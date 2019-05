Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Állítólag olyan gazdaságoktól is vásárol a cég, ahol nem tartják eléggé jó körülmények között a sertéseket.","shortLead":"Állítólag olyan gazdaságoktól is vásárol a cég, ahol nem tartják eléggé jó körülmények között a sertéseket.","id":"20190511_Barbarsaggal_vadoljak_a_Tescot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f46ede-b056-4e0f-bc96-350af733b52f","keywords":null,"link":"/kkv/20190511_Barbarsaggal_vadoljak_a_Tescot","timestamp":"2019. május. 11. 18:10","title":"Barbársággal vádolják a Tescót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b1c513-c408-4bfc-a799-1ac0be7b0b92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Nemzet: Brüsszel támadja a babaváró támogatást! Rétvári Bence: Brüsszel támadja a babaváró támogatást! Brüsszel: Tessék?","shortLead":"Magyar Nemzet: Brüsszel támadja a babaváró támogatást! Rétvári Bence: Brüsszel támadja a babaváró támogatást! Brüsszel...","id":"20190511_Nagyon_ugy_tunik_hogy_hazudott_a_kormanylap_es_az_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85b1c513-c408-4bfc-a799-1ac0be7b0b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c3d1d0-bb9f-4d47-aa0c-bd8b8475dfa8","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Nagyon_ugy_tunik_hogy_hazudott_a_kormanylap_es_az_allamtitkar","timestamp":"2019. május. 11. 20:36","title":"Nagyon úgy tűnik, hogy hazudott a kormánylap és az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd674c6-5de3-4d54-bad0-3063453be77a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta a Roszatom vezérigazgatóját. ","shortLead":"A miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta a Roszatom vezérigazgatóját. ","id":"20190512_Orban_a_paksi_fejlesztes_Magyarorszag_nemzeti_erdeke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afd674c6-5de3-4d54-bad0-3063453be77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc46378c-917f-4cc2-95bc-6ace67d81467","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Orban_a_paksi_fejlesztes_Magyarorszag_nemzeti_erdeke","timestamp":"2019. május. 12. 13:58","title":"Orbán a Roszatom-vezért fogadta: \"A paksi fejlesztés nemzeti érdek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df762946-58a5-4df3-80e1-6b85dc07803b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Bár nem divatterepjáró, a Raptor abszolút kimaxolja a menőségfaktort. A kőkemény igénybevételre méretezett pickup Marokkóban bizonyította, hogy mély homokban, sziklás terepen és aszfalton is képes helytállni.","shortLead":"Bár nem divatterepjáró, a Raptor abszolút kimaxolja a menőségfaktort. A kőkemény igénybevételre méretezett pickup...","id":"20190511_ford_ranger_raptor_teszt_menetproba_sivatagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df762946-58a5-4df3-80e1-6b85dc07803b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9199451a-73b9-4db1-889b-73efb29b8eb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_ford_ranger_raptor_teszt_menetproba_sivatagban","timestamp":"2019. május. 11. 14:00","title":"Bizonyíték, nem ígéret: erőből, sivatagban nyúztuk a Ford Ranger Raptort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef95f75-7d9e-4b09-92b2-b4cce85eade3","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy ez nem egy konzervatív Rolls-Royce. A több mint 300 ezer eurós jármű tökéletes korkép: az új arisztokrácia és a milliárdos topsportolók újabb önigazolása. Egy sor régi nagy márkának egyszerűen a fennmaradása múlik az ilyen méregdrága, divat SUV-ken.","shortLead":"Az biztos, hogy ez nem egy konzervatív Rolls-Royce. A több mint 300 ezer eurós jármű tökéletes korkép: az új...","id":"20190512_kiprobaltuk_Ronaldo_csaladi_autojat__vezettuk_a_RollsRoyce_Cullinant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eef95f75-7d9e-4b09-92b2-b4cce85eade3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5101ac7-c70b-4a6c-b107-e3074a0c4322","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_kiprobaltuk_Ronaldo_csaladi_autojat__vezettuk_a_RollsRoyce_Cullinant","timestamp":"2019. május. 12. 14:00","title":"Kipróbáltuk Ronaldo családi autóját – ilyen a 110 milliós Rolls-Royce Cullinan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"85 évesen vasárnap elhunyt Vass Éva kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész.","shortLead":"85 évesen vasárnap elhunyt Vass Éva kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész.","id":"20190512_Vajon_lesz_e_meg_eronk_egymasra_mosolyogni_onfeledten__Meghalt_Vass_Eva_szineszno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2a226e-630e-4a7b-9aca-c53bdd76a4a0","keywords":null,"link":"/kultura/20190512_Vajon_lesz_e_meg_eronk_egymasra_mosolyogni_onfeledten__Meghalt_Vass_Eva_szineszno","timestamp":"2019. május. 12. 17:47","title":"\"Vajon lesz e még erőnk egymásra mosolyogni önfeledten?\" - Meghalt Vass Éva színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8badcfb-cd92-4bf7-8c87-15cf2c9114c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ártándon bukott le egy férfi, aki egy lopott autóval akart az országba behajtani.","shortLead":"Ártándon bukott le egy férfi, aki egy lopott autóval akart az országba behajtani.","id":"20190512_opel_Artand_lopott_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8badcfb-cd92-4bf7-8c87-15cf2c9114c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8d86f9-8c9c-428c-87f4-ddb116487afe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_opel_Artand_lopott_auto","timestamp":"2019. május. 12. 09:15","title":"Szinte a szalonból jött a sokmilliós Opel, amit a határon elkaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d15be1-4db0-43ac-bbf6-6ae5f58d60d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190512_cirkadian_ritmus_rakos_sejtek_alvaszavar_android_q_beta_letoltese_telefonok_180_eves_bukki_erdo_kivagasa_dell_szamitogep_serulekenyseg_moszkvai_repulobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04d15be1-4db0-43ac-bbf6-6ae5f58d60d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25113f1c-612e-4827-8259-26b3b101c383","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_cirkadian_ritmus_rakos_sejtek_alvaszavar_android_q_beta_letoltese_telefonok_180_eves_bukki_erdo_kivagasa_dell_szamitogep_serulekenyseg_moszkvai_repulobaleset","timestamp":"2019. május. 12. 12:03","title":"Ez történt: rájöttek, hogy függ össze a rossz alvás és a rák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]