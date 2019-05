Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új mobiljátékot is bejelentett a Pokémon Go mögött álló óriáscég. Az egyik legérdekesebb a Pokémon Sleep, amiben akkor lehetünk sikeresek, ha sokat és jól alszunk.","shortLead":"Két új mobiljátékot is bejelentett a Pokémon Go mögött álló óriáscég. Az egyik legérdekesebb a Pokémon Sleep, amiben...","id":"20190529_pokemon_go_sleep_mobiljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3413a0c-2970-4370-a5b1-dee2abcd1fcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_pokemon_go_sleep_mobiljatek","timestamp":"2019. május. 29. 14:03","title":"Olyan pokémonos játék érkezik, amivel alvás közben lehet játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bee061-3af5-495f-aaae-aa2a0109a7e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Beindult a Mezőhegyesi Ménesbirtok, nyolcszázmillió forintért keresik a beígért átalakításokhoz a kiviteli tervek elkészítőit, miközben az elmúlt hónapokban legalább hetven embert elküldtek az állami cégtől.","shortLead":"Beindult a Mezőhegyesi Ménesbirtok, nyolcszázmillió forintért keresik a beígért átalakításokhoz a kiviteli tervek...","id":"20190529_Mezohegyesi_Menesbirtok_elbocsatasok_golfpalya_birtoktabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3bee061-3af5-495f-aaae-aa2a0109a7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af72e829-b2ed-4a86-8b3d-952a3671e2ce","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Mezohegyesi_Menesbirtok_elbocsatasok_golfpalya_birtoktabor","timestamp":"2019. május. 29. 07:30","title":"Golfpálya és kisvasút is épül a Mezőhegyesi Ménesbirtokon, miközben embereket bocsátanak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Keretet hirdettek a szövetségi kapitányok a júniusi Európa-bajnoki selejtezőkre.","shortLead":"Keretet hirdettek a szövetségi kapitányok a júniusi Európa-bajnoki selejtezőkre.","id":"20190527_ferfi_kezilabda_valogatott_eb_selejtezo_mikler_roland_banhidi_bence_lekai_mate","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ae2e03-00f6-40db-b199-f495ed542561","keywords":null,"link":"/sport/20190527_ferfi_kezilabda_valogatott_eb_selejtezo_mikler_roland_banhidi_bence_lekai_mate","timestamp":"2019. május. 27. 18:15","title":"Bánhidi, Mikler és Lékai nélkül a kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc79b13-4ee5-4cc5-9e60-ed41dcab3cb3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Négyszáz méterre járt a szakadárok állásaitól Volodimir Zelenszkij.","shortLead":"Négyszáz méterre járt a szakadárok állásaitól Volodimir Zelenszkij.","id":"20190527_A_Donyecmedencebe_latogatott_az_uj_ukran_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbc79b13-4ee5-4cc5-9e60-ed41dcab3cb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acd229b-b865-44c3-aaea-5b378ca80586","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_A_Donyecmedencebe_latogatott_az_uj_ukran_elnok","timestamp":"2019. május. 27. 21:41","title":"A Donyec-medencébe látogatott az új ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2014-ben már bevezette papírjait a New York-i börzére is.","shortLead":"2014-ben már bevezette papírjait a New York-i börzére is.","id":"20190528_Az_Alibaba_a_hongkongi_tozsdere_keszul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d8aa3e-741d-448a-8f65-b796df567730","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Az_Alibaba_a_hongkongi_tozsdere_keszul","timestamp":"2019. május. 28. 07:48","title":"Az Alibaba a hongkongi tőzsdére készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GKI Digital ötödik éve publikálja a legnagyobb forgalmú webáruházak rangsorát, melynek élén 4 év után változás történt: a magyar online vásárlók 2018-ban már nem az Extreme Digitalnál költötték a legtöbbet.","shortLead":"A GKI Digital ötödik éve publikálja a legnagyobb forgalmú webáruházak rangsorát, melynek élén 4 év után változás...","id":"20190528_webaruhaz_internetes_vasarlas_gki_digital","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c3158b-37b6-4c4a-b942-e2c676de69c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_webaruhaz_internetes_vasarlas_gki_digital","timestamp":"2019. május. 28. 11:33","title":"Letaszították a trónról az Extreme Digitalt, új királya van a magyar netes vásárlásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fabe4d2f-c8a3-4cf8-9240-a278b079e3d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két társát is élethosszig tartó fegyházra ítélték, további négy elkövető is sok év letöltendőt kapott abban az ügyben, amikor még 2005-ben kiraboltak egy pénzszállító autót a budaörsi Tescónál, majd rálőttek a kiérkező rendőrökre, korábban pedig megöltek egy valutaváltó házaspárt.","shortLead":"Két társát is élethosszig tartó fegyházra ítélték, további négy elkövető is sok év letöltendőt kapott abban az ügyben...","id":"20190529_tescos_rablo_eletfogytiglan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fabe4d2f-c8a3-4cf8-9240-a278b079e3d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f09502f-dfab-4795-8a3e-0912e18edcd1","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_tescos_rablo_eletfogytiglan","timestamp":"2019. május. 29. 15:47","title":"Ismét életfogytiglant kapott a tescós rabló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb pletyka kelt szárnyra arról, milyen tulajdonságokkal ruházza majd fel az Apple a 2019-es iPhone-okat.","shortLead":"Újabb pletyka kelt szárnyra arról, milyen tulajdonságokkal ruházza majd fel az Apple a 2019-es iPhone-okat.","id":"20190527_apple_iphone_iphone_11_iphone_xi_bluetooth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bfd383-116f-4b59-b6a0-864a65eeec6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_apple_iphone_iphone_11_iphone_xi_bluetooth","timestamp":"2019. május. 27. 20:03","title":"Izgalmas újdonság kerülhet az idei iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]