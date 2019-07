Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79d050ae-1e84-4d27-86dc-e6fe2cd5055f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Hongkongban, ahol már hetek óta tartanak a demonstrációk az új kiadatási szabályok miatt.","shortLead":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Hongkongban, ahol már hetek óta tartanak a demonstrációk az új kiadatási...","id":"20190701_Elfajultak_a_hongkongi_tuntetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79d050ae-1e84-4d27-86dc-e6fe2cd5055f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9aaad3-0ed1-4fc5-b86a-e94878362ffd","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Elfajultak_a_hongkongi_tuntetesek","timestamp":"2019. július. 01. 14:15","title":"Elfajultak a hongkongi tüntetések, vasrudakkal és gumibotokkal estek egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51817d72-9f9b-442a-96e3-a8dc547e73bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az Apple legendás formatervezőjét parodizáló Twitter-csatorna elképzelte, mit lett volna, ha a brit szakember kimarad a MacBook munkálataiból. ","shortLead":"Egy, az Apple legendás formatervezőjét parodizáló Twitter-csatorna elképzelte, mit lett volna, ha a brit szakember...","id":"20190701_jony_ive_apple_macbook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51817d72-9f9b-442a-96e3-a8dc547e73bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1b165e-5945-495e-8aa6-112736d2ad2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_jony_ive_apple_macbook","timestamp":"2019. július. 01. 18:03","title":"Mi lett volna, ha nem Jony Ive tervezi az Apple laptopjait? Lehet, hogy épp ez – kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b1f2f8-c241-45b6-b349-a813366714cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száznál is több cég regisztrált a jegybank kötvényvásárlási programjába, közülük húsznál már elindult a hitelminősítés.","shortLead":"Száznál is több cég regisztrált a jegybank kötvényvásárlási programjába, közülük húsznál már elindult a hitelminősítés.","id":"20190701_300_milliardert_vesz_az_MNB_kotvenyeket_husz_ceg_mar_az_elso_nap_szervezi_a_kibocsatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39b1f2f8-c241-45b6-b349-a813366714cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96283096-7cca-43a1-8f26-317b53829770","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_300_milliardert_vesz_az_MNB_kotvenyeket_husz_ceg_mar_az_elso_nap_szervezi_a_kibocsatast","timestamp":"2019. július. 01. 10:14","title":"300 milliárdért vesz az MNB kötvényeket, húsz cég már az első nap szervezi a kibocsátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig azt a pletykát lehetett hallani, hogy Galaxy Note10 Próként dobja majd piacra hamarosan érkező csúcsmobilját a Samsung, de a jelek szerint maradnak a jól bevált módszernél.","shortLead":"Eddig azt a pletykát lehetett hallani, hogy Galaxy Note10 Próként dobja majd piacra hamarosan érkező csúcsmobilját...","id":"20190701_samsung_galaxy_note10_plus_okostelefon_android_kiszivargott_kepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29455b6-67c7-4c93-9bb1-17e271425455","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_samsung_galaxy_note10_plus_okostelefon_android_kiszivargott_kepek","timestamp":"2019. július. 01. 10:03","title":"Kiszivárgott három fotó a Galaxy Note10 legerősebb változatáról, és még a neve is kiderült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összeszedtük néhány pontba, hogy mit érdemes tudni röviden az autóvásárlási támogatásról, mely ma Magyarországon mintegy 150 ezer három vagy többgyermekes családot érint.","shortLead":"Összeszedtük néhány pontba, hogy mit érdemes tudni röviden az autóvásárlási támogatásról, mely ma Magyarországon...","id":"20190701_olcso_daciatol_a_luxus_bmwig_matol_jar_a_25_millio_forintos_allami_tamogatas_a_7_uleses_autokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524de2dc-5cdf-4922-b917-003847df9ea8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_olcso_daciatol_a_luxus_bmwig_matol_jar_a_25_millio_forintos_allami_tamogatas_a_7_uleses_autokra","timestamp":"2019. július. 01. 13:35","title":"Olcsó Daciától a luxus BMW-ig: mától jár a 2,5 millió forintos állami támogatás a 7 üléses autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Összesen 9111 magyar zeneszerzőnek adott pénzt az Artisjus 2018 koncertjeiért.","shortLead":"Összesen 9111 magyar zeneszerzőnek adott pénzt az Artisjus 2018 koncertjeiért.","id":"20190701_714_millio_forintot_osztott_szet_az_Artisjus_a_zeneszerzok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac645ab5-6182-4219-957c-7a6148ccd057","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_714_millio_forintot_osztott_szet_az_Artisjus_a_zeneszerzok_kozott","timestamp":"2019. július. 01. 05:51","title":"714 millió forintot osztott szét az Artisjus a zeneszerzők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Guardian, a The New York Times és a Süddeutsche Zeitung közös vizsgálata arra derített fényt, hogy a kínai hatóság \"problémás\" tartalmakat akar keresni az ország nyugati felén belépők mobilján.","shortLead":"A The Guardian, a The New York Times és a Süddeutsche Zeitung közös vizsgálata arra derített fényt, hogy a kínai...","id":"20190702_kina_megfigyeles_kemkedo_applikacio_digitalis_diktatura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9206b63d-b205-4e97-9e1c-e7a7d3b71965","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_kina_megfigyeles_kemkedo_applikacio_digitalis_diktatura","timestamp":"2019. július. 02. 20:03","title":"Pörög a megfigyelés: kémkedő alkalmazást telepítettek a turisták telefonjára a kínai határőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021f1f05-e58b-4f17-a6c7-c031f7389445","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190702_Marabu_FekNyuz_Magyar_Tudomanyos_Favagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=021f1f05-e58b-4f17-a6c7-c031f7389445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66ed6be-d014-4961-a241-274129fe342c","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Marabu_FekNyuz_Magyar_Tudomanyos_Favagok","timestamp":"2019. július. 02. 18:10","title":"Marabu FékNyúz: Magyar Tudományos Favágók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]