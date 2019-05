Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a","c_author":"","category":"itthon","description":"Az amerikai magyar külképviseleteken is szombat reggeltől lehet szavazni.","shortLead":"Az amerikai magyar külképviseleteken is szombat reggeltől lehet szavazni.","id":"20190525_Tart_mar_a_szavazas_az_amerikai_kontinensen_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d61ff16-2cac-4ab0-ab43-a8ae498f1a04","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Tart_mar_a_szavazas_az_amerikai_kontinensen_is","timestamp":"2019. május. 25. 12:30","title":"Tart már a szavazás az amerikai kontinensen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az interjút Csermely Péter készítette, mindenhol azt írják, \"nyilatkozta lapunknak a miniszterelnök.\" Az interjú alapján Orbán a következő tíz évben is főleg a migrációról beszélne.","shortLead":"Az interjút Csermely Péter készítette, mindenhol azt írják, \"nyilatkozta lapunknak a miniszterelnök.\" Az interjú...","id":"20190525_Ugyanaz_az_Orbaninterju_sopor_vegig_a_megyei_lapokban_es_a_Magyar_Nemzetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3f59f5-ff8a-4df5-b892-5f2c558a02a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Ugyanaz_az_Orbaninterju_sopor_vegig_a_megyei_lapokban_es_a_Magyar_Nemzetben","timestamp":"2019. május. 25. 09:16","title":"Ugyanaz az Orbán-interjú söpör végig a megyei lapokban és a Magyar Nemzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy idős nő vesztette életét a szekszárdi balesetben. ","shortLead":"Egy idős nő vesztette életét a szekszárdi balesetben. ","id":"20190524_temeto_halalos_gazolas_szekszard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7443d880-4d9e-4238-99c0-249ff0bfac60","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_temeto_halalos_gazolas_szekszard","timestamp":"2019. május. 24. 21:02","title":"Temetőben történt halálos gázolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7150e76-712a-4ca2-9271-58e0d6d70ea1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A techóriás segít is.","shortLead":"A techóriás segít is.","id":"20190526_google_doodle_ep_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7150e76-712a-4ca2-9271-58e0d6d70ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b26941d-3514-4103-a799-0c44eb0d69d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_google_doodle_ep_valasztas","timestamp":"2019. május. 26. 14:10","title":"A Google is a nap legfontosabb eseményére figyelmeztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28aba88-1bc4-46aa-ab34-90c8bd0ec0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vonat elé lépő 49 éves férfi a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"A vonat elé lépő 49 éves férfi a helyszínen életét vesztette.","id":"20190526_Felthetetoen_ongyilkos_lett_a_ferfi_akit_elgazolt_a_vonat_Sarvarnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d28aba88-1bc4-46aa-ab34-90c8bd0ec0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91432ee-76b7-402d-a115-6603a23a7f37","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Felthetetoen_ongyilkos_lett_a_ferfi_akit_elgazolt_a_vonat_Sarvarnal","timestamp":"2019. május. 26. 10:30","title":"Felthetetően öngyilkos lett a férfi, akit elgázolt a vonat Sárvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentkezett egy osztrák ügyvéd Ramin Mirfakhrai, aki azt állítja, részese volt az osztrák Szabadságpárt élén álló alkancellár, Heinz-Christian Strache lemondását kiváltó ibizai videó elkészítésének.","shortLead":"Jelentkezett egy osztrák ügyvéd Ramin Mirfakhrai, aki azt állítja, részese volt az osztrák Szabadságpárt élén álló...","id":"20190525_Megszolalt_egy_osztrak_ugyved_aki_allitolag_reszese_volt_a_Stracheakcionak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ce2227-7575-401c-9515-f2a9d2847f46","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Megszolalt_egy_osztrak_ugyved_aki_allitolag_reszese_volt_a_Stracheakcionak","timestamp":"2019. május. 25. 14:11","title":"Megszólalt az osztrák ügyvéd, aki állítólag részese volt a Strache-akciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a088f-c32c-40cb-8395-e40062e03a83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik budapesti oktatási intézmény vécéjében. ","shortLead":"Az egyik budapesti oktatási intézmény vécéjében. ","id":"20190526_Patkany_szavazokor_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=179a088f-c32c-40cb-8395-e40062e03a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bef1001-0f95-435c-b28f-cec0c6b4054b","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Patkany_szavazokor_valasztas","timestamp":"2019. május. 26. 18:18","title":"Patkányt fotóztak az egyik szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86f524c-6c44-4106-9c71-7e41db18811a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Irányban a XXI. század.","shortLead":"Irányban a XXI. század.","id":"20190526_Horrorfilmbe_illo_szavazohelyiseg_varja_a_cegledieket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e86f524c-6c44-4106-9c71-7e41db18811a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7724403e-bb75-4b6f-a04f-7a64bbe6c23a","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Horrorfilmbe_illo_szavazohelyiseg_varja_a_cegledieket","timestamp":"2019. május. 26. 17:53","title":"Horrorfilmbe illő szavazóhelyiség várja a ceglédieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]