[{"available":true,"c_guid":"ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felújítás meggyorsítására törvény is született, a francia parlament alsóháza ezt most elfogadta. ","shortLead":"A felújítás meggyorsítására törvény is született, a francia parlament alsóháza ezt most elfogadta. ","id":"20190511_Egymilliard_euro_gyulhetett_ossze_a_NotreDame_megmentesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dbe61e-47f0-4bf9-a1da-e81ffc12fb56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Egymilliard_euro_gyulhetett_ossze_a_NotreDame_megmentesere","timestamp":"2019. május. 11. 12:59","title":"Egymilliárd euró gyűlhetett össze a Notre-Dame megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főváros ígéri, nyárra kicseréli a köz- és gyerekintézményekben az ólom vízcsöveket, amelyek miatt ólomszennyezett lehet az ivóvíz. A szennyeződés mértéke a víz keménységétől, lágyságától is függ.



","shortLead":"A főváros ígéri, nyárra kicseréli a köz- és gyerekintézményekben az ólom vízcsöveket, amelyek miatt ólomszennyezett...","id":"20190510_Fovaros_vannak_meg_olom_vizcsovek_egyes_gyerekintezmenyekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd532eb-a231-461d-bf64-61ba088e1e50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Fovaros_vannak_meg_olom_vizcsovek_egyes_gyerekintezmenyekben","timestamp":"2019. május. 10. 18:43","title":"Főváros: Vannak még ólom vízcsövek egyes gyerekintézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b58b529-3053-4802-b6e3-bc1cfef433e3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Megkéri-e Donald Trump Orbán Viktort, hogy építse le Magyarország függőségét az orosz energiától? Rápirít-e a magyar kormányra a Huawei miatt? Vagy elég lesz sok amerikai fegyvert vásárolni? Szakértőket kérdeztünk, milyen gazdasági ügyekről tárgyalhat az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök hétfőn.","shortLead":"Megkéri-e Donald Trump Orbán Viktort, hogy építse le Magyarország függőségét az orosz energiától? Rápirít-e a magyar...","id":"20190510_trump_orban_energia_vamhaboru_fegyverek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b58b529-3053-4802-b6e3-bc1cfef433e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8007d50-2a86-408f-8494-72accf3bf3d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_trump_orban_energia_vamhaboru_fegyverek","timestamp":"2019. május. 10. 11:23","title":"Mivel okozhat Trump kellemetlen pillanatokat Orbánnak a jövő héten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc","c_author":"Lőrinc László","category":"kultura","description":"B. Zsolt esete az érettségizőkkel, az érettségivel és úgy általában a tudással. ","shortLead":"B. Zsolt esete az érettségizőkkel, az érettségivel és úgy általában a tudással. ","id":"20190510_A_vak_mesterlovesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968d74ea-42ca-4555-bfb3-baa96cf9a526","keywords":null,"link":"/kultura/20190510_A_vak_mesterlovesz","timestamp":"2019. május. 10. 14:29","title":"A vak mesterlövész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 16 hónapos fiút órákra magára hagyták, mire felfedezték, már nem volt magánál. Az eset Kanadában, Brit Kolumbiában történt.","shortLead":"A 16 hónapos fiút órákra magára hagyták, mire felfedezték, már nem volt magánál. Az eset Kanadában, Brit Kolumbiában...","id":"20190511_Forro_autoban_hagytak_a_kicsi_gyermeket_par_ora_mulva_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf03e382-9312-4a4e-b5f6-2eaeebce3a52","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Forro_autoban_hagytak_a_kicsi_gyermeket_par_ora_mulva_meghalt","timestamp":"2019. május. 11. 13:20","title":"Forró autóban hagyták a kicsi gyermeket, pár óra múlva meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régi és nagyon nem reprezentatív \"három F-szabály\" igazából a franciákra, a Fiatra és a Fordra vonatkozott. ","shortLead":"A régi és nagyon nem reprezentatív \"három F-szabály\" igazából a franciákra, a Fiatra és a Fordra vonatkozott. ","id":"20190510_jd_power_megbizhatosagi_lista_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10693d40-75f0-4025-af52-902adc50c248","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_jd_power_megbizhatosagi_lista_2018","timestamp":"2019. május. 10. 20:11","title":"Van a régi mondás, milyen autót nem szabad venni. Mára úgy tűnik, ez sem igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7621ca9b-f224-4bb5-a618-27d12db77028","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új lábprotézist kapott, ez már a negyedik.","shortLead":"Új lábprotézist kapott, ez már a negyedik.","id":"20190510_Pillanatok_alatt_viralis_lett_a_video_amin_egy_ellott_labu_afgan_kisfiu_tancol_boldogan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7621ca9b-f224-4bb5-a618-27d12db77028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea11dae-3735-4c44-b75e-5d6daebee944","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Pillanatok_alatt_viralis_lett_a_video_amin_egy_ellott_labu_afgan_kisfiu_tancol_boldogan","timestamp":"2019. május. 10. 10:34","title":"Pillanatok alatt virális lett a videó, amin egy ellőtt lábú afgán kisfiú táncol boldogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 16 éves portugál lány vesztette életét. Egy súlyos sérült is van.","shortLead":"Egy 16 éves portugál lány vesztette életét. Egy súlyos sérült is van.","id":"20190510_Egy_16_eves_portugal_lany_meghalt_a_cegledi_buszbalesetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf99ea3-f05c-4962-b64b-33c90a6fa7e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_Egy_16_eves_portugal_lany_meghalt_a_cegledi_buszbalesetben","timestamp":"2019. május. 10. 12:12","title":"Külföldi diákokat ért baleset Ceglédnél, egyikük meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]