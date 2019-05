Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"102fb2c0-9837-4476-8d6e-c37ccee77bda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a fideszesek 40 százaléka is támogatja a szorosabb EU-integációt, de az Európai Egyesült Államok gondolatát elutasítják. ","shortLead":"Még a fideszesek 40 százaléka is támogatja a szorosabb EU-integációt, de az Európai Egyesült Államok gondolatát...","id":"20190520_A_magyarok_tobbsege_nem_is_hallott_meg_az_Europai_Egyesult_Allamok_terverol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=102fb2c0-9837-4476-8d6e-c37ccee77bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90af74da-8221-4bdf-b7e6-efa49a94e40e","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_A_magyarok_tobbsege_nem_is_hallott_meg_az_Europai_Egyesult_Allamok_terverol","timestamp":"2019. május. 20. 07:05","title":"A magyarok többsége nem is hallott még az Európai Egyesült Államok tervéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák kancellár szerint a Szabadságpárt saját magát tette tönkre. ","shortLead":"Az osztrák kancellár szerint a Szabadságpárt saját magát tette tönkre. ","id":"20190520_Kurz_a_Strachevideonak_buntetojogi_kovetkezmenyei_is_lehetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd53afd-d132-49fc-a71a-c50e72b05651","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Kurz_a_Strachevideonak_buntetojogi_kovetkezmenyei_is_lehetnek","timestamp":"2019. május. 20. 11:28","title":"Kurz: A Strache-videónak büntetőjogi következményei is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734c4de5-46e9-49cf-9a94-9ca9d19f57b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A zalaegerszegi járműipari tesztpálya átadásán jutott eszébe a hasonlat. ","shortLead":"A zalaegerszegi járműipari tesztpálya átadásán jutott eszébe a hasonlat. ","id":"20190520_Orban_Viktor_nem_akarmit_reagalt_a_Strachebotranyra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=734c4de5-46e9-49cf-9a94-9ca9d19f57b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b0431b-0a42-486d-80e7-19347f4f8438","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Orban_Viktor_nem_akarmit_reagalt_a_Strachebotranyra","timestamp":"2019. május. 20. 12:40","title":"Orbán Viktor a Strache-botrányról: vadászidény van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba4c8c3-31bf-4e79-b8f3-76dbfb168b59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miri Regev szerint hiba volt az Eurovízió döntőjében előadott performansz.","shortLead":"Miri Regev szerint hiba volt az Eurovízió döntőjében előadott performansz.","id":"20190520_Kiborult_Madonna_eloadasan_az_izraeli_kulturalis_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ba4c8c3-31bf-4e79-b8f3-76dbfb168b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9b133f-ea96-4a5a-befc-624519a37a24","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_Kiborult_Madonna_eloadasan_az_izraeli_kulturalis_miniszter","timestamp":"2019. május. 20. 11:09","title":"Kiborult Madonna előadásán az izraeli kulturális miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101d56e1-e4f6-476b-a8a7-fd1b7096fd47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közvetlenül azután, hogy beiktatták az új elnököt, aki feloszlatta a parlamentet.","shortLead":"Közvetlenül azután, hogy beiktatták az új elnököt, aki feloszlatta a parlamentet.","id":"20190520_lemondott_ukran_miniszterelnok_volodimir_hrojszman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=101d56e1-e4f6-476b-a8a7-fd1b7096fd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df893676-fe9f-4ba9-b67a-aaea039bf66a","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_lemondott_ukran_miniszterelnok_volodimir_hrojszman","timestamp":"2019. május. 20. 21:37","title":"Lemondott az ukrán kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudja az albérletkínálat tartani a lépést a kereslettel, egy év alatt 70 százalékkal nőtt az egy albérletre jutó érdeklődők száma.","shortLead":"Nem tudja az albérletkínálat tartani a lépést a kereslettel, egy év alatt 70 százalékkal nőtt az egy albérletre jutó...","id":"20190521_Lassan_barmit_megtehetnek_az_alberletek_kiadoi_annyian_keresnek_lakast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ce113f-98e8-4ae7-b878-9fdac3826914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_Lassan_barmit_megtehetnek_az_alberletek_kiadoi_annyian_keresnek_lakast","timestamp":"2019. május. 21. 07:39","title":"Lassan bármit megtehetnek az albérletek kiadói, annyian keresnek lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94426339-1861-4910-af39-9fde45f5e78a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokáig úgy tűnt, nem mutatják be a filmet. ","shortLead":"Sokáig úgy tűnt, nem mutatják be a filmet. ","id":"20190521_Timothee_Chalamet_Woody_Allen_film_Egy_esos_nap_New_Yorkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94426339-1861-4910-af39-9fde45f5e78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feb7353-081a-4527-a7ad-9f08e81fd3c1","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Timothee_Chalamet_Woody_Allen_film_Egy_esos_nap_New_Yorkban","timestamp":"2019. május. 21. 11:42","title":"Timothée Chalamet barátnőjét egy rendező hódítja el Woody Allen új filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új értesülés alapján a júniusi E3 lehet az az esemény, amelyen először árul el részleteket a következő generációs Xboxról a Microsoft. ","shortLead":"Egy új értesülés alapján a júniusi E3 lehet az az esemény, amelyen először árul el részleteket a következő generációs...","id":"20190520_uj_generacios_xbox_microsoft_e3_expo_kiallitas_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a3fa9b-5a6f-4b4d-877c-9b234f61ed02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_uj_generacios_xbox_microsoft_e3_expo_kiallitas_2019","timestamp":"2019. május. 20. 18:03","title":"Már a következő hónapban bemutathatja az új Xboxot a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]