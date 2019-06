Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"812f378c-27cd-4823-a17e-e3af041f7684","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pakisztánban őrizetbe vették a volt államfőt, aki a néhai exminiszterelnök özvegye, akit a korábbi államfő tett el láb alól.\r

","shortLead":"Pakisztánban őrizetbe vették a volt államfőt, aki a néhai exminiszterelnök özvegye, akit a korábbi államfő tett el láb...","id":"20190610_Meglehet_felallitottak_a_bebortonzott_politikusok_Guinessrekordjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812f378c-27cd-4823-a17e-e3af041f7684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c4d8c4-bfe9-49d4-bc36-55d9748eb3ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Meglehet_felallitottak_a_bebortonzott_politikusok_Guinessrekordjat","timestamp":"2019. június. 10. 18:50","title":"Meglehet, felállították a bebörtönzött politikusok Guiness-rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cee71b-c2c9-435f-b18f-6ee4ef01128c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár hivatalosan már régen lemondtunk a budapesti olimpiáról, a játékok lebonyolítására alkalmas létesítmények sorra épülnek.","shortLead":"Bár hivatalosan már régen lemondtunk a budapesti olimpiáról, a játékok lebonyolítására alkalmas létesítmények sorra...","id":"20190609_olimpia_epitkezes_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6cee71b-c2c9-435f-b18f-6ee4ef01128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519cb986-e74e-4c98-ad77-1c3761f93615","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_olimpia_epitkezes_budapest","timestamp":"2019. június. 09. 17:33","title":"Olimpia: úgy tűnik, a kormány nem bír leállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af7d896-9194-4ee8-8e55-5f9aedb36ba8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Carlos Sainz büntetése révén egy sorral előrébb rajtolhat Max Verstappen a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon.","shortLead":"Carlos Sainz büntetése révén egy sorral előrébb rajtolhat Max Verstappen a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon.","id":"20190609_kanada_f_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4af7d896-9194-4ee8-8e55-5f9aedb36ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda6cd02-7e05-49e7-957e-71bce6fd2351","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_kanada_f_1","timestamp":"2019. június. 09. 15:11","title":"Verstappen előrébb ugrott a kanadai rajtrácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy felhőkarcoló tetején lévő leszállópadon hajtott végre \"kemény landolást\" egy helikopter, a pilóta meghalt.","shortLead":"Egy felhőkarcoló tetején lévő leszállópadon hajtott végre \"kemény landolást\" egy helikopter, a pilóta meghalt.","id":"20190610_Epuletbe_csapodott_egy_helikopter_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b3dfbb-c656-4852-95c3-3ec8abccfe4d","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Epuletbe_csapodott_egy_helikopter_New_Yorkban","timestamp":"2019. június. 10. 20:35","title":"Felhőkarcoló tetején zuhant le egy helikopter New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81a69b-107a-47c0-b247-1cee92765bfc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Dzsudzsák Balázs, a magyar labdarúgó-válogatott támadója szerint nem helyez plusz nyomást az együttesre az, hogy a szombat este Bakuban aratott 3-1-es siker után az élen áll az Európa-bajnoki selejtezősorozat E csoportjában.","shortLead":"Dzsudzsák Balázs, a magyar labdarúgó-válogatott támadója szerint nem helyez plusz nyomást az együttesre az...","id":"20190609_A_magyar_valogatott_mar_a_Wales_elleni_meccsre_figyel__nyilatkozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a81a69b-107a-47c0-b247-1cee92765bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f8f0d7-6ec7-41f3-a2ea-62ffe0ea1396","keywords":null,"link":"/sport/20190609_A_magyar_valogatott_mar_a_Wales_elleni_meccsre_figyel__nyilatkozatok","timestamp":"2019. június. 09. 12:08","title":"A magyar válogatott már a Wales elleni meccsre figyel – nyilatkozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82bed29-a312-4652-a30f-f8bef1922534","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napsütésbe néha bele fog rondítani egy kis eső, de azért többnyire az évszaknak megfelelő lesz az időjárásunk az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint.","shortLead":"A napsütésbe néha bele fog rondítani egy kis eső, de azért többnyire az évszaknak megfelelő lesz az időjárásunk...","id":"20190609_idojaras_meteorologia_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a82bed29-a312-4652-a30f-f8bef1922534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e8b04d-8eed-4cd2-9190-c2ae66e659ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_idojaras_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2019. június. 09. 12:35","title":"Itt a friss, hétnapos időjárás előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292a5f94-234c-45d1-9f15-6445c61b4100","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferrari német pilótája futott be elsőként a Formula-1 Kanadai Nagydíján, mégsem ő, hanem a mercedeses Lewis Hamilton nyerte a futamot. \r

","shortLead":"A Ferrari német pilótája futott be elsőként a Formula-1 Kanadai Nagydíján, mégsem ő, hanem a mercedeses Lewis Hamilton...","id":"20190609_sebastian_vettel_lewis_hamilton_f1_kanadai_nagydj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=292a5f94-234c-45d1-9f15-6445c61b4100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3776c035-8ce9-476f-95fb-ccf93b9ed2d7","keywords":null,"link":"/sport/20190609_sebastian_vettel_lewis_hamilton_f1_kanadai_nagydj","timestamp":"2019. június. 09. 23:05","title":"Vettel begőzölt, de nem Hamiltonra haragszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d43fb29-0329-48bf-a69c-e96ddb21592b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakemberek folyamatosan dolgoznak, talán ma sikerül rögzíteni a kiemeléshez szükséges köteleket.","shortLead":"A szakemberek folyamatosan dolgoznak, talán ma sikerül rögzíteni a kiemeléshez szükséges köteleket.","id":"20190610_A_het_kozepen_emelhetik_ki_a_Hableany_roncsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d43fb29-0329-48bf-a69c-e96ddb21592b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8918ffbd-05fd-4788-b8b9-5f960bae4fce","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_A_het_kozepen_emelhetik_ki_a_Hableany_roncsat","timestamp":"2019. június. 10. 12:05","title":"A hét közepén emelhetik ki a Hableány roncsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]