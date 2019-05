Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9123927c-01c5-4aa2-a626-25b5ad0113dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Vaszary Kolos Kórház főigazgatója beszélt az érintett gyerekek állapotáról.","shortLead":"A Vaszary Kolos Kórház főigazgatója beszélt az érintett gyerekek állapotáról.","id":"20190515_korhaz_nyilatkozat_dorog_baleset_serultek_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9123927c-01c5-4aa2-a626-25b5ad0113dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef5c13c-74f3-4ee9-8e15-935fc21d0ab0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_korhaz_nyilatkozat_dorog_baleset_serultek_gyerekek","timestamp":"2019. május. 15. 18:30","title":"Megszólalt a kórház a dorogi baleset sérültjeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921ee14-7100-4f0a-a0ae-fd834c36bd88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb mint egy hét múlva lejár a személyi jövedelemadó bevallásának határideje. A NAV idén is elkészítette a tervezeteket, ezeket mindenkinek érdemes ellenőrizni, és ha kell, módosítani, különben a javaslat válik hivatalossá. De más dolgokra sem árt odafigyelni, ha nem akar pénzt veszíteni vagy bajba kerülni az adóhatóságnál.","shortLead":"Kevesebb mint egy hét múlva lejár a személyi jövedelemadó bevallásának határideje. A NAV idén is elkészítette...","id":"20190515_adobevallas_tervezet_szja_hatarido_nav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5921ee14-7100-4f0a-a0ae-fd834c36bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf418f3-3d33-48ef-b8ef-8ccd7b5f82a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_adobevallas_tervezet_szja_hatarido_nav","timestamp":"2019. május. 15. 14:35","title":"13+1 pont, amelyen elcsúszhat az adóbevallásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar kormány képviselője szerint önkényesen, politikai megfontolások alapján, jogsértő módon kezdeményeztek eljárást az érintettek – Csehország, Lengyelország és Magyarország – ellen. ","shortLead":"A magyar kormány képviselője szerint önkényesen, politikai megfontolások alapján, jogsértő módon kezdeményeztek...","id":"20190515_kvotaper_luxemburg_europai_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23c9807-b298-4993-b216-65d9cb9f6617","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_kvotaper_luxemburg_europai_birosag","timestamp":"2019. május. 15. 18:24","title":"Kvótaper: így érvelt Magyarország a tárgyaláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c727a1b7-ffde-4b7e-a48d-b5aabd9683e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb mobillal rukkolt elő a kínai Realme, ami az olcsó telefonok piacán igyekszik nagyot villantani a készülékével.","shortLead":"Újabb mobillal rukkolt elő a kínai Realme, ami az olcsó telefonok piacán igyekszik nagyot villantani a készülékével.","id":"20190515_realme_x_okostelefon_androd_androidos_okostelefon_popup_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c727a1b7-ffde-4b7e-a48d-b5aabd9683e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6be46cc-0962-403f-84fd-2738dc24862e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_realme_x_okostelefon_androd_androidos_okostelefon_popup_kamera","timestamp":"2019. május. 15. 18:33","title":"Trükkös szelfikamerával és megfizethető árral itt a Realme új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mégsem bontják fel a zuglói parkolási szerződéseket? A tegnap sebtiben meghozott döntésről kedden a jegyző több szempontból is kimondta, hogy véleménye szerint jogsértő. Leveléből kiderül az is, hogy több esetben ki kellene fizetni a cégek elmaradt bevételét, tehát nem járna jól a kerület a felmondással. És van olyan szerződés is, amelyben le van írva, az önkormányzat azt nem mondhatja fel. A szerződéseket a Fidesz–MSZP-tandem fogadta el. ","shortLead":"Mégsem bontják fel a zuglói parkolási szerződéseket? A tegnap sebtiben meghozott döntésről kedden a jegyző több...","id":"20190514_Zuglo_jegyzoje_parkolas_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f11ae4f-72cd-47c0-b61d-ba452f3b75fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Zuglo_jegyzoje_parkolas_szerzodes","timestamp":"2019. május. 14. 18:39","title":"Zugló jegyzője szerint törvénysértő a parkolási szerződések felbontása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285a9ddf-77ff-4a84-bc67-a2faf7263a4c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő és a cseh elnök budapesti találkozóján kölcsönösen dicsérték a két ország viszonyát és a visegrádi országok együttműködését.","shortLead":"A magyar kormányfő és a cseh elnök budapesti találkozóján kölcsönösen dicsérték a két ország viszonyát és a visegrádi...","id":"20190515_Orban_Magyarorszag_es_Csehorszag_kapcsolataiban_nincsenek_problemas_ugyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=285a9ddf-77ff-4a84-bc67-a2faf7263a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a595d4d-fa3a-4327-9a61-c7ab0ea14f35","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Orban_Magyarorszag_es_Csehorszag_kapcsolataiban_nincsenek_problemas_ugyek","timestamp":"2019. május. 15. 18:03","title":"Orbán: Magyarország és Csehország kapcsolataiban nincsenek problémás ügyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Évekig a Kurdisztáni Munkáspárt tagjai voltak, Magyarországon 2017-ben kértek menedékjogot. ","shortLead":"Évekig a Kurdisztáni Munkáspárt tagjai voltak, Magyarországon 2017-ben kértek menedékjogot. ","id":"20190516_terrorizmus_finanszirozas_bortonbuntetes_birosag_itelet_kurd_hazaspar_kurdisztani_munkaspart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2437a36c-9342-4971-a102-15af0a0fcb05","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_terrorizmus_finanszirozas_bortonbuntetes_birosag_itelet_kurd_hazaspar_kurdisztani_munkaspart","timestamp":"2019. május. 16. 14:51","title":"Terrorizmus finanszírozása miatt ítéltek két év börtönre egy kurd házaspárt Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee0521-1275-45e6-a4a6-3336443f9c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamis bejelentést tett, közérdekű üzem megzavarásáért felelhet egy férfi.\r

\r

","shortLead":"Hamis bejelentést tett, közérdekű üzem megzavarásáért felelhet egy férfi.\r

\r

","id":"20190515_Lekeste_a_metrot_ezert_bosszubol_balesetet_jelentett_a_diszpecsernek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ee0521-1275-45e6-a4a6-3336443f9c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00fe309-4379-4251-a039-8d159d1580dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Lekeste_a_metrot_ezert_bosszubol_balesetet_jelentett_a_diszpecsernek","timestamp":"2019. május. 15. 05:17","title":"Lekéste a 4-es metrót, ezért azt hazudta a diszpécsernek, hogy gyerekek estek a sínek közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]