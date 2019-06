Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c03640a7-8569-41a0-a2ec-22b332677f06","c_author":"Domány András - Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Megjelent a törvényjavaslat, amely alapján életük végéig szja-mentességet kapnának a legalább négy gyermeket nevelő nők. Az adószakértő szerint azonban ne éljék bele magukat, hiszen ez a támogatási forma idegen az adórendszertől, így véleménye szerint el sem szabadna fogadni. ","shortLead":"Megjelent a törvényjavaslat, amely alapján életük végéig szja-mentességet kapnának a legalább négy gyermeket nevelő...","id":"20190606_negy_gyermek_szja_mentesseg_torvenyjavaslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c03640a7-8569-41a0-a2ec-22b332677f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6eca0c-5700-4dd5-bac9-6e70e04e82d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_negy_gyermek_szja_mentesseg_torvenyjavaslat","timestamp":"2019. június. 06. 15:30","title":"Életre szóló adómentesség a négygyerekes anyáknak – azért ne bízzák el magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec876a3-4930-4e02-bc33-4a9cb3642ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-Szudán Ugandához közeli határánál keresett menekülttábort Tim Hopper, ám egy feliratra bukkant helyette.","shortLead":"Dél-Szudán Ugandához közeli határánál keresett menekülttábort Tim Hopper, ám egy feliratra bukkant helyette.","id":"20190605_google_terkep_google_maps_del_szudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec876a3-4930-4e02-bc33-4a9cb3642ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0800f8fa-64da-4418-ac00-90e9c8d84891","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_google_terkep_google_maps_del_szudan","timestamp":"2019. június. 05. 09:03","title":"Épp a Google Térképet böngészte a biztonsági kutató, amikor egy furcsaságra lett figyelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bba738-c76d-4243-a293-848058ac84b4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"27 ezren kapták meg tavaly a hőn áhított uniós kék kártyát Németországban, ahol ezzel minden korábbi rekord megdőlt. Ez a megelőző évhez képest 25,4%-os növekedést jelent. Soha még ekkora emelkedést nem tapasztaltak. ","shortLead":"27 ezren kapták meg tavaly a hőn áhított uniós kék kártyát Németországban, ahol ezzel minden korábbi rekord megdőlt...","id":"20190606_Magneskent_vonzza_Nemetorszag_a_jol_kepzett_jol_fizetett_migransokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23bba738-c76d-4243-a293-848058ac84b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46ee6f3-2cc5-4f47-9886-57c3ef951e3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_Magneskent_vonzza_Nemetorszag_a_jol_kepzett_jol_fizetett_migransokat","timestamp":"2019. június. 06. 10:58","title":"Mágnesként vonzza Németország a jól képzett bevándorlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a967740b-d5bd-4845-aadb-60bbeb376a55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az összeg a jelenlegi, 1,5 milliós állami támogatással értendő.","shortLead":"Ez az összeg a jelenlegi, 1,5 milliós állami támogatással értendő.","id":"20190605_opel_corsa_e_elektromos_magyar_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a967740b-d5bd-4845-aadb-60bbeb376a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c13afe-51b3-425f-bafe-e5a24e9b6922","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_opel_corsa_e_elektromos_magyar_ar","timestamp":"2019. június. 05. 09:22","title":"7,7 milliótól kínálják az első elektromos Opel Corsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A román emlékmű avatását a román kormány is törvénytelennek minősítette.","shortLead":"A román emlékmű avatását a román kormány is törvénytelennek minősítette.","id":"20190606_Tiltakozik_a_kormany_az_uzvolgyi_temetoben_tortent_atrocitasok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba303d3-0d94-47d9-8a8e-a95abcb2ce08","keywords":null,"link":"/vilag/20190606_Tiltakozik_a_kormany_az_uzvolgyi_temetoben_tortent_atrocitasok_miatt","timestamp":"2019. június. 06. 19:52","title":"Tiltakozik a kormány az úzvölgyi temetőben történt atrocitások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8e029f-1df1-43d0-b66d-d4cb5a093ee0","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Közérdekű adatigénylésben kértük ki valamennyi állami szereplőtől, hogy mennyi pénzzel támogatták a Fitbalance-t és a Nemzeti Futóversenyt. Az MVM válaszolt először, az állami cég azt közölte, idén összesen 150 millió forinttal támogatta a két eseményt. ","shortLead":"Közérdekű adatigénylésben kértük ki valamennyi állami szereplőtől, hogy mennyi pénzzel támogatták a Fitbalance-t és...","id":"20190606_150_millio_forinttal_tolja_meg_az_MVM_Rogan_Ceciliaekhoz_kotheto_sportrendezvenyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a8e029f-1df1-43d0-b66d-d4cb5a093ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046c817b-cbf0-4722-8fb7-d51abbb4c743","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_150_millio_forinttal_tolja_meg_az_MVM_Rogan_Ceciliaekhoz_kotheto_sportrendezvenyeket","timestamp":"2019. június. 06. 08:39","title":"150 millió forinttal tolja meg az MVM a Rogán Cecíliához köthető sporteseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973ef2f1-3cab-427a-b83c-605617b53696","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Van egy ilyen sor a dalban: „Valamennyi de ronda, de disznó / mind az Országházba de való.”","shortLead":"Van egy ilyen sor a dalban: „Valamennyi de ronda, de disznó / mind az Országházba de való.”","id":"20190605_Meghivtak_a_koztevebe_a_Besh_o_droM_zenekart_de_a_klipet_mar_nem_vetitettek_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=973ef2f1-3cab-427a-b83c-605617b53696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89465988-2bf3-409c-a05a-97631a65ea2c","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Meghivtak_a_koztevebe_a_Besh_o_droM_zenekart_de_a_klipet_mar_nem_vetitettek_le","timestamp":"2019. június. 05. 10:42","title":"Meghívták a köztévébe a Besh o droM zenekart, de a klipet már nem vetítették le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be052e46-fee9-445e-8523-6f20e2c32326","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bővíti az SOS-figyelmeztetésekkel kapcsolatos funkcióját a Google Maps. A jövőben ezeket a veszélyeket sokkal szemléletesebben jelzi majd a térképszolgáltatás.","shortLead":"Bővíti az SOS-figyelmeztetésekkel kapcsolatos funkcióját a Google Maps. A jövőben ezeket a veszélyeket sokkal...","id":"20190606_google_maps_terkep_sos_figyelmeztetes_hurrikan_arviz_foldrenges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be052e46-fee9-445e-8523-6f20e2c32326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21163bbe-e9e9-4163-8eb9-6647f5f9e899","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_google_maps_terkep_sos_figyelmeztetes_hurrikan_arviz_foldrenges","timestamp":"2019. június. 06. 19:03","title":"Okosodik a Google Maps, árvizeket, földrengéseket és hurrikánokat is jelez majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]