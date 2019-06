Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b17655df-b099-45db-b9ec-c31a1ee949a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A konzervatív tudósok az akadémiai intézethálózat erősségeit és gyengeségeit, valamint az átszervezés veszélyeit is elemezték. ","shortLead":"A konzervatív tudósok az akadémiai intézethálózat erősségeit és gyengeségeit, valamint az átszervezés veszélyeit is...","id":"20190613_professzorok_batthyany_kore_mta_kutatohalozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b17655df-b099-45db-b9ec-c31a1ee949a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b158f-feba-40cd-8b05-d56018132bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_professzorok_batthyany_kore_mta_kutatohalozat","timestamp":"2019. június. 13. 20:56","title":"A kormánypárti Professzorok Batthyány Köre is aggódik az MTA körüli vita miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594a37ee-d2d1-4c8f-94ac-ed46a691ae9d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Till Lindemann egy hotelvendéggel keveredett vitába, amiért a férfi sértegette az együttes társaságában lévő nőt. ","shortLead":"Till Lindemann egy hotelvendéggel keveredett vitába, amiért a férfi sértegette az együttes társaságában lévő nőt. ","id":"20190612_Leutott_egy_ferfit_most_testi_sertessel_vadoljak_a_Rammstein_elso_emberet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594a37ee-d2d1-4c8f-94ac-ed46a691ae9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2594659e-eb33-45db-a163-9b90426b94ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190612_Leutott_egy_ferfit_most_testi_sertessel_vadoljak_a_Rammstein_elso_emberet","timestamp":"2019. június. 12. 17:29","title":"Leütött egy férfit, most testi sértéssel vádolják a Rammstein első emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e3400d-3e0e-40d9-b367-07c79eca6ced","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apollo–10 elveszett holdkompját régóta keresik, egy Nick Howes nevű csillagász és csapata most azonban azt állítja, 98 százalékig biztosak benne, hogy azonosították az űrben keringő eszközt.","shortLead":"Az Apollo–10 elveszett holdkompját régóta keresik, egy Nick Howes nevű csillagász és csapata most azonban azt állítja...","id":"20190612_nasa_apollo_10_snoopy_holdkomp_nick_howes_csillagaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0e3400d-3e0e-40d9-b367-07c79eca6ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66435fa9-880b-4602-b3d2-d0a167d644a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_nasa_apollo_10_snoopy_holdkomp_nick_howes_csillagaszat","timestamp":"2019. június. 12. 09:33","title":"Megtalálhatták a NASA 50 éve elveszett űreszközét, a Snoopyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc is érdekelt.","shortLead":"Mészáros Lőrinc is érdekelt.","id":"20190612_Alairtak_a_szerzodest_a_BudapestBelgrad_vasut_magyarorszagi_szakaszara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9ea1c0-89e5-46ba-be45-e7b635141134","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Alairtak_a_szerzodest_a_BudapestBelgrad_vasut_magyarorszagi_szakaszara","timestamp":"2019. június. 12. 12:16","title":"Aláírták a szerződést a Budapest–Belgrád-vasút magyarországi szakaszára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A múlt hétvégén Siófokon kellett megszakítania a fellépését a 81 éves énekesnek.","shortLead":"A múlt hétvégén Siófokon kellett megszakítania a fellépését a 81 éves énekesnek.","id":"20190612_Koncert_kozben_lett_rosszul_Korda_Gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b989220-7d31-4559-bcbb-8f59afbdbf25","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Koncert_kozben_lett_rosszul_Korda_Gyorgy","timestamp":"2019. június. 12. 09:23","title":"Koncert közben lett rosszul Korda György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frankfurtban szállt le az American Airlines Budapestről induló gépe.","shortLead":"Frankfurtban szállt le az American Airlines Budapestről induló gépe.","id":"20190613_Muszaki_hiba_miatt_szakitotta_meg_az_utjat_egy_Budapestrol_indulo_repulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a5afa0-64c1-40bb-86bd-bbda5b3afdfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_Muszaki_hiba_miatt_szakitotta_meg_az_utjat_egy_Budapestrol_indulo_repulo","timestamp":"2019. június. 13. 15:57","title":"Műszaki hiba miatt szakította meg az útját egy Budapestről induló repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Napokon belül elkezdik kifizetni a végkielégítést a Bige Holding dolgozóinak.","shortLead":"Napokon belül elkezdik kifizetni a végkielégítést a Bige Holding dolgozóinak.","id":"20190612_bige_laszlo_bige_holding_szolnoki_gyar_katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89fdc7b-2d68-476e-b759-1c27cabb9e7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_bige_laszlo_bige_holding_szolnoki_gyar_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. június. 12. 08:36","title":"Nem hagyja lenyúlni, inkább bezárja szolnoki gyárát Bige","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a kormány, pontosabban az ITM az MTA nemzetközi sajtótájékoztatójára. Végre érveket láthatunk, igaz, ezekre az MTA vagy reagált már korábban, vagy nem teljesen világosak. A kormány egy vitás kérdés miatt veti el az MTA-val kialakított kompromisszumot.

","shortLead":"Reagált a kormány, pontosabban az ITM az MTA nemzetközi sajtótájékoztatójára. Végre érveket láthatunk, igaz, ezekre...","id":"20190612_A_kormany_most_bevallja_az_MTAs_targyalassorozatot_teljes_egeszeben_kidobja_a_szemetbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f723f9fe-3f09-4e0b-b2f9-217bbb1d3190","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_A_kormany_most_bevallja_az_MTAs_targyalassorozatot_teljes_egeszeben_kidobja_a_szemetbe","timestamp":"2019. június. 12. 17:20","title":"A kormány most bevallja, az MTA-s tárgyalássorozatot teljes egészében kidobja a szemétbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]