[{"available":true,"c_guid":"bf0793cb-963a-4f91-bec2-51c63517958b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nigel Farage már nem csak az EP-ben törhet előre.","shortLead":"Nigel Farage már nem csak az EP-ben törhet előre.","id":"20190512_Brexit_csunya_bukas_var_a_brit_kormanypartra_az_EPvalasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf0793cb-963a-4f91-bec2-51c63517958b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca25f97-2811-40de-b9f8-ff4eb84d5030","keywords":null,"link":"/vilag/20190512_Brexit_csunya_bukas_var_a_brit_kormanypartra_az_EPvalasztasokon","timestamp":"2019. május. 12. 12:09","title":"Brexit: csúnya bukás vár a brit kormánypártra az EP-választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e473af1-38b6-464c-bd4d-b3ea85430689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három zenekar jutott be a Nagy-Szín-Pad! döntőjébe. Most a közönségen a sor, hogy eldöntse, a nagy fesztiválokon a hip-hop, az indie, vagy a pop-metal bandát szeretné-e viszontlátni.\r

\r

","shortLead":"Három zenekar jutott be a Nagy-Szín-Pad! döntőjébe. Most a közönségen a sor, hogy eldöntse, a nagy fesztiválokon...","id":"20190513_Ki_lepjen_fel_a_Sziget_nagyszinpadan_Most_tenyleg_a_kozonseg_donthet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e473af1-38b6-464c-bd4d-b3ea85430689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db95bb9-64b2-4269-8f34-5439e09a45aa","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Ki_lepjen_fel_a_Sziget_nagyszinpadan_Most_tenyleg_a_kozonseg_donthet","timestamp":"2019. május. 13. 10:31","title":"Ki lépjen fel a Sziget nagyszínpadán? Most tényleg a közönség dönthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a441d1-cb15-49cd-8d34-4256c8963e10","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Visszásnak tartja a főpolgármester, hogy a zuglói önkormányzat és Karácsony Gergely polgármester vizsgálja ki annak a parkolási szerződésnek a jogszerűségét, amit korábban ők kötöttek meg és most ők mondtak fel. A vizsgálatot a többi kerületre is kiterjesztenék.","shortLead":"Visszásnak tartja a főpolgármester, hogy a zuglói önkormányzat és Karácsony Gergely polgármester vizsgálja ki annak...","id":"20190513_tarlos_istvan_fopolgarmester_karacsony_gergely_zuglo_parkolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91a441d1-cb15-49cd-8d34-4256c8963e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe5287f-63c3-4f5f-bd51-f40bef1611c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_tarlos_istvan_fopolgarmester_karacsony_gergely_zuglo_parkolas","timestamp":"2019. május. 13. 16:10","title":"Tarlós a zuglói döntésről: Nem áll össze a történet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0257e8c3-6e4e-4d39-b0cc-1a60d026be98","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Megállíthatatlanul zajlik a negyedik ipari forradalom az okosgyárak terjedésével. Európa jól áll, az innovációs központként számon tartott USA viszonylag rosszul teljesít.","shortLead":"Megállíthatatlanul zajlik a negyedik ipari forradalom az okosgyárak terjedésével. Európa jól áll, az innovációs...","id":"201919__ipar_40__regios_verseny__ebredezo_magyarorszag__ki_mit_tud","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0257e8c3-6e4e-4d39-b0cc-1a60d026be98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0110b7e7-09b0-4be7-8e4f-4d98e9517e5b","keywords":null,"link":"/kkv/201919__ipar_40__regios_verseny__ebredezo_magyarorszag__ki_mit_tud","timestamp":"2019. május. 12. 16:15","title":"A robotok és a digitalizáció terjedése a német autógyárakat is elviheti Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c80ece1-6e24-4105-b25f-ee691e9a4e1f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"enesacegem","description":"Ha megszerzed a diplomádat, biztos állásod lesz a Google-nál - ezt ígérte a cég egyik vezetője a tízéves Samaira Mehtának, aki igazi csodagyerek: hatéves korában kezdett programozni, és nyolcévesen már játékprogramokat írt.","shortLead":"Ha megszerzed a diplomádat, biztos állásod lesz a Google-nál - ezt ígérte a cég egyik vezetője a tízéves Samaira...","id":"20190512_Tizevesen_az_ujja_kore_csavarta_a_Googlet_es_Michelle_Obamat_es_keresett_200_ezer_dollart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c80ece1-6e24-4105-b25f-ee691e9a4e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445e43b9-dbd5-4d8d-8e08-22925657b5ac","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190512_Tizevesen_az_ujja_kore_csavarta_a_Googlet_es_Michelle_Obamat_es_keresett_200_ezer_dollart","timestamp":"2019. május. 12. 10:17","title":"Tízévesen az ujja köré csavarta a Google-t és Michelle Obamát, és keresett 200 ezer dollárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb60cc02-8d87-4b89-8690-e4fe12e1b156","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, a rendszámért önmagában itt nem járna plusz a pont, mert az autó tényleg egy szlovák tulajé, nem csak egy megélhetési \"szlovákrendszámosé\". ","shortLead":"Igaz, a rendszámért önmagában itt nem járna plusz a pont, mert az autó tényleg egy szlovák tulajé, nem csak...","id":"20190512_Meltan_O_a_legnagyobb_szlovak_rendszamos_urakodo__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb60cc02-8d87-4b89-8690-e4fe12e1b156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9f098e-e536-4500-9ddb-b37d06fb049b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Meltan_O_a_legnagyobb_szlovak_rendszamos_urakodo__foto","timestamp":"2019. május. 12. 12:46","title":"Méltán ez az autó a szlovák rendszámok legnagyobb földi helytartója – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Árkartellezéssel vádolnak az Egyesült Államokban húsz gyógyszergyárat, amelyek több milliárd dolláros visszaéléssel jól megvághatták a gyanútlan vásárlókat.","shortLead":"Árkartellezéssel vádolnak az Egyesült Államokban húsz gyógyszergyárat, amelyek több milliárd dolláros visszaéléssel jól...","id":"20190512_Esetenkent_1000_szazalekos_aremeles_durva_botrany_keszul_az_amerikai_gyogyszeriparban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6bf0f42-7a2e-445e-8998-89005a74d75d","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Esetenkent_1000_szazalekos_aremeles_durva_botrany_keszul_az_amerikai_gyogyszeriparban","timestamp":"2019. május. 12. 11:52","title":"Esetenként 1000 százalékos áremelés: durva botrány készül az amerikai gyógyszeriparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két turistát kopasztottak meg egy Vatikánhoz közeli bárban.","shortLead":"Két turistát kopasztottak meg egy Vatikánhoz közeli bárban.","id":"20190512_Turistacsapda_a_Vatikan_mellett_ket_hamburger_26_ezer_forintos_szamla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6420cde5-7e8c-42f7-9f54-114d8937e140","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Turistacsapda_a_Vatikan_mellett_ket_hamburger_26_ezer_forintos_szamla","timestamp":"2019. május. 12. 18:55","title":"Turistacsapda a Vatikán mellett: két hamburger, 26 ezer forintos számla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]