Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76ac3b06-73d2-4775-959d-e5de84e3dd69","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló. Keresse csütörtöktől az újságárusoknál. ","shortLead":"Szubjektív lapajánló. Keresse csütörtöktől az újságárusoknál. ","id":"201920_puha_agyuk_kemeny_csatak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76ac3b06-73d2-4775-959d-e5de84e3dd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01bbe67-248a-4c6f-bbe9-74c4025f4ddf","keywords":null,"link":"/itthon/201920_puha_agyuk_kemeny_csatak","timestamp":"2019. május. 15. 10:50","title":"Jakus Ibolya: Puha ágyúk, kemény csaták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98bd76d-f279-4c25-9133-cb504b7ecbbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megfékezhetetlenné vált a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört ebolajárvány, s a helyzet olyan súlyos lehet, mint a 2013-2016 közötti, három államra kiterjedő egészségügyi válság idején volt.","shortLead":"Megfékezhetetlenné vált a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört ebolajárvány, s a helyzet olyan súlyos lehet, mint...","id":"20190515_Elszabadult_a_kongoi_ebolajarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a98bd76d-f279-4c25-9133-cb504b7ecbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eba1d98-077d-4e1a-98af-b8205cd3d961","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_Elszabadult_a_kongoi_ebolajarvany","timestamp":"2019. május. 15. 19:08","title":"Elszabadult a kongói ebolajárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8394a68d-ba4a-446b-8b33-b142f50c06b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jameela Jamil színésznő a személyes példájával próbált érvelni a terhességmegszakítás létjogosultsága mellett.\r

","shortLead":"Jameela Jamil színésznő a személyes példájával próbált érvelni a terhességmegszakítás létjogosultsága mellett.\r

","id":"20190515_Volt_egy_abortuszom_es_a_leheto_legjobb_dontes_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8394a68d-ba4a-446b-8b33-b142f50c06b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b30a42-b2f0-4b98-9b17-80b7a72196e4","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Volt_egy_abortuszom_es_a_leheto_legjobb_dontes_volt","timestamp":"2019. május. 15. 10:51","title":"„Volt egy abortuszom, és a lehető legjobb döntés volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081748c4-1dae-4f88-991c-4ff0c9453964","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint két évtizede várnak a rajongók egy rendes Mortal Kombat-mozifilmre. Úgy tűnik, a kívánságból hamarosan valóság lesz. ","shortLead":"Több mint két évtizede várnak a rajongók egy rendes Mortal Kombat-mozifilmre. Úgy tűnik, a kívánságból hamarosan...","id":"20190515_mortal_kombat_11_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=081748c4-1dae-4f88-991c-4ff0c9453964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7317e536-8d6c-4130-a00e-4e3bb8aa537f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_mortal_kombat_11_film","timestamp":"2019. május. 15. 13:03","title":"Úgy tűnik, a játék után új mozifilmet is kapnak a Mortal Kombat-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HungaroControl Zrt. hárommillió forintot követel vissza Zuglótól, mert a kerület nem arra használta az adományt, amire a cég adta.","shortLead":"A HungaroControl Zrt. hárommillió forintot követel vissza Zuglótól, mert a kerület nem arra használta az adományt...","id":"20190515_Karacsony_Gergely_feje_most_egy_jatszoter_miatt_fajhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d092cb4-d6ac-4f13-88f2-0418a6ec5ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Karacsony_Gergely_feje_most_egy_jatszoter_miatt_fajhat","timestamp":"2019. május. 15. 07:08","title":"Most egy állami cég kezdte el szorongatni Karácsony Gergely hivatalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e345e684-43ae-4a40-85d5-8c91ab3ac4ce","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jura időszakban élt ősmadár fosszíliájára bukkantak paleontológusok Németországban. Ez a második eddig felfedezett röpképes ősmadár ebből a földtörténeti korszakból.","shortLead":"A jura időszakban élt ősmadár fosszíliájára bukkantak paleontológusok Németországban. Ez a második eddig felfedezett...","id":"20190515_jura_korszak_ropkepes_osmadar_fossziliaja_alcmonavis_poeschli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e345e684-43ae-4a40-85d5-8c91ab3ac4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3746fd7b-eaaf-4944-8042-faa94437122f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_jura_korszak_ropkepes_osmadar_fossziliaja_alcmonavis_poeschli","timestamp":"2019. május. 15. 07:03","title":"150 millió éves ősmadár maradványaira bukkantak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc4051-1571-4d8f-a404-b3c56df20836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autósok kíváncsiak lettek a tengeri emlősök nászbáljára.","shortLead":"Az autósok kíváncsiak lettek a tengeri emlősök nászbáljára.","id":"20190515_Lamantinorgia_okozott_forgalmi_dugot_Floridaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72dc4051-1571-4d8f-a404-b3c56df20836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff0e670-1c2a-4da2-b985-9c5565023711","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Lamantinorgia_okozott_forgalmi_dugot_Floridaban","timestamp":"2019. május. 15. 11:20","title":"Lamantinorgia okozott forgalmi dugót Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae22d74-b599-48e7-a699-762c22ef5fac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig is meglehetősen szűkszavú volt az amerikai kormány ufós ügyekben, a jövőben pedig még kevesebbet mondanak majd az azonosítatlan repülő tárgyak észleléséről.","shortLead":"Eddig is meglehetősen szűkszavú volt az amerikai kormány ufós ügyekben, a jövőben pedig még kevesebbet mondanak majd...","id":"20190514_egyesult_allamok_ufo_azonositatlan_repulo_targy_eszlelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ae22d74-b599-48e7-a699-762c22ef5fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1f26d8-0244-4053-bbec-747dc6f4d811","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_egyesult_allamok_ufo_azonositatlan_repulo_targy_eszlelese","timestamp":"2019. május. 14. 17:03","title":"Ne csodálkozzon, ha mostantól jóval kevesebb ufóészlelős videó kerül ki a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]