hihetetlen tempóban növekvő eladósodás vizsgálatára. ","shortLead":"Nem akarunk ujjal mutogatni senkire sem – hangsúlyozta Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter, aki a Le Monde-nak...","id":"20190507_Into_jelek_Kina_adossagcsapdaba_csalogatja_a_penzugyileg_sebezheto_orszagokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a06d97a-d7ab-40ff-bee5-9241ecb58a06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Into_jelek_Kina_adossagcsapdaba_csalogatja_a_penzugyileg_sebezheto_orszagokat","timestamp":"2019. május. 07. 12:47","title":"Intő jelek: Kína adósságcsapdába csalogatja a pénzügyileg sebezhető országokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy parkoló építése miatt kezdtek kivágni fákat kedden. ","shortLead":"Egy parkoló építése miatt kezdtek kivágni fákat kedden. ","id":"20190508_A_polgarmester_igerete_ellenere_vagjak_ki_a_fakat_Kobanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecd4785-8e58-4c61-955b-ae8860aaddbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_A_polgarmester_igerete_ellenere_vagjak_ki_a_fakat_Kobanyan","timestamp":"2019. május. 08. 10:42","title":"A polgármester ígérete ellenére vágják ki a fákat Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8bfc9a-b068-42be-a57e-75360663725f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rejtélyes képek szivárogtak ki a május 21-én érkező Honor 20 Próról, ami felülírja az eddig gondoltakat.","shortLead":"Rejtélyes képek szivárogtak ki a május 21-én érkező Honor 20 Próról, ami felülírja az eddig gondoltakat.","id":"20190507_honor_20_pro_okostelefon_szelfikamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8bfc9a-b068-42be-a57e-75360663725f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60475dd4-9a44-45d8-bdfe-88c18edf3e55","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_honor_20_pro_okostelefon_szelfikamera","timestamp":"2019. május. 07. 16:03","title":"Fotó: A legfontosabb dolog hiányozni fog a Honor 20 Pro előlapjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a95227-1fcf-4598-8efb-35e4391eede0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fődíjat idén a 24.hu alkotói stábja vehette át, a közelmúltban elhunyt Baló György munkásságát posztumusz-díjjal ismerték el.","shortLead":"A fődíjat idén a 24.hu alkotói stábja vehette át, a közelmúltban elhunyt Baló György munkásságát posztumusz-díjjal...","id":"20190508_Hegeto_Honorkadij_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57a95227-1fcf-4598-8efb-35e4391eede0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e957871-5125-4840-8105-ca5dc05164dc","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Hegeto_Honorkadij_video","timestamp":"2019. május. 08. 16:22","title":"Kiosztották a Hégető Honorka-díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az a problémájuk, hogy olyan feladatokkal is találkoztak, amiket a tanév során nem érintettek.","shortLead":"Az a problémájuk, hogy olyan feladatokkal is találkoztak, amiket a tanév során nem érintettek.","id":"20190507_Nemetorszagban_epp_tuntetnek_az_erettsegizok_mert_szerintuk_nagyon_nehez_a_matekvizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402ee3d4-9b4b-40b6-9650-1e5f1e732ebb","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Nemetorszagban_epp_tuntetnek_az_erettsegizok_mert_szerintuk_nagyon_nehez_a_matekvizsga","timestamp":"2019. május. 07. 12:41","title":"Németországban épp tüntetnek az érettségizők, mert szerintük nagyon nehéz a matekvizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]