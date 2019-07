Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség mindkettejük letartóztatását indítványozza.","shortLead":"Az ügyészség mindkettejük letartóztatását indítványozza.","id":"20190705_bankrablas_ullo_bugyi_feleseg_ugyeszseg_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0518c2d7-a6f8-4a3b-a296-b65b2f6db5d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_bankrablas_ullo_bugyi_feleseg_ugyeszseg_letartoztatas","timestamp":"2019. július. 05. 10:31","title":"Felesége segítségével pakolt ki két bankot Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096a1479-df5b-4d0f-a279-00fd5263b44a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Ismét újabb rekordot köszönthet a kortárs műtárgypiac. Május 16-án New Yorkban, a Christie’s 1945 utáni és kortárs aukcióján Jeff Koons fémnyula (Rabbit) 91 millió dollárért lelt új gazdára. Ezzel (ismét) Koons vált az aukción legdrágábban elkelt élő művésszé. Munkája éppen csak megelőzte a tavaly ősszel nagy hírverést keltő David Hockney-t, aki akkor 90,3 millió dollárral jutott fel ugyanerre a csúcsra. ","shortLead":"Ismét újabb rekordot köszönthet a kortárs műtárgypiac. Május 16-án New Yorkban, a Christie’s 1945 utáni és kortárs...","id":"20190705_Rekordok_nyomaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=096a1479-df5b-4d0f-a279-00fd5263b44a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e4de28-2d5b-44aa-b953-b28d3913a3f7","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190705_Rekordok_nyomaban","timestamp":"2019. július. 05. 13:44","title":"Rekordok nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec22c89-d05a-4069-a1da-ccf89866679d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyakunkon a hidegfront.","shortLead":"Nyakunkon a hidegfront.","id":"20190706_Jo_darabig_nem_ter_vissza_a_kanikula","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ec22c89-d05a-4069-a1da-ccf89866679d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff24c52-3ed7-44d5-96a6-99b4e100ca4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Jo_darabig_nem_ter_vissza_a_kanikula","timestamp":"2019. július. 06. 17:29","title":"Jó darabig nem tér vissza a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4a101b-724d-46cf-9ef4-78d3848d62d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elképesztő jelmezek, bulihangulat, 30 fok - ez jellemezte a Pride hónap záróeseményét. ","shortLead":"Elképesztő jelmezek, bulihangulat, 30 fok - ez jellemezte a Pride hónap záróeseményét. ","id":"20190706_Elkezdodott_a_Pride_a_Kossuth_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b4a101b-724d-46cf-9ef4-78d3848d62d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c5b6de-6eaa-4172-bbd6-1776aab8398e","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Elkezdodott_a_Pride_a_Kossuth_teren","timestamp":"2019. július. 06. 15:21","title":"Ilyen volt a Pride Budapesten - videók az eseményekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3fce3c-33cd-42f6-bcd9-90b13f7d5b17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az épületek lepukkantak, a postások se nagyon használják.","shortLead":"Az épületek lepukkantak, a postások se nagyon használják.","id":"20190706_Az_osszes_udulojetol_megszabadul_a_Magyar_Posta_hogy_legyen_penz_a_beremelesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b3fce3c-33cd-42f6-bcd9-90b13f7d5b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e244531-c92b-4980-a0da-61273164c903","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Az_osszes_udulojetol_megszabadul_a_Magyar_Posta_hogy_legyen_penz_a_beremelesre","timestamp":"2019. július. 06. 14:48","title":"Az összes üdülőjétől megszabadul a Magyar Posta, hogy legyen pénz a béremelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b18fb84-d4e2-4c68-80cb-f9a0c02d4267","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sportoló állítja, hogy nem követett el szándékos doppingvétséget, valaki az italába, ételébe tehette a tiltott szert, esetleg táplálékkiegészítővel kerülhetett a szervezetébe.","shortLead":"A sportoló állítja, hogy nem követett el szándékos doppingvétséget, valaki az italába, ételébe tehette a tiltott szert...","id":"20190705_takacs_tamara_kajak_dopping_feljelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b18fb84-d4e2-4c68-80cb-f9a0c02d4267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5e9578-a37f-4f2c-a50e-778c86bdd9a9","keywords":null,"link":"/sport/20190705_takacs_tamara_kajak_dopping_feljelentes","timestamp":"2019. július. 05. 07:00","title":"Feljelentést tett Takács Tamara, miután pozitív lett a doppingmintája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két hete minden este a parlament elé vonulnak azok a grúz tüntetők, akik továbbra is Georgi Gaharia belügyminiszter lemondását követelik. Az ellenzékiek most taktikát váltanak, s gerillaakciókat hajtanak végre. A tüntetések az után kezdődtek, hogy egy orosz parlamenti képviselő oroszul szólalt fel a grúz parlamentben, a rendőrség pedig meglehetősen durván, gumilövedékekkel és könnygázzal zavarta szét az épületet ostromló tüntetőket.","shortLead":"Két hete minden este a parlament elé vonulnak azok a grúz tüntetők, akik továbbra is Georgi Gaharia belügyminiszter...","id":"20190705_Gerillataktikara_valtanak_a_gruziai_tuntetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f3bd92-c7ef-448a-925f-7db4735c2c70","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_Gerillataktikara_valtanak_a_gruziai_tuntetok","timestamp":"2019. július. 05. 13:28","title":"Gerillataktikára váltanak a grúziai tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Strandoljon, amíg lehet.","shortLead":"Strandoljon, amíg lehet.","id":"20190705_Bucsut_mondhat_a_30_foknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6f76c8-76e9-4b5f-b245-d1cc78f61ece","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Bucsut_mondhat_a_30_foknak","timestamp":"2019. július. 05. 13:40","title":"Búcsút mondhat a 30 foknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]