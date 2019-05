Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbc561be-d99a-469c-a094-aae7f301973f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Betegsége miatt Dominik több mint egy éve nem járhat iskolába. Hogy ne maradjon le a tanulásban, egy 30 centis robot, AV1 ül helyette a padban. Így Dominik nemcsak az órákba tud aktívan bekapcsolódni, de az osztálytársaival sem veszíti el a kapcsolatot.\r

\r

","shortLead":"Betegsége miatt Dominik több mint egy éve nem járhat iskolába. Hogy ne maradjon le a tanulásban, egy 30 centis robot...","id":"20190517_Robotdiak_helyettesit_egy_beteg_gyereket_a_tanorakon_Becsben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbc561be-d99a-469c-a094-aae7f301973f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57969ecd-0130-47aa-82f7-46855e8173bc","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Robotdiak_helyettesit_egy_beteg_gyereket_a_tanorakon_Becsben","timestamp":"2019. május. 17. 12:20","title":"Robotdiák helyettesít egy beteg gyereket a tanórákon Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0888825-ac02-4b57-a7e8-dfa0314891ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elképzelhető, hogy törölték, de az is lehet, hogy az oldalt csak felfüggesztette a közösségi oldal. ","shortLead":"Elképzelhető, hogy törölték, de az is lehet, hogy az oldalt csak felfüggesztette a közösségi oldal. ","id":"20190517_toroczkai_laszlo_facebook_oldal_torlese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0888825-ac02-4b57-a7e8-dfa0314891ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d8f75d-85b2-4fde-b07f-61255ad20a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_toroczkai_laszlo_facebook_oldal_torlese","timestamp":"2019. május. 17. 22:08","title":"Eltűnt a Facebookról Toroczkai László oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagycsaládosok jelzáloghitel-csökkentési programja aszerint diszkriminál a családok között, hogy mikor igényelték a támogatást. ","shortLead":"A nagycsaládosok jelzáloghitel-csökkentési programja aszerint diszkriminál a családok között, hogy mikor igényelték...","id":"20190517_Sok_a_panasz_modosithatnak_a_csaladvedelmi_akcioterven","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dff36c0-4d48-41c6-a869-55cb6714a952","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_Sok_a_panasz_modosithatnak_a_csaladvedelmi_akcioterven","timestamp":"2019. május. 17. 06:18","title":"Sok a panasz, módosíthatnak a családvédelmi akcióterven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma van a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap, amelyet 2005 óta Magyarországon is ünnepelnek. A házelnök már szerdán megteremtette a hangulatot a jeles naphoz.



","shortLead":"Ma van a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap, amelyet 2005 óta Magyarországon is ünnepelnek. A házelnök...","id":"20190517_Kulon_koszontjuk_a_mai_napon_Kover_hazelnokot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebcc28a-33f6-4204-a00e-f063820d9252","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Kulon_koszontjuk_a_mai_napon_Kover_hazelnokot","timestamp":"2019. május. 17. 11:37","title":"Külön köszöntjük a mai napon Kövér házelnököt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3735ffc0-d342-4075-8256-a0e7e8775fce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már tavaly sem volt világos, miről tárgyalhatott Orbán Viktor és Heinrich Pecina. A most kiszivárogtatott 2017-es felvételen Heinz-Christian Strache épp Pecinát ajánlotta, mint aki lebonyolíthatja az osztrák szélsőjobboldal újságvásárlását.","shortLead":"Már tavaly sem volt világos, miről tárgyalhatott Orbán Viktor és Heinrich Pecina. A most kiszivárogtatott 2017-es...","id":"20190518_Pont_azzal_az_uzletemberrel_targyalt_Orban_akit_Strache_ajanlott_a_mediabirodalom_felepitesehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3735ffc0-d342-4075-8256-a0e7e8775fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982687b1-0e6d-46a2-a761-997815de1199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190518_Pont_azzal_az_uzletemberrel_targyalt_Orban_akit_Strache_ajanlott_a_mediabirodalom_felepitesehez","timestamp":"2019. május. 18. 16:37","title":"Pont azzal az üzletemberrel tárgyalt Orbán, akit Strache ajánlott a médiabirodalom felépítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba5adb7-1bd7-48db-9c25-c9f7493ddf87","c_author":"Hont András","category":"tudomany","description":"Cenzúráról sipákol a cenzorállam megannyi beosztottja, mert a Facebook nem tart igényt gazdái lopott pénzére.","shortLead":"Cenzúráról sipákol a cenzorállam megannyi beosztottja, mert a Facebook nem tart igényt gazdái lopott pénzére.","id":"20190517_Hont_A_Nagy_Facebookrinya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ba5adb7-1bd7-48db-9c25-c9f7493ddf87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7817f916-3ae1-4e8f-bcac-14895a971a1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_Hont_A_Nagy_Facebookrinya","timestamp":"2019. május. 17. 16:36","title":"Hont: A Nagy Facebook-rinya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77bf798-3e0b-4e25-a589-ac1cc12778a6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A versenyhivatal figyelmeztette és új eljárásrend kialakítására kötelezte a céget. ","shortLead":"A versenyhivatal figyelmeztette és új eljárásrend kialakítására kötelezte a céget. ","id":"20190517_ingatlan_fogyasztok_megtevesztese_figyelmeztetes_gvh_otthonterkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c77bf798-3e0b-4e25-a589-ac1cc12778a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3b1d7f-855d-433b-aae0-2ec3a0ef1472","keywords":null,"link":"/kkv/20190517_ingatlan_fogyasztok_megtevesztese_figyelmeztetes_gvh_otthonterkep","timestamp":"2019. május. 17. 10:29","title":"Megtévesztette a fogyasztókat az Otthonterkep.hu működtetője – lépett a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055caa73-e88d-4383-8141-c6b5cc17b009","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatvan kicsi műhold vár az indulásra még egy hétig.","shortLead":"Hatvan kicsi műhold vár az indulásra még egy hétig.","id":"20190517_Elhalasztottak_a_SpaceX_muholdrajanak_felloveset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=055caa73-e88d-4383-8141-c6b5cc17b009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8a9640-cd8f-45cf-a65d-dd9f903492d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_Elhalasztottak_a_SpaceX_muholdrajanak_felloveset","timestamp":"2019. május. 17. 11:33","title":"Elhalasztották a SpaceX műholdrajának fellövését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]