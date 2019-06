Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c88b4f8-6566-4a17-a2bc-19c1f5b457ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tavaly még csak átjátszóállomásokat próbáltak ellopni, idén egy vasúti hidat sikerült.","shortLead":"Tavaly még csak átjátszóállomásokat próbáltak ellopni, idén egy vasúti hidat sikerült.","id":"20190606_Elloptak_Oroszorszagban_egy_56_tonnas_vasuti_hidat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c88b4f8-6566-4a17-a2bc-19c1f5b457ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6f67a0-3103-4299-9c80-dc49ce38e97f","keywords":null,"link":"/elet/20190606_Elloptak_Oroszorszagban_egy_56_tonnas_vasuti_hidat","timestamp":"2019. június. 06. 08:39","title":"Elloptak Oroszországban egy 56 tonnás vasúti hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hableányon dolgozó, és a hajóval elsüllyedt Pethő János családja most már lelkileg a holttest azonosítására készíti fel magát.\r

","shortLead":"A Hableányon dolgozó, és a hajóval elsüllyedt Pethő János családja most már lelkileg a holttest azonosítására készíti...","id":"20190605_Blikk_Meg_egy_erintett_ceg_sem_beszelt_a_Hableanyon_szolgalo_magyar_matroz_edesanyjaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737ccfa9-d55d-4169-a9fe-2801036558a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Blikk_Meg_egy_erintett_ceg_sem_beszelt_a_Hableanyon_szolgalo_magyar_matroz_edesanyjaval","timestamp":"2019. június. 05. 07:15","title":"Blikk: Még egy érintett cég sem beszélt a Hableányon szolgáló magyar matróz édesanyjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da8d7f-5087-4edf-ac8a-8a5037a30ae1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr volt annyira jó, és adott néhány rendes gázfröccsöt. ","shortLead":"A sofőr volt annyira jó, és adott néhány rendes gázfröccsöt. ","id":"20190606_ferrari_monza_sp1_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2da8d7f-5087-4edf-ac8a-8a5037a30ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0a504b-e93f-4620-8dfd-82cf60704628","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_ferrari_monza_sp1_video","timestamp":"2019. június. 06. 09:22","title":"Londonban videózták le a félmilliárd forintos, együléses retró Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf021e0-d033-4668-824c-d8f0b7351132","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A magánéleti drámákból, a fellépésekből, az eszement partikból, sőt még az öngyilkossági kísérletből is képes igazi moziélményt varázsolni a Rocketman. Elton John majdnem belehalt abba, ahogyan élt. Mi pedig kijelenthetjük: a drog rossz, a Rocketman viszont nagyszerű film.","shortLead":"A magánéleti drámákból, a fellépésekből, az eszement partikból, sőt még az öngyilkossági kísérletből is képes igazi...","id":"20190605_Elton_John_bevallja_hogy_minden_amit_gondoltunk_rola_igaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cf021e0-d033-4668-824c-d8f0b7351132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae892ca0-a915-4932-9b45-96ed8a60f7a5","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Elton_John_bevallja_hogy_minden_amit_gondoltunk_rola_igaz","timestamp":"2019. június. 05. 20:30","title":"Elton John bevallja, hogy minden, amit gondoltunk róla: igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1d8b92-5126-4012-8eda-7efc5526fada","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Túlságosan szélesre nyílt az olló a globalizáció következtében a gazdagok és a szegények között. A G7 szociális csúcstalálkozóján, melyet csütörtökön és pénteken rendeznek meg Biarritzban, erre akarják felhívni a figyelmet a francia vendéglátók.","shortLead":"Túlságosan szélesre nyílt az olló a globalizáció következtében a gazdagok és a szegények között. A G7 szociális...","id":"20190606_Egyenlotlensegek_obszervatoriuma_A_szegenyek_13_evvel_kevesebbet_elnek_mint_a_gazdagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e1d8b92-5126-4012-8eda-7efc5526fada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d31cc1-d2ca-4b1a-9696-7c2ded30552d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_Egyenlotlensegek_obszervatoriuma_A_szegenyek_13_evvel_kevesebbet_elnek_mint_a_gazdagok","timestamp":"2019. június. 06. 11:23","title":"A szegények 13 évvel kevesebbet élnek, mint a gazdagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0129c7a-65f2-4ce3-8505-a5af94c1d428","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Viszont mostantól kártyával is elindítható az e-autók töltése az állami töltőpontokon. ","shortLead":"Viszont mostantól kártyával is elindítható az e-autók töltése az állami töltőpontokon. ","id":"20190605_nkm_toltopont_rfid_kartya_toltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0129c7a-65f2-4ce3-8505-a5af94c1d428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8066fc94-0602-4c87-b190-39ea9433e270","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_nkm_toltopont_rfid_kartya_toltes","timestamp":"2019. június. 05. 14:24","title":"Megszűnt az automatikus töltésindítás a villanyautósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hat-hét éve terjesztett drogot egy bűnmegelőzési egyesület, saját logós terepjáróval járt az elnök Budapestre kábítószerért.","shortLead":"Hat-hét éve terjesztett drogot egy bűnmegelőzési egyesület, saját logós terepjáróval járt az elnök Budapestre...","id":"20190606_Bunmegelozesi_egyesulet_kereskedett_droggal_a_Balaton_deli_partjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15daee94-96c6-4437-bb4b-67678f4c43b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Bunmegelozesi_egyesulet_kereskedett_droggal_a_Balaton_deli_partjan","timestamp":"2019. június. 06. 12:55","title":"Bűnmegelőzési egyesület kereskedett droggal a Balaton déli partján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850373f3-eab5-4691-bdeb-c5bbfba0dd3c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Képernyő sem kell hozzá, hogy a szemünk előtt megjelenjenek a lefelé haladó kis alakzatok, ha kimondjuk a játék nevét. A világ egyik (ha nem a) legismertebb videojátéka elképesztő ütemben vált egyszerű számítógépes programból kulturális fogalommá – nem kis részben magyaroknak köszönhetően. Ma 35 éves a Tetris – és lehet, hogy a java csak most jön.","shortLead":"Képernyő sem kell hozzá, hogy a szemünk előtt megjelenjenek a lefelé haladó kis alakzatok, ha kimondjuk a játék nevét...","id":"20190604_tetris_35_eves_videojatek_szovjet_tudomanyos_akademia_alekszej_leonyidovics_pazsitnov","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=850373f3-eab5-4691-bdeb-c5bbfba0dd3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2369f8-bd95-4be0-9e09-2120c9ae0789","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_tetris_35_eves_videojatek_szovjet_tudomanyos_akademia_alekszej_leonyidovics_pazsitnov","timestamp":"2019. június. 04. 19:50","title":"Nincs még egy játék, amelyik úgy hódította meg a világot, mint a Tetris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]