Lövések hangja okozott pánikot a washingtoni Pride-on

[{"available":true,"c_guid":"0345e1d6-2d00-42c2-90fd-724d77485ae1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videóra vették a nem mindennapi fellépést.","shortLead":"Videóra vették a nem mindennapi fellépést.","id":"20190608_Betorot_uldoztek_a_rendorok_allatira_meglepodtek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0345e1d6-2d00-42c2-90fd-724d77485ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00de144-0080-4da3-a0e9-9b51bd5c0b87","keywords":null,"link":"/elet/20190608_Betorot_uldoztek_a_rendorok_allatira_meglepodtek","timestamp":"2019. június. 08. 12:59","title":"Betörőt üldöztek a rendőrök, állatira meglepődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e91785e-4d47-4f0d-a0df-787729022576","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Külföldi utak esetében teljes védelmet az európai egészségbiztosítási kártya (eek) csak utasbiztosítással kiegészítve nyújt - közölte a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) az MTI-vel.","shortLead":"Külföldi utak esetében teljes védelmet az európai egészségbiztosítási kártya (eek) csak utasbiztosítással kiegészítve...","id":"20190610_Utasbiztositasok_mit_hogyan_csinaljunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e91785e-4d47-4f0d-a0df-787729022576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b70e080-9c5c-4c6e-b38b-03bc0b33f34e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190610_Utasbiztositasok_mit_hogyan_csinaljunk","timestamp":"2019. június. 10. 10:28","title":"Utasbiztosítások: mit, hogyan csináljunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindez egy válasz arra a kijelentésre, hogy Boris Johnson a legfőbb angliai kormányfőjelölt azt sugalmazta egy interjúban, hogy megtagadják a 44 milliárd eurós összeg kifizetését az EU-nak.","shortLead":"Mindez egy válasz arra a kijelentésre, hogy Boris Johnson a legfőbb angliai kormányfőjelölt azt sugalmazta...","id":"20190609_brexit_emanuel_macron_boris_johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa778d1-1ef5-4223-a74d-5eba37387ae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_brexit_emanuel_macron_boris_johnson","timestamp":"2019. június. 09. 19:28","title":"Ha az angolok nem fizetik ki a Brexit-pénzt, az olyan, mintha az állam csődöt jelenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b10c725-6570-4c55-9b95-1ca09f5204e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törökországnak július végéig döntenie kell arról, hogy korszerű amerikai harci gépeket vesz, vagy megvásárolja Oroszországtól az S-400 légvédelmi rakétarendszert. ","shortLead":"Törökországnak július végéig döntenie kell arról, hogy korszerű amerikai harci gépeket vesz, vagy megvásárolja...","id":"20190608_Amerikai_ultimatumot_adott_Torokorszagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b10c725-6570-4c55-9b95-1ca09f5204e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3c3951-4891-4b57-8035-0d620f6e7aed","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Amerikai_ultimatumot_adott_Torokorszagnak","timestamp":"2019. június. 08. 21:12","title":"Amerika ultimátumot adott Törökországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajó egyelőre Visegrádon van.","shortLead":"A hajó egyelőre Visegrádon van.","id":"20190610_Elhagyta_Esztergomot_Budapest_fele_tart_a_Viking_Sigyn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1eba2f7-61df-4d47-94a7-f3c07aef60cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Elhagyta_Esztergomot_Budapest_fele_tart_a_Viking_Sigyn","timestamp":"2019. június. 10. 08:23","title":"Elhagyta Esztergomot, Budapest fele tart a Viking Sigyn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joó Istvánnal, a külügyminisztérium export növeléséért felelős helyettes államtitkárával találkozott pénteken Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő a 444 szerkesztősége mellett lévő lakásban – számolt be a megbeszélésről az internetes portál.","shortLead":"Joó Istvánnal, a külügyminisztérium export növeléséért felelős helyettes államtitkárával találkozott pénteken Nikola...","id":"20190608_A_magyar_kulugyminiszterium_helyettes_allamtitkaraval_talalkozott_a_444_melletti_lakasban_Nikola_Gruevszki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266ebce5-beeb-4af6-8b92-f6de4adc4753","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_A_magyar_kulugyminiszterium_helyettes_allamtitkaraval_talalkozott_a_444_melletti_lakasban_Nikola_Gruevszki","timestamp":"2019. június. 08. 20:29","title":"Gruevszki a magyar külügy helyettes államtitkárával találkozott a 444 melletti lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b9d17c-fc70-41ba-b99a-1a7824b62153","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy megtermett siklót talált egy sofőr az autójában Budapesten - számolt be a ritka esetről az RTL Klub híradója.\r

","shortLead":"Négy megtermett siklót talált egy sofőr az autójában Budapesten - számolt be a ritka esetről az RTL Klub híradója.\r

","id":"20190608_Negy_kigyo_volt_a_kocsijukban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04b9d17c-fc70-41ba-b99a-1a7824b62153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff1f518-af64-4102-8061-f41c9b13a26e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_Negy_kigyo_volt_a_kocsijukban","timestamp":"2019. június. 08. 19:35","title":"Négy kígyót talált a kocsijában egy budapesti sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ec71aa-7395-45be-a1c0-c4eb14fb21ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Hétfőre több megyére a hőség miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","shortLead":" Hétfőre több megyére a hőség miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","id":"20190609_Annyira_meleg_lesz_hogy_mar_figyelmeztetest_is_kiadtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25ec71aa-7395-45be-a1c0-c4eb14fb21ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd25ca0-fc31-409b-b62b-942fba043f9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Annyira_meleg_lesz_hogy_mar_figyelmeztetest_is_kiadtak","timestamp":"2019. június. 09. 18:49","title":"Annyira meleg lesz, hogy már figyelmeztetést is kiadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]