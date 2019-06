Velencében 250 euróra büntettek egy bikiniben napozó nőt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ed474b2-beda-48a7-ac33-cdad3069501d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás logójú gyártó divatterepjárója változatlan méret mellett az eddiginél sokkal modernebb technikát vonultat fel. ","shortLead":"A négykarikás logójú gyártó divatterepjárója változatlan méret mellett az eddiginél sokkal modernebb technikát vonultat...","id":"20190626_itt_a_kivulbelul_megujult_audi_q7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ed474b2-beda-48a7-ac33-cdad3069501d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de661d4d-26d5-4613-8e06-58eaacf37590","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_itt_a_kivulbelul_megujult_audi_q7","timestamp":"2019. június. 26. 11:21","title":"Itt a kívül-belül megújult Audi Q7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szó sem volt gyerekbántalmazásról, hiszen a testi fenyítés nem gyerekbántalmazás – írta a hódmezővásárhelyi polgármester.","shortLead":"Szó sem volt gyerekbántalmazásról, hiszen a testi fenyítés nem gyerekbántalmazás – írta a hódmezővásárhelyi...","id":"20190626_MarkiZay_a_testi_fenyites_nem_gyerekbantalmazas_a_valas_tobb_kart_okoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a428e349-9965-4f96-92a4-79edca83a491","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_MarkiZay_a_testi_fenyites_nem_gyerekbantalmazas_a_valas_tobb_kart_okoz","timestamp":"2019. június. 26. 09:46","title":"Márki-Zay: A testi fenyítés nem gyerekbántalmazás, a válás több kárt okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Addig nem lehet e-cigarettát árulni San Franciscóban, amíg a gyógyszer- és élelmiszer-felügyelet nem vizsgálja meg azokat.","shortLead":"Addig nem lehet e-cigarettát árulni San Franciscóban, amíg a gyógyszer- és élelmiszer-felügyelet nem vizsgálja meg...","id":"20190626_San_Franciscoban_betiltottak_az_ecigarettakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098cded9-cd20-4c51-9c0e-ccb84ef8625a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_San_Franciscoban_betiltottak_az_ecigarettakat","timestamp":"2019. június. 26. 05:33","title":"San Franciscóban betiltották az e-cigarettákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932bb0ca-1e76-4f05-888a-9768c23569f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy messziről is jól látható kráter alakult ki a németországi Ahlbach település gabonaföldjén, miután egy világháborús szerkezet felrobbant a területen. Senki sem sérült meg.","shortLead":"Egy messziről is jól látható kráter alakult ki a németországi Ahlbach település gabonaföldjén, miután egy világháborús...","id":"20190626_masodik_vilaghaborus_bomba_robbanas_nemetorszag_krater_kukoricamezo_ahlbach","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932bb0ca-1e76-4f05-888a-9768c23569f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3d7c91-6118-4483-81a8-da87ef60838a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_masodik_vilaghaborus_bomba_robbanas_nemetorszag_krater_kukoricamezo_ahlbach","timestamp":"2019. június. 26. 10:33","title":"Óriási krátert hagyott maga után egy felrobbant világháborús bomba Németországban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf021af-5ef7-4dbb-b4c0-c18e6229139d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezren telepítettek egy olyan Chrome-bővítményt, amely azután igencsak bosszantóan kezdett viselkedni. Mint kiderült, hozzányúltak a forráskódhoz, de a kiterjesztés fejlesztője ártatlannak vallja magát.","shortLead":"Több ezren telepítettek egy olyan Chrome-bővítményt, amely azután igencsak bosszantóan kezdett viselkedni. Mint...","id":"20190625_youtube_queue_chrome_bovitmeny_meghekkelt_forraskod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abf021af-5ef7-4dbb-b4c0-c18e6229139d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c365d76d-e4ce-4f2c-9f80-2ac03814ce73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_youtube_queue_chrome_bovitmeny_meghekkelt_forraskod","timestamp":"2019. június. 25. 08:03","title":"Ha letöltötte ezt a Chrome-bővítményt, törölje le gyorsan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae66eff-204e-4d9a-b52d-6651d16d8caa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem egyenlő minden gyermek az Orbán-kormány előtt: miközben a családvédelmi akcióterv újabb gyerkőcök megszületését ösztönzi, a már megszületettekre koránt sem fordít elég gondot és pénzt az állam.","shortLead":"Nem egyenlő minden gyermek az Orbán-kormány előtt: miközben a családvédelmi akcióterv újabb gyerkőcök megszületését...","id":"20190626_Kisvarosnyi_mar_megszuletett_gyerekseregrol_mond_le_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ae66eff-204e-4d9a-b52d-6651d16d8caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae73e23-0d7c-4384-a6ec-31bca582cacb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Kisvarosnyi_mar_megszuletett_gyerekseregrol_mond_le_a_Fidesz","timestamp":"2019. június. 26. 14:03","title":"Kisvárosnyi, már megszületett gyerekseregről mond le a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf03d24-bd2c-4dc6-a07a-ed4d5bcdbdff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jement nem csak polgárháború és éhínség sújtja, hanem sáskainvázió is. Az EPA fotói Dhamar kormányzóságban készültek, ahol a termőföldről begyűjtött sáskákat megpirítva fogyasztják el a helyiek.","shortLead":"Jement nem csak polgárháború és éhínség sújtja, hanem sáskainvázió is. Az EPA fotói Dhamar kormányzóságban készültek...","id":"20190625_Jemenben_frappans_megoldast_talaltak_a_saskajarasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdf03d24-bd2c-4dc6-a07a-ed4d5bcdbdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac72fe54-8e67-402f-92ed-ffbf53e368e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Jemenben_frappans_megoldast_talaltak_a_saskajarasra","timestamp":"2019. június. 25. 11:30","title":"Jemenben megfelelő megoldást találtak a sáskajárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két harmincas évekbeli férfit támadott meg a gyerek szombaton.","shortLead":"Két harmincas évekbeli férfit támadott meg a gyerek szombaton.","id":"20190626_Homofob_indittatasu_keseles_miatt_vettek_orizetbe_egy_12_evest_Liverpoolban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1720683a-b189-418a-a71f-88ed647a9b28","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Homofob_indittatasu_keseles_miatt_vettek_orizetbe_egy_12_evest_Liverpoolban","timestamp":"2019. június. 26. 14:33","title":"Homofób indíttatású késelés miatt vettek őrizetbe egy 12 évest Liverpoolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]