[{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az ellenzéki összefogás mítosza pedig nem – ez a tanulsága a lengyel EP-választásnak.","shortLead":"Az ellenzéki összefogás mítosza pedig nem – ez a tanulsága a lengyel EP-választásnak.","id":"20190527_Orban_forgatokonyve_Varsoban_is_mukodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68506a7e-4d58-429c-963d-8a2fa0af1585","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Orban_forgatokonyve_Varsoban_is_mukodott","timestamp":"2019. május. 27. 11:15","title":"Orbán forgatókönyve Varsóban is működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több országban 60 százalék fölötti részvételi arányt is mértek. ","shortLead":"Több országban 60 százalék fölötti részvételi arányt is mértek. ","id":"20190527_Husz_eve_nem_volt_ilyen_magas_az_atlagos_reszveteli_arany_a_szavazason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8ede41-3d6b-4941-8595-a21a1963fe96","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Husz_eve_nem_volt_ilyen_magas_az_atlagos_reszveteli_arany_a_szavazason","timestamp":"2019. május. 27. 05:05","title":"Húsz éve nem volt ilyen magas az átlagos részvételi arány a szavazáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86fbd2e-52c4-47e7-9c8d-cbd1e826427d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK azt ígéri, az erősebb Európáért fognak dolgozni az EP-ben. ","shortLead":"A DK azt ígéri, az erősebb Európáért fognak dolgozni az EP-ben. ","id":"20190526_Gyurcsany_Reszben_a_DK_akadalyozta_meg_a_Fidesz_ketharmadat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e86fbd2e-52c4-47e7-9c8d-cbd1e826427d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f27e692-767f-4884-a5f3-6970592b5d20","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Gyurcsany_Reszben_a_DK_akadalyozta_meg_a_Fidesz_ketharmadat","timestamp":"2019. május. 27. 00:18","title":"Gyurcsány: Részben a DK akadályozta meg a Fidesz kétharmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50803ff2-41a9-4ef6-828a-aa59eaa57c90","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A sok csapadék elmossa a vegyszeres gyomirtást. ","shortLead":"A sok csapadék elmossa a vegyszeres gyomirtást. ","id":"20190527_Most_epp_a_sok_eso_miatt_faj_a_gazdak_feje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50803ff2-41a9-4ef6-828a-aa59eaa57c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0314f85b-6b65-41ce-b91d-428bb1b23a6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Most_epp_a_sok_eso_miatt_faj_a_gazdak_feje","timestamp":"2019. május. 27. 05:12","title":"Most épp a sok eső miatt fáj a gazdák feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f6777-4bb6-40d6-b657-5b55c9cb76be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Napszemüvegben integet a népnek.","shortLead":"Napszemüvegben integet a népnek.","id":"20190528_Nem_sokkal_a_halala_elott_lefilmeztek_Viktoria_kiralynot_most_elokerult_a_felvetel__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f6777-4bb6-40d6-b657-5b55c9cb76be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d825352-c4aa-4d4c-a29e-e21e0250f80b","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Nem_sokkal_a_halala_elott_lefilmeztek_Viktoria_kiralynot_most_elokerult_a_felvetel__video","timestamp":"2019. május. 28. 07:22","title":"Nem sokkal a halála előtt lefilmezték Viktória királynőt, most előkerült a felvétel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d680349c-af5e-4231-96e5-99a3eaa9db0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2015-ben dobott piacra utoljára új iPod Touchot az Apple, ám a cég szerint van akkora igény rá, hogy érdemes legyen frissebb verziót is kiadni a termékből. ","shortLead":"2015-ben dobott piacra utoljára új iPod Touchot az Apple, ám a cég szerint van akkora igény rá, hogy érdemes legyen...","id":"20190528_apple_ipod_touch_2019_zenelejatszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d680349c-af5e-4231-96e5-99a3eaa9db0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433b3956-1733-4a72-afe1-8a74563ba2e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_apple_ipod_touch_2019_zenelejatszo","timestamp":"2019. május. 28. 18:03","title":"Három év után új iPod Touchot ad ki az Apple – csak kérdés, minek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalin már kedden részt vesz az ALDE ülésén. Fekete-Győr András Momentum-elnök azt mondta a pártvezetés keddi sajtótájékoztatóján, októberben újabb pofonokat vihetnek be Orbánnak.","shortLead":"Cseh Katalin már kedden részt vesz az ALDE ülésén. Fekete-Győr András Momentum-elnök azt mondta a pártvezetés keddi...","id":"20190528_A_Momentum_EPkepviseloje_Ott_a_borondom_indulok_a_repterre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9878f7e7-a55c-441c-8814-2035166f6e5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_A_Momentum_EPkepviseloje_Ott_a_borondom_indulok_a_repterre","timestamp":"2019. május. 28. 10:34","title":"A Momentum EP-képviselője: Ott a bőröndöm, indulok a reptérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f1a382-2997-409b-929c-362a7cbd3d7a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mutatjuk, hol bukkanhatnak még fel az ellenőrök.","shortLead":"Mutatjuk, hol bukkanhatnak még fel az ellenőrök.","id":"20190527_Az_eperarusokra_lesz_kihegyezve_a_heten_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28f1a382-2997-409b-929c-362a7cbd3d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d6e697-e8b7-4175-87c3-9427601d94ba","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190527_Az_eperarusokra_lesz_kihegyezve_a_heten_a_NAV","timestamp":"2019. május. 27. 15:45","title":"Az eperárusokra lesz kihegyezve a héten a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]